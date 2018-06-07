 Замглавы Минфина Марченко намерен уйти в отставку после нахождения ему сменщика и передачи дел

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Да, имею намерение (подать в отставку. - Ред.). При этом хочу это сделать максимально безболезненным и минимально рискованным для Минфина. Я профессионал и поэтому уходить надо по-взрослому", – сказал он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в четверг вечером.
С.Марченко отметил, что публично поддерживает Александра Данилюка.
"Я сказал премьеру, что ухожу, но вставать и уходить завтра - не буду по причине того, что мне не безразлично, что будет в Минфине. Отставка – дело техники. Оксана Маркарова определится с заместителем на мой блок и я ему передам дела. Все честно", - подчеркнул замминистра.
С.Марченко был назначен замминистра финансов в конце мая 2016 года. Является специалистом в направлениях фискальной децентрализации, бюджетного процесса и налоговой политики. В его ведении также департаменты финансов промышленности, обороны и правоохранительных органов, расходов бюджета гуманитарной сферы, а также отдел госрегулирования в сфере выпуска и проведения лотерей.
Как сообщалось, ранее в четверг, 7 июня, Верховная Рада отправила в отставку главу Минфина Украины А.Данилюка по представлению премьера Владимира Гройсмана. Исполнение обязанностей министра финансов было возложено на первого заместителя министра финансов Оксану Маркарову.
прежде чем гордо уйти надо бы передать дела - подбить баланс, провести аудиторскую проверку-сверку... и т.д.
(я так думаю, а может я и не прав)
Львівський батяр @KarpenkoBatjar 1 дн.1 день назад
Прогноз:
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Міністр фінансів
Колишній міністр фінансів
Антикорупціонер
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