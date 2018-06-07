 Поклонников "русского мира" в Одесской области практически не осталось, - глава областной полиции Головин

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью для 112.ua.

"В этом вопросе (сепаратизма, - ред.) немало спекуляций, отдельные политики или целые политические силы используют социальную напряженность для достижения собственных амбиций и культивируют такое мнение. Но фактически поклонников "русского мира" практически не осталось, всем уже стало очевидно на четвертом году войны истинное лицо этого мира", - сказал он.

Кроме этого, по его словам, сейчас ведется работа с населением, с органами местного самоуправления, особенно юго-запада области, где раньше не было даже украинского телевидения.

"Ситуация кардинально поменялась в последние годы, зато остались штампы и ярлыки", - добавил Дмитрий Головин.

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