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 Политика Украины
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Все про:Минфин (1221) отставка (2284) Марченко (15) Данилюк Александр (286)

 Замглавы Минфина Марченко намерен уйти в отставку после нахождения ему сменщика и передачи дел

Заместитель министра финансов Сергей Марченко намерен подать в отставку со своих должностей после того, как исполняющая обязанности министра финансов Оксана Маркарова определится с кандидатом для его замены.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Да, имею намерение (подать в отставку. - Ред.). При этом хочу это сделать максимально безболезненным и минимально рискованным для Минфина. Я профессионал и поэтому уходить надо по-взрослому", – сказал он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в четверг вечером.

С.Марченко отметил, что публично поддерживает Александра Данилюка.

"Я сказал премьеру, что ухожу, но вставать и уходить завтра - не буду по причине того, что мне не безразлично, что будет в Минфине. Отставка – дело техники. Оксана Маркарова определится с заместителем на мой блок и я ему передам дела. Все честно", - подчеркнул замминистра.

С.Марченко был назначен замминистра финансов в конце мая 2016 года. Является специалистом в направлениях фискальной децентрализации, бюджетного процесса и налоговой политики. В его ведении также департаменты финансов промышленности, обороны и правоохранительных органов, расходов бюджета гуманитарной сферы, а также отдел госрегулирования в сфере выпуска и проведения лотерей.

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Как сообщалось, ранее в четверг, 7 июня, Верховная Рада отправила в отставку главу Минфина Украины А.Данилюка по представлению премьера Владимира Гройсмана. Исполнение обязанностей министра финансов было возложено на первого заместителя министра финансов Оксану Маркарову.

Источник: https://censor.net.ua/n3070383
 
 
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да там целый выодок данилюка окопался
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спокойне,спокойнее...береги здоровье.хотя бы на 10 месяцев.
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Да не переживай . Я вас пидаров уже столько "бачив" и бил.... Заступник глави Мінфіну Марченко має намір піти у відставку після знаходження йому заміни і передачі справ - Цензор.НЕТ 8380
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Тебе с подворотни страшнее , чем по "нашему честнейшему " СУДУ??
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гордишься одной с хуйлом родиной и пройденными университетами?
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В своей жизни разных видел. Но ты гнида редкосная.
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по хорошему,
прежде чем гордо уйти надо бы передать дела - подбить баланс, провести аудиторскую проверку-сверку... и т.д.
(я так думаю, а может я и не прав)
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Лучшие уйдут а останутся бездари и лизуны.
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о!уже лучшие...значит таки прав был батяр Заступник глави Мінфіну Марченко має намір піти у відставку після знаходження йому заміни і передачі справ - Цензор.НЕТ 5853.уже на третьем пункте

Львівський батяр‏ @KarpenkoBatjar 1 дн.1 день назад

Прогноз:
-----------------------
Міністр фінансів
Колишній міністр фінансів
Антикорупціонер
ефір у Кошкіної /Влащенко"Я д'Артаньян"
участь у новій партії Пінчука чи ІВК "За все хороше"
Аналітична стаття в ZN "Чому ми набрали лише 1% на виборах"
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Власть в Украине стала посмешищем во всем мире. Бардак во всем.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗамглавы Минфина Марченко намерен уйти в отставку после нахождения ему сменщика и передачи дел
 
 
 
 
 
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