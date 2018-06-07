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 Политика Украины
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Все про:Россия (69539) политзаключенные (783) Сенцов (507) Мураев (28)

 Депутат Мураев назвал умирающего пленного РФ Сенцова "террористом, который хотел взрывать дома". ВИДЕО

Внефракционный нардеп, бывший "регионал" и владелец пророссийского телеканала NewsOne Евгений Мураев назвал заключенного в России украинского кинорежиссера Олега Сенцова террористом.

Об этом он заявил в эфире телеканала "112.Україна", сообщает Цензор.НЕТ.

Читайте: "Я буду голодать до смерти": Сенцов выполняет то, о чем говорил с самого начала, - адвокат

"Сенцова можно по разному воспринимать. С точки зрения того, что человек готовил поджоги и взрывы, для части населения он является террористом. Для националестической части, наверное, он является героем. Время расставит на свои места, кто прав, а кто не прав", - сказал нардеп.

Напомним, украинский режиссер Олег Сенцов и активист Александр Кольченко были арестованы в оккупированном Крыму в мае 2014 года и приговорены по обвинениям в подготовке терактов. Сенцову присудили 20 лет лишения свободы, Кольченко - 10.

16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

Задержанный вместе с Олегом Сенцов Александр Кольченко заявил, что, вероятно, также объявит голодовку с требованием освобождения политзаключенных. Его адвокат Светлана Сидоркина говорит об огромной опасности в таком случае для здоровья крымчанина, поскольку его вес и сейчас меньше нормы.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Булочки для Путина": под посольством РФ в Киеве состоялся перфоманс в поддержку Сенцова. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Еще один крымчанин Владимир Балух голодает с 19 марта.

К Сенцову также присоединился удерживаемый в России бывший охранник Дмитрия Яроша Александр Шумков и осужденный за "насилие в отношении представителя власти" на акции протеста "Он вам не Димон" россиянин Станислав Зимовец.

Источник: https://censor.net.ua/n3070387
 
   
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"С точки зрения того, что человек готовил поджоги и взрывы, для части населения он является террористом. Для националестической части, наверное, он является героем" Источник: https://censor.net.ua/n3070387

С точки зрения того, что трщ. Мураев со своим каналом активно готовит дефлорацию государственности и информационно дефецирует, для части населения он является гнойным тридварасом.
Для "интернационалистической" части, наверное, он является героем...

