 Рада создала ВСК для проверки фактов хищения в Вооруженных силах Украины в 2004-2017 годах

Соответствующее решение поддержали 184 народных депутата на пленарном заседании в четверг при 150 необходимых голосах, сообщает Цензор.НЕТ.
"Целью Временной следственной комиссии определяется проверка сведений о нецелевом использовании средств, направленных на финансирование Вооруженных сил Украины, незаконная продажа военного имущества в течение 2004-2017 годов с целью подтверждения или опровержения указанных фактов", - говорится в пояснительной записке.
Согласно тексту постановления, ВСК осуществит проверку законности и обоснованности перевода военного имущества, техники, вооружения и боеприпасов, в статус избыточного военного имущества в 2004-2017 годах.
Члены комиссии также проверят сведения относительно обоснованности стоимости отчуждения военного имущества и других объектов права собственности Министерства обороны и Вооруженных сил Украины в этот период.
Проверке также подлежат сведения относительно обоснованности размера компенсации стоимости земельных участков, которые принадлежали Министерству обороны и ВСУ и были отчуждены или переданы под застройку в рамках реализации инвестиционных проектов.
ВСК может инициировать вопрос о привлечении виновных лиц к ответственности, предусмотренной законодательством Украины.
В комиссию вошли 12 народных депутатов. Возглавил ее народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко", член комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник.
Українські дороги увійшли в топ-10 найгірших у світі за останні чотири роки. к гроші з акцизу на безин призначений для доріг заблукали в офшорах. а це як мінімум 45-50 мільярдів щорічно. котрих було б достатньо щоб всю країну вкрити новими автошляхами.
як і життя самих українців, які стали також найбіднішими в світі.
не путати з владою.
яка стала, за цей час, одна з найбагатших в світі.