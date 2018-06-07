 НАТО продолжит поддержку Украины в ее борьбе за независимость и территориальную целостность, - Столтенберг

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"Мы остаемся преданными политической поддержке Украины в ее борьбе за независимость и территориальную целостность и осуждаем агрессию РФ против Украины. Мы хотим чтобы Минские договоренности выполнялись и не гибли украинские военные", - отметил Столтенберг.

На вопрос Полторака о перспективах вступления Украины в Альянс, Генеральный секретарь ответил: "Принцип открытых дверей - один из основных принципов НАТО является актуальным, как для Украины, так и для других стран. Считаю историческим событием, что в новом здании штаб-квартиры Альянса я первым министром из стран-партнеров принимаю министра обороны Украины".

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Министр обороны Украины подчеркнул конструктивную работу советников от Альянса, которые сейчас работают в оборонном ведомстве и выразил слова благодарности за Комплексный пакет помощи, который оказывают страны НАТО.

"Мы осознаем, что будущее украинского государства неразрывно связано с членством в системе коллективной безопасности и обороны Альянса. Несмотря на сложную ситуацию на востоке Украины, наш вклад в операции Альянса будет сохранен и увеличен. Мы также готовы продолжить привлечение украинских подразделений к совместным военным учениям и мероприятиям боевой подготовки. Наши военнослужащие готовы к обмену опытом противодействия гибридной агрессии. Я уверен, что наш военный потенциал поможет сделать государства-члены НАТО сильнее, а поддержка Альянса будет способствовать движению Украины в евроатлантические стандартов", - отметил Полторак.

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