Отдам должное: "турист" скользок,да и поумнее разных доп, потому словеса подбирает и тестикулы ему сложно защемить...
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Очень ниочемное заявление.
Трудно к чему ли бо придраться.
С точки зрения раши Сенцов готовил поджоги и взрывы,но точка зрения раши не имеет значения.
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Конечно, не к чему.
Транслируется "мнение части населения", призывов никаких, открытых противопоставлений тоже...
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пора по сценарию "гепы" действовать, только в этот раз точнее быть
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Кацапов сразу видно под любым прокси. Пытаясь обгадить Порошенко они реально считают что он сам сажает кого хочет(надо), судит и т.д. прямо как сцарь на московии.
Такое впечатление что школота пишет.
Хоть один из возмущателей написал лично в прокуратуру заявление с обоснованием почему муру надо посадить (с конкретными статьями)?
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Мураев , тварь ты рыговская , твоё место на столбе возле дороги !!
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Мураєв недоторканий, його прикриває агент Лоліта !
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Вот в чем жирный и огромный плюс пидораши, так это в том что подобное чучело или б посадили, а еще лучше грохнули. У нас "толерантность". это гавно прямо и ясно топит ПРОТИВ Украины, топит за пидорашу. Наши жуют сопли, возят кашу по тарелке. Разве не проще завалить эту рыгоанальную сволочь? Может проще принять нормальные законы и выгнать к е.ой матери всех рыгоаналов с государственных работ?. Ведь эти гниды на заклание положат хоть всю Украину. Такие же ублюдки подписывали не глядя нормы по расстрелам, по отжиму продовольствия при сраном сэсэсрь.
О каком "компромиссе" может идти речь вообще? Он дебил или как? ГАРАНТИИ давали США сраные британцы и прочие.... Теперь ЛЮБАЯ страна мира, независимо от уровня (хоть вождь лумумба) будут строить ЯО. И никто им НЕ может запретить. Ведь даже вождь племени развернет им ГЛОБУС, покажет меморандум и пошлет их на юга. Это эпический прецедент. Так или иначе пидораше нужно будет вернуть крым (самим), заплатить неихлую контрибуцию. луганда и домбабве БЕЗ СВЕТА, ВОДЫ, ДЕНЕГ, СВЯЗИ ЕДЫ и РАБОТЫ сами сложат оружие. Они ведь "независимы", не кормят ВСЮ Украину и тем более нахлебников с Европы. Вот местные иуды их и скрутят сами.
Пока ху..ло жив ничего этого не произойдет. Санкции можно усилять хоть в 10 раз. Менты и военные последние кому путлер урежет пайку.
Украине пора жить СВОИМ мозгом. Всяфкие сраные интеры, мураевы НЕ должны тут работать. Им не нравиться Украина - пошли на юг
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в принципі, у нас свобода слова, і на своєму гавноканалі цей мудак може молоти, що хоче... на цьому ж аналі вєщают баба юля і кришобєг саак
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Это же очевидный враг Украины, на роже слизняка написано что оно потомственный иуда. Вылезло мне как-то видео на ютубе с этим чмом пучеглазым, видео я естеств не смотрел, решил ради интереса пробежаться по комментам - мама мия, наша нечисть ватная, козломордые, обдроченцы из лугандона все как один нахваливают и балдеют от этого идараса. Разве вся эта гадость хвалила бы так кого-то проукраинского?
Почему бы СБУ не прихватить эту бэ за антиукраинскую деятельность как вышинского, параша поднимет визг, а потом обменять его на кого-то из наших, без права навсегда возвращения в Украину??
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На тройную оплеуху с выходом в низкую стойку...
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Евгений Мураев: биография смазливого мойщика Азарова-Левочкина

http://dosye.com.ua/articles/2016-08-25/evgenii-muraev-biografija-smazlivogo-moiwika-azarova-levochkina/162788/
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он враг и рашистский агент, подрывающий Украину, а не просто дебил.
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На днях Гепа вещал,что в Украине "гражданское противостояние".... сегодня этот ....что то гонит. Харьков кого взрастил вообще-то??? Да тебе,мразь, до Сенцова, как таракану до орла.Сколько получаешь за своё вяканье....? И ,112 в доле?
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Вот бывает, что кирпичи там падают с крыши, или части балконов - так обычно жалко того, кто попадет под это. А вот гнид разных, и этого подонка - только как торжество справедливости воспринималось бы, бо оно - не человек. Уехал бы к односкрепникам, пока не довякался,а то, неровен час, ......
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Мураеву нужно отдохнуть сначала в травматологии, а после в нейрохирургии и в офтальмологическом отделении.
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Да пошел этот сенцов нахер.



нахер твоя жопа хороша, мразь. ежели тебе все так надоело, сходи застрелись, убогий.
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панове, пишите этой мрази на его ФБ, скажите ему все, что о нем думаете -

https://www.facebook.com/yevgeniy.murayev

пишите в СБУ с требованием проверить его антиукраинские высказывания и деятельность.








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какая же мерзкая перекошенная рожа.
это рожа нац.предателя и рашистской подстилки в Украине


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Мураєв - це ворог - і він мураєв це довів !
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Почему СБУ не реагирует на сепаратистский канал Нюс Ван ,канал который работает на деньги Кремля.? Давно нужно было принять закон о коллаборантах и посадить Мураева,Пеховшика Вилкула,Рабиновича и всю прочую вражескую шваль. Между прочим Франция, своих коллаборантов после Второй Мировой не только садила,а и расстреливала, пачками...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДепутат Мураев назвал умирающего пленного РФ Сенцова "террористом, который хотел взрывать дома". ВИДЕО
 
 
 
 
 
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