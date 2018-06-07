 Канада увеличит размер помощи ВСУ, - министр обороны Саджан

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
"Канада будет продолжать поддерживать Украину и увеличит размер помощ. Я отмечаю прогресс в реформировании оборонного ведомства Украины, я доволен, как идет процесс тренингов украинских военнослужащих, которые осуществляют канадские инструкторы. Уверен, нам необходимо продолжать и расширять возможности сотрудничества, идти дальше и совершенствовать способности ВС Украины", - заявил министр национальной обороны Канады.
7 июня в 12:46 Поделиться
КАТЫНЬ-2. Польская комиссия нашла следы взрыва на обломках самолета Леха Качиньского
Польская комиссия, занимающаяся расследованием русского теракта под Смоленском, убийства президента страны Леха Качиньского и более 90 членов высшей польской военно-политической элиты, объявила о следах взрывчатки на обломках лайнера и на теле одной из жертв, передает информагентство PAP и газета Wiadomości.
При этом в почве на месте крушения самолета соответствующие химические соединения не обнаружены. (Напомним, что русские перепахали место падения самолета и полностью срезали верхний слой земли почти сразу же после теракта - КЦ).
Министр обороны Польши Антони Мацеревич, возглавляющий комиссию, ранее заявлял, что причиной крушения самолета был взрыв на борту лайнера. В октябре 2017 г. польские эксперты пришли к выводу, что один из регистраторов полета зафиксировал «воздействие на самолет очень большой энергии».
Напомним, что в конце апреля в Польше был опубликован полный отчёт о расследовании русского теракта под Смоленском, составленный государственной комиссией Министерства обороны страны, сообщает Niezależna (полный отчет по этой ссылке)
Документ приводит десятки доказательств русского теракта, которые были проверены учёными ведущих исследовательских учреждний мира. Отмечается, что расследование теракта будет продолжаться и в дальнейшем.
В новом отчёте указано, что самолёт с президентом Польши Лехом Качиньским и правительственной делегацией на борту был уничтожен в результате по меньшей мере двух взрывов.
По словам Антона Мацеревича, сведения около 150 непосредственных очевидцев, а также тысячи фотографий и видеозаписей позволили осуществить реконструкцию события и обломков самолёта.
Положение тел погибших на земле указывает на то, что они начали выпадать из самолёта прежде, чем тот рухнул на землю. Такие разрушения самолёта Ту-154М могли возникнуть только из-за взрыва.
То, что авиалайнер был уничтожен взрывом, подтверждает и тот факт, что двери правительственного самолёта со значительной силой увязли в землю.
Зато на других фрагментах самолёта было обнаружено действие высокой температуры. Взрыв в центре был такой силы, что польских генералов, сидевших в этой части самолёта, разорвало на мелкие части.
Напомним, что самолёт с президентом Польши Лехом Качиньским на борту был взорван русскими по приказу Путина 10 апреля 2010 года под Смоленском. В результате русского теракта было убито 96 членов высшей военно-политической элиты, включая президента Польши и его супругу.
В апреле прошлого года в Польше рассекретили документы о сотрудничестве с Россией предыдущего правительства Туска (правительство «польшевиков») и сознательном замалчивании причин крушения самолета.
В одном из рапортов разведки Польши указано, что «в случае признания вины русских произойдёт политическая катастрофа, которая будет иметь международные последствия».
Иными словами, подтверждаются выводы Кавказ-Центра, сделанные еще в 2010 году: власти Польши и страны НАТО знали о русском теракте, знали о взрыве на борту самолета, но молчали из-за боязни военного конфликта с Россией.
Если официально обвинить Россию в убийстве президента и членов высшей военно-политической элиты страны НАТО это значит признать факт нападения России на члена альянса, которое автоматически переводит ситуацию в состоянии войны.
Очевидно, что нынешнее официальное обнародование выводов польской комиссии с обвинением в адрес России в организации теракта и в убийстве президента Польши на фоне химического теракта в Британии, свидетельствует о том, что на Западе постепенно приходят к выводу об опасности дальнейшего безответного игнорирования реваншистской угрозы Кремля.
Отдел мониторинга
Кавказ-Центр