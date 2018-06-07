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Все про:Головин (19) Одесская область (1492) сепаратизм (11103) Русский мир (296)

 Поклонников "русского мира" в Одесской области практически не осталось, - глава областной полиции Головин

Глава полиции в Одесской области Дмитрий Головин заявил, что в регионе поклонников "русского мира" практически не осталось.

 Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью для 112.ua.

"В этом вопросе (сепаратизма, - ред.) немало спекуляций, отдельные политики или целые политические силы используют социальную напряженность для достижения собственных амбиций и культивируют такое мнение. Но фактически поклонников "русского мира" практически не осталось, всем уже стало очевидно на четвертом году войны истинное лицо этого мира", - сказал он.

Кроме этого, по его словам, сейчас ведется работа с населением, с органами местного самоуправления, особенно юго-запада области, где раньше не было даже украинского телевидения.

"Ситуация кардинально поменялась в последние годы, зато остались штампы и ярлыки", - добавил Дмитрий Головин.

Также смотрите: Распространитель сепаратистских листовок разоблачен в Одессе, - СБУ. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3070390
 
 
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а порохоботы относятся к вате или поклонникам русского мира?
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ой блин ...не смеши так народ... а мер кто?
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а куда они делись?неужели сидят/лежат/уехали?
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Самоуверенность, граничащая с непониманием происходящего
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Противника нельзя недооценивать.... они легли "на дно" пока раися опять через свое троянское посольство не организует какой нибудь хаос....
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а собственный "рузкий дух" боярин головин не чует?
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Цензор.НЕТНовостиОбществоПоклонников "русского мира" в Одесской области практически не осталось, - глава областной полиции Головин
 
 
 
 
 
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