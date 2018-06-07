EN|RU|UK
Темы дня: Бабченко - спецоперация Российские террористы сбили Боинг Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 Политика Украины
  1660  105
Все про:армия (6920) ВР (22031) ВСК (113) Гриценко Анатолий (1100) Ежель (216) