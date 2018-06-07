 НАТО продолжит поддержку Украины в ее борьбе за независимость и территориальную целостность, - Столтенберг

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
"Мы остаемся преданными политической поддержке Украины в ее борьбе за независимость и территориальную целостность и осуждаем агрессию РФ против Украины. Мы хотим чтобы Минские договоренности выполнялись и не гибли украинские военные", - отметил Столтенберг.
На вопрос Полторака о перспективах вступления Украины в Альянс, Генеральный секретарь ответил: "Принцип открытых дверей - один из основных принципов НАТО является актуальным, как для Украины, так и для других стран. Считаю историческим событием, что в новом здании штаб-квартиры Альянса я первым министром из стран-партнеров принимаю министра обороны Украины".
Министр обороны Украины подчеркнул конструктивную работу советников от Альянса, которые сейчас работают в оборонном ведомстве и выразил слова благодарности за Комплексный пакет помощи, который оказывают страны НАТО.
"Мы осознаем, что будущее украинского государства неразрывно связано с членством в системе коллективной безопасности и обороны Альянса. Несмотря на сложную ситуацию на востоке Украины, наш вклад в операции Альянса будет сохранен и увеличен. Мы также готовы продолжить привлечение украинских подразделений к совместным военным учениям и мероприятиям боевой подготовки. Наши военнослужащие готовы к обмену опытом противодействия гибридной агрессии. Я уверен, что наш военный потенциал поможет сделать государства-члены НАТО сильнее, а поддержка Альянса будет способствовать движению Украины в евроатлантические стандартов", - отметил Полторак.
Не я же написал под вашим комментарием о чем я в курсе, а вы написали под моим о чем вы не в курсе.
Так что - отэбитесь.
Спасибо страны, участвовавшие в подписании беловежских соглашений.
Спасибо всему цивилизованному миру! Спасибо папе римскому (просто за то, что он есть). Спасибо Европе - за ее несравненное умение годами выражать "глубочайшую озабоченность".
Спасибо президенту Америки - за позволение приобрести противотанковые комплексы, которые нельзя привезти на линию продолжающихся столкновений с агрессором, захватившим восток и юг нашей страны.
Спасибо президенту Порошенко - за его умение бескомпромиссно бороться с коррупцией.
Спасибо тем, кто имеет достаточно чувства юмора, чтобы понимать под словом "коррупция" не более чем "испорченность", но никак не "склонность к воровству". У нас нет испорченных чиновников. У нас есть только ворующие. Мир нас не бросил - он продолжает нас поддерживать. Наша целостность всех беспокоит. Тревожит. Волнует.
И нам спасибо - за то, что отказались вовремя от ядерных боеголовок. А то засадили бы сейчас по всем вышеперечисленным "благодетелям"... С ОГРОМНЫМ ЧУВСТВОМ ВНУТРЕННЕГО УДОВЛЕТВОРЕНИЯ. За всё их "участие".
кстати, а Полторак не высок ростом, ведь Столтенберг 1,87м
Тот, кто в НАТО вступит Украину- тот и станет президентом
И вообще ни один порохобот ещё не дал ответ на очень простой вопрос - почему в ворохе обицянок под названием Пжыты по-новому не нашлось места вступлению Украины в НАТО?