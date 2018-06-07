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Все про:Германия (3089) НАТО (5843) США (13782) Столтенберг (558)

 Министры обороны стран НАТО утвердили планы по созданию новых командований в США и Германии, - Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в четверг заявил, что министры обороны стран-членов Альянса согласовали планы создать два новых командования в структуре НАТО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАТО продолжит поддержку Украины в ее борьбе за независимость и территориальную целостность, - Столтенберг

"Мы также согласились на то, что наше новое совместное командование для Атлантики будет базироваться в Норфолке, штат Вирджиния, США; а новое командование по обеспечению будет находиться в Ульме, Германия", - сказал он во время пресс-конференции в Брюсселе.

Генсек НАТО пояснил, что создание этих командований будет способствовать усилению Альянса в Атлантическом океане и в Европе.

Также Й.Столтенберг заявил, что были согласованы планы усилить новые командные структуры более чем 1,2 тыс. человек персонала.

Источник: https://censor.net.ua/n3070396
 
 
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Завдяки стримуванню Україною кацапні, Захід хоч якось розпочинає роздуплюватись.. Та й то - тільки після підсрачників Європі з Вашингтона..
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НАТО,давай миротворців в Україну!Бо ООН бздить перед путіним.
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А біля дози НАТО буде проходить ПП2?
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А от якби ще не тільки командувння,а і реальні війська базувались би в Чернігівській,Сумській та Харківській областях...Причому реальні війська.І на постійній основі..Ну як в Рамштайні,приміром..
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомМинистры обороны стран НАТО утвердили планы по созданию новых командований в США и Германии, - Столтенберг
 
 
 
 
 
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