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 Политика Украины
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Все про:Минобороны (5219) НАТО (5843) членство в НАТО (193) Столтенберг (558) Полторак (965)

 НАТО продолжит поддержку Украины в ее борьбе за независимость и территориальную целостность, - Столтенберг

Сегодня, 7 июня, в штаб-квартире НАТО состоялась встреча министра обороны Украины Степана Полторака с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"Мы остаемся преданными политической поддержке Украины в ее борьбе за независимость и территориальную целостность и осуждаем агрессию РФ против Украины. Мы хотим чтобы Минские договоренности выполнялись и не гибли украинские военные", - отметил Столтенберг.

На вопрос Полторака о перспективах вступления Украины в Альянс, Генеральный секретарь ответил: "Принцип открытых дверей - один из основных принципов НАТО является актуальным, как для Украины, так и для других стран. Считаю историческим событием, что в новом здании штаб-квартиры Альянса я первым министром из стран-партнеров принимаю министра обороны Украины".

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Министр обороны Украины подчеркнул конструктивную работу советников от Альянса, которые сейчас работают в оборонном ведомстве и выразил слова благодарности за Комплексный пакет помощи, который оказывают страны НАТО.

"Мы осознаем, что будущее украинского государства неразрывно связано с членством в системе коллективной безопасности и обороны Альянса. Несмотря на сложную ситуацию на востоке Украины, наш вклад в операции Альянса будет сохранен и увеличен. Мы также готовы продолжить привлечение украинских подразделений к совместным военным учениям и мероприятиям боевой подготовки. Наши военнослужащие готовы к обмену опытом противодействия гибридной агрессии. Я уверен, что наш военный потенциал поможет сделать государства-члены НАТО сильнее, а поддержка Альянса будет способствовать движению Украины в евроатлантические стандартов", - отметил Полторак.

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Источник: https://censor.net.ua/n3070391
 
   
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треба прописувати вектор в нато в костетуцію недай боже прийде вана із своїм новим вектором хоч щось буде на шляху таможеного союзу
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Спочатку опануй правопис української мови - а вже потім розмірковуй про геополітику, митрику.. НАТО продолжит поддержку Украины в ее борьбе за независимость и территориальную целостность, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 6323
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Зато мы теперь в курсе дела как по-чувашски звучит слово конституция
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Как, Украина до сих пор не обладает независимостью?! А что же тогда мы ежегодно отмечаем 24 августа?
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Я не в курсе что отмечают русияне 24 августа.
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А почему вы считаете, что мне должно быть интересна информация о том, в курсе вы или не в курсе что отмечают россияне 24 августа?
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То есть ты в курсе, что отмечают русияне 24 августа?
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Руский, мне как-то похрен, о чем ты там в курсе.
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А мне, в свою очередь, похрен о чем вы там не в курсе.
Не я же написал под вашим комментарием о чем я в курсе, а вы написали под моим о чем вы не в курсе.
Так что - отэбитесь.
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Спасибо, НАТО!
Спасибо страны, участвовавшие в подписании беловежских соглашений.
Спасибо всему цивилизованному миру! Спасибо папе римскому (просто за то, что он есть). Спасибо Европе - за ее несравненное умение годами выражать "глубочайшую озабоченность".
Спасибо президенту Америки - за позволение приобрести противотанковые комплексы, которые нельзя привезти на линию продолжающихся столкновений с агрессором, захватившим восток и юг нашей страны.
Спасибо президенту Порошенко - за его умение бескомпромиссно бороться с коррупцией.
Спасибо тем, кто имеет достаточно чувства юмора, чтобы понимать под словом "коррупция" не более чем "испорченность", но никак не "склонность к воровству". У нас нет испорченных чиновников. У нас есть только ворующие. Мир нас не бросил - он продолжает нас поддерживать. Наша целостность всех беспокоит. Тревожит. Волнует.

И нам спасибо - за то, что отказались вовремя от ядерных боеголовок. А то засадили бы сейчас по всем вышеперечисленным "благодетелям"... С ОГРОМНЫМ ЧУВСТВОМ ВНУТРЕННЕГО УДОВЛЕТВОРЕНИЯ. За всё их "участие".
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ух, сначало прочитал - НАТО предложит поддержку (в смысле, придёт в Украину воисками) а нет, вроди всё по старому, хотя, есть инфо - все страны НАТО должны держать в увеличенном количестве военные силы, так что, .....
кстати, а Полторак не высок ростом, ведь Столтенберг 1,87м
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Чи буде завтра краще?Ворога має бути здолано..!
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Может Полторака в президенты? Или Чубарова?
Тот, кто в НАТО вступит Украину- тот и станет президентом
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Тот, кто сможет впихнуть в НАТО или в Евросоюз Украину, какая она есть сейчас, будет не президентом, а Волшебником Страны Оз. Магом-чародеем высшего ранга, обладающим способностью превращать свинец - в золото. Если же Украина сможет измениться настолько, что ее принятие в вышеперечисленные организации будет естественным - то это членство уже никому не будет нужно. Вот такая вот дилемма, малята.
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На самом деле НАТО четвертый год орет на каракулевые уши - двери открыты! Поможем!!!! А им в ответ - не на часи...проведем референдум...не на часи.
И вообще ни один порохобот ещё не дал ответ на очень простой вопрос - почему в ворохе обицянок под названием Пжыты по-новому не нашлось места вступлению Украины в НАТО?
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Никогда НАТО не примет в свой состав страну, находящуюся в состоянии вооруженного конфликта. Тем более - с таким серьезным противником, как Россия. И нам это прямым текстом не раз говорили. И еще добавляли, что при нашей коррупции даже в мирное время нам ничего не светит в этом направлении. А сугубо абстрактно, конечно, "двери НАТО открыты". Как и двери Евросоюза. Вот только в эти двери жирные политики, представляющие нашу страну, не пролезут.
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А як щодо Туреччини з Кіпром? Якщо твої знання - телевізор то не ганьбися тут
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Ну-ка, великий знаток геополитики, назови мне места ведения боевых действий, где ЕЖЕДНЕВНО турецкие солдаты убивают киприотов (и наоборот)? Отвечай или сливайся в унитаз, недоросль.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНАТО продолжит поддержку Украины в ее борьбе за независимость и территориальную целостность, - Столтенберг
 
 
 
 
 
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