 Министры обороны стран НАТО утвердили планы по созданию новых командований в США и Германии, - Столтенберг

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Мы также согласились на то, что наше новое совместное командование для Атлантики будет базироваться в Норфолке, штат Вирджиния, США; а новое командование по обеспечению будет находиться в Ульме, Германия", - сказал он во время пресс-конференции в Брюсселе.

Генсек НАТО пояснил, что создание этих командований будет способствовать усилению Альянса в Атлантическом океане и в Европе.

Также Й.Столтенберг заявил, что были согласованы планы усилить новые командные структуры более чем 1,2 тыс. человек персонала.