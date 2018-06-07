 Депутат Мураев назвал умирающего пленного РФ Сенцова "террористом, который хотел взрывать дома". ВИДЕО

Об этом он заявил в эфире телеканала "112.Україна", сообщает Цензор.НЕТ.
"Сенцова можно по разному воспринимать. С точки зрения того, что человек готовил поджоги и взрывы, для части населения он является террористом. Для националестической части, наверное, он является героем. Время расставит на свои места, кто прав, а кто не прав", - сказал нардеп.
Напомним, украинский режиссер Олег Сенцов и активист Александр Кольченко были арестованы в оккупированном Крыму в мае 2014 года и приговорены по обвинениям в подготовке терактов. Сенцову присудили 20 лет лишения свободы, Кольченко - 10.
16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.
Задержанный вместе с Олегом Сенцов Александр Кольченко заявил, что, вероятно, также объявит голодовку с требованием освобождения политзаключенных. Его адвокат Светлана Сидоркина говорит об огромной опасности в таком случае для здоровья крымчанина, поскольку его вес и сейчас меньше нормы.
Еще один крымчанин Владимир Балух голодает с 19 марта.
К Сенцову также присоединился удерживаемый в России бывший охранник Дмитрия Яроша Александр Шумков и осужденный за "насилие в отношении представителя власти" на акции протеста "Он вам не Димон" россиянин Станислав Зимовец.
С точки зрения того, что трщ. Мураев со своим каналом активно готовит дефлорацию государственности и информационно дефецирует, для части населения он является гнойным тридварасом.
Для "интернационалистической" части, наверное, он является героем...
Отдам должное: "турист" скользок,да и поумнее разных доп, потому словеса подбирает и тестикулы ему сложно защемить...
Трудно к чему ли бо придраться.
С точки зрения раши Сенцов готовил поджоги и взрывы,но точка зрения раши не имеет значения.
Транслируется "мнение части населения", призывов никаких, открытых противопоставлений тоже...
Такое впечатление что школота пишет.
Хоть один из возмущателей написал лично в прокуратуру заявление с обоснованием почему муру надо посадить (с конкретными статьями)?
О каком "компромиссе" может идти речь вообще? Он дебил или как? ГАРАНТИИ давали США сраные британцы и прочие.... Теперь ЛЮБАЯ страна мира, независимо от уровня (хоть вождь лумумба) будут строить ЯО. И никто им НЕ может запретить. Ведь даже вождь племени развернет им ГЛОБУС, покажет меморандум и пошлет их на юга. Это эпический прецедент. Так или иначе пидораше нужно будет вернуть крым (самим), заплатить неихлую контрибуцию. луганда и домбабве БЕЗ СВЕТА, ВОДЫ, ДЕНЕГ, СВЯЗИ ЕДЫ и РАБОТЫ сами сложат оружие. Они ведь "независимы", не кормят ВСЮ Украину и тем более нахлебников с Европы. Вот местные иуды их и скрутят сами.
Пока ху..ло жив ничего этого не произойдет. Санкции можно усилять хоть в 10 раз. Менты и военные последние кому путлер урежет пайку.
Украине пора жить СВОИМ мозгом. Всяфкие сраные интеры, мураевы НЕ должны тут работать. Им не нравиться Украина - пошли на юг
Почему бы СБУ не прихватить эту бэ за антиукраинскую деятельность как вышинского, параша поднимет визг, а потом обменять его на кого-то из наших, без права навсегда возвращения в Украину??
http://dosye.com.ua/articles/2016-08-25/evgenii-muraev-biografija-smazlivogo-moiwika-azarova-levochkina/162788/
нахер твоя жопа хороша, мразь. ежели тебе все так надоело, сходи застрелись, убогий.
https://www.facebook.com/yevgeniy.murayev
пишите в СБУ с требованием проверить его антиукраинские высказывания и деятельность.
это рожа нац.предателя и рашистской подстилки в Украине