 Министры обороны стран НАТО утвердили план повышения оперативной готовности вооруженных сил Альянса, - Столтенберг

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Министры также одобрили инициативу о повышении оперативной готовности. Она не предполагает увеличения контингента вооруженных сил, а повышение готовности сил, которыми мы располагаем", - сказал генсек альянса.

По его словам, "министры подтвердили приверженность плану, согласно которому к 2020 году 30 механизированных батальонов, 30 эскадрилий, и 30 боевых кораблей будут способны выступить в течение 30 дней или менее того".

При этом он подчеркнул, что на данном этапе внимание НАТО сосредоточено на создании условий для быстрого перемещения сил организации в случае необходимости, а не на развертывании дополнительных сил на восточном участке Альянса.

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"НАТО уже усилила свое военное присутствие в восточных частях альянса, теперь наше внимание обращено на возможность наращивания (сил альянса ) в случае необходимости", - сказал Й.Столтенберг.

"Именно поэтому мы в три раза увеличили размер сил быстрого реагирования НАТО", - добавил он.