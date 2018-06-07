 Рада создала ВСК для проверки фактов хищения в Вооруженных силах Украины в 2004-2017 годах

Соответствующее решение поддержали 184 народных депутата на пленарном заседании в четверг при 150 необходимых голосах, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Целью Временной следственной комиссии определяется проверка сведений о нецелевом использовании средств, направленных на финансирование Вооруженных сил Украины, незаконная продажа военного имущества в течение 2004-2017 годов с целью подтверждения или опровержения указанных фактов", - говорится в пояснительной записке.

Согласно тексту постановления, ВСК осуществит проверку законности и обоснованности перевода военного имущества, техники, вооружения и боеприпасов, в статус избыточного военного имущества в 2004-2017 годах.

Члены комиссии также проверят сведения относительно обоснованности стоимости отчуждения военного имущества и других объектов права собственности Министерства обороны и Вооруженных сил Украины в этот период.

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Проверке также подлежат сведения относительно обоснованности размера компенсации стоимости земельных участков, которые принадлежали Министерству обороны и ВСУ и были отчуждены или переданы под застройку в рамках реализации инвестиционных проектов.

ВСК может инициировать вопрос о привлечении виновных лиц к ответственности, предусмотренной законодательством Украины.

В комиссию вошли 12 народных депутатов. Возглавил ее народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко", член комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник.