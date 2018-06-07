 Замглавы Минфина Марченко намерен уйти в отставку после нахождения ему сменщика и передачи дел

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Да, имею намерение (подать в отставку. - Ред.). При этом хочу это сделать максимально безболезненным и минимально рискованным для Минфина. Я профессионал и поэтому уходить надо по-взрослому", – сказал он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в четверг вечером.

С.Марченко отметил, что публично поддерживает Александра Данилюка.

"Я сказал премьеру, что ухожу, но вставать и уходить завтра - не буду по причине того, что мне не безразлично, что будет в Минфине. Отставка – дело техники. Оксана Маркарова определится с заместителем на мой блок и я ему передам дела. Все честно", - подчеркнул замминистра.

С.Марченко был назначен замминистра финансов в конце мая 2016 года. Является специалистом в направлениях фискальной децентрализации, бюджетного процесса и налоговой политики. В его ведении также департаменты финансов промышленности, обороны и правоохранительных органов, расходов бюджета гуманитарной сферы, а также отдел госрегулирования в сфере выпуска и проведения лотерей.

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Как сообщалось, ранее в четверг, 7 июня, Верховная Рада отправила в отставку главу Минфина Украины А.Данилюка по представлению премьера Владимира Гройсмана. Исполнение обязанностей министра финансов было возложено на первого заместителя министра финансов Оксану Маркарову.