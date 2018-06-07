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Все про:НАТО (5843) Порошенко (14918) саммит (678) Столтенберг (558)

 Порошенко будет приглашен на саммит НАТО в июле, - Столтенберг

Президент Украины Петр Порошенко будет приглашен в июле на саммит НАТО в Брюссель.

Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Президент Порошенко будет приглашен на саммит НАТО. Мы пока еще не решили, в каком формате будет проходить и какого рода будет эта встреча, но его пригласят, потому что мы уже решили, что проведем встречу партнеров по операции "Решительная поддержка", - сказал Столтенберг в четверг на пресс-конференции в Брюсселе, где проходит встреча министров обороны альянса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко надеется, что Рада примет закон о нацбезопасности к саммиту НАТО

"Нужно будет посмотреть, в каком формате мы проведем встречу на этом саммите. Но, в любом случае, президент Порошенко будет приглашен", - повторил генсек организации, отвечая на вопрос, состоится ли "на полях" саммита заседание комиссии НАТО-Украина на высшем уровне.

Также читайте: Помпео при встрече с Сийярто подчеркнул важность содействия взаимодействию Украины и НАТО, - Госдеп США

Напоминаем, Министерство иностранных дел Венгрии заявило 26 сентября 2017 г. о намерении страны блокировать сближение Украины с ЕС и НАТО из-за закона об образовании. 

Венгрия уже трижды заблокировала проведение Комиссии Украина-НАТО на уровне министров из-за претензий к языковой статье украинского закона об образовании. Венгерская власть объяснила, что таким образом она оказывает давление на Украину, требуя пересмотра языковой нормы закона об образовании. Впоследствии министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто пообещал заблокировать участие президента Порошенко в саммите НАТО, который состоится в Брюсселе в июле 2018 года.

Также читайте: НАТО надеется на быстрое решение языковых разногласий между Украиной и Венгрией, - Столтенберг

Источник: https://censor.net.ua/n3070394
 
   
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Крым. Сегодня на Айвазовского в оккупированном Севастополе замечена машина из автопарка Верховной Рады Украины с номером АА 0059 ВР. Что за птица и какого хрена тут спокойно делает?
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Тимошенко поехала к кураторам с отчетом.
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Це українські диверсанти готуються підірвати кримський міст.
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"Харошій парєнь" кононенко - а чому б і ні?
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Автономера этой серии от АА0001ВР до АА0500ВР использовались, да и сейчас используется депутатами Верховной рады предыдущего созыва. Кроме того, депутатам нынешнего созыва выдают номера от АА1000ВР до АА1500ВР.
Самыми престижными считаются АА00**ВР.
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Самое прикольное, что номера АА7777ВР у гнилой ржавой Таврии фургончика белого (где сохранился) цвета Порошенко буде запрошений на саміт НАТО в липні, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 2389 Не поверил бы, если б сам не видел
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Походу мерс уже пошел в люди, а номер передали по наследству.
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Я ж и пишу: мерс пошел в люди, а номер перекочевал на лехус
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Отдам кусочек Донбаса за членство в НАТО ! 👍
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всі високопосадовці поїдуть по ЄС, українці терплять, час іде, промови лунають, влада збагачується і нічого не змінеться вже в Україні
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С раскладным стульчиком?
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Петя турЫстом туда едет, а порохоботы в экстазе как будто Петро будет лично проводить этот самит НАТО и будет самым главным спикером на нем ...блат-блат.....ипать-ипать
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у йоббіків і юльків ішемічний зрадульт Порошенко буде запрошений на саміт НАТО в липні, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 4515
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Дадут пизды шоколапке?
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Надеюсь без очередного позора.
Порошенко буде запрошений на саміт НАТО в липні, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 6809
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Позор (Pozor)- увага по-чорногорськи.😁
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А ви за кого проголосуєте на виборах президента?
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щас сиятро наложит вето, и Стотенберг увянет Порошенко буде запрошений на саміт НАТО в липні, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 9164
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Сиярту может накласть себе в портки, максимум... Порошенко буде запрошений на саміт НАТО в липні, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 8648
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Смотрю "Право на владу". Какой-то депутат сказал, что на Порошенко заведено чотири кримінальні справи, Луценко зробив весілля своєму сину за державні кошти.
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понятно. Значит снова будут одни тупые разговоры ни о чем под черную икорку с шампанским и пока украинская кровь льется.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПорошенко будет приглашен на саммит НАТО в июле, - Столтенберг
 
 
 
 
 
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