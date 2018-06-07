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Все про:НАТО (5843) Столтенберг (558)

 Министры обороны стран НАТО утвердили план повышения оперативной готовности вооруженных сил Альянса, - Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в четверг заявил, что министры обороны стран-членов альянса утвердили план повышения оперативной готовности вооруженных сил Североатлантического альянса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Министры также одобрили инициативу о повышении оперативной готовности. Она не предполагает увеличения контингента вооруженных сил, а повышение готовности сил, которыми мы располагаем", - сказал генсек альянса.

По его словам, "министры подтвердили приверженность плану, согласно которому к 2020 году 30 механизированных батальонов, 30 эскадрилий, и 30 боевых кораблей будут способны выступить в течение 30 дней или менее того".

При этом он подчеркнул, что на данном этапе внимание НАТО сосредоточено на создании условий для быстрого перемещения сил организации в случае необходимости, а не на развертывании дополнительных сил на восточном участке Альянса.

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"НАТО уже усилила свое военное присутствие в восточных частях альянса, теперь наше внимание обращено на возможность наращивания (сил альянса ) в случае необходимости", - сказал Й.Столтенберг.

"Именно поэтому мы в три раза увеличили размер сил быстрого реагирования НАТО", - добавил он.

Источник: https://censor.net.ua/n3070388
 
 
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_Готовность 30 (тридцать, Карл!) дней. Очнитесь, придурки, расия вам столько не даст! Готовность нужна непрерывная к немедленным действиям!
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вы же не думаете, что там не профессионалы работают? то, что объявляется публично, не обязательно соответствует реальному.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомМинистры обороны стран НАТО утвердили план повышения оперативной готовности вооруженных сил Альянса, - Столтенберг
 
 
 
 
 
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