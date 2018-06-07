 Канада увеличит размер помощи ВСУ, - министр обороны Саджан

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"Канада будет продолжать поддерживать Украину и увеличит размер помощ. Я отмечаю прогресс в реформировании оборонного ведомства Украины, я доволен, как идет процесс тренингов украинских военнослужащих, которые осуществляют канадские инструкторы. Уверен, нам необходимо продолжать и расширять возможности сотрудничества, идти дальше и совершенствовать способности ВС Украины", - заявил министр национальной обороны Канады.

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