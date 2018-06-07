 Украинский политзаключенный Балух надеется на обмен и хочет выехать на материковую Украину, – адвокат Динзе

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии радио "Крым.Реалии" рассказала адвокат Ольга Динзе.

"У него сложилась позиция безысходности. Он говорит, что его из тюрьмы никто не отпустит – если не это уголовное дело, то будет следующее... На протяжении нескольких месяцев мы говорим о том, что если будет обмен, и если все сложится наилучшим образом, то он очень-очень хочет уехать на материковую Украину", – сообщила адвокат.

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По данным Динзе, имя Балуха содержится в украинских списках на обмен в числе основных, однако Россия пока не подтверждает готовность к переговорам.

"Если наступит какая-то политическая воля со стороны России, то, конечно же, он будет в числе лиц, подлежащих обмену. Но пока я позицию России не услышала ни разу – они все время говорят о том, что должны созреть какие-то условия. Какие условия? Нам, к сожалению, не говорят", – добавила адвокат.

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Напомним, так называемый суд в оккупированном Крыму признал Балуха "виновным в хранении боеприпасов и приговорил его к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, а также штрафу в размере 10 000 рублей (около 4600 гривен)". Защита Балуха и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины, который находился во дворе его дома.

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Другое дело против активиста "возбуждено" из-за заявления так называемого начальника изолятора временного содержания в поселке Раздольное Валерия Ткаченко, который утверждает, что Балух его избил. При этом сам активист и его защита заявляют, что это Ткаченко напал на него.

19 марта подконтрольный Кремлю "Раздольненский районный суд" избрал для Владимира Балуха меру пресечения в этом деле в виде содержания под стражей до 19 июня 2018 года. Министерство иностранных дел Украины неоднократно требовало освободить Балуха и сообщить о состоянии его здоровья.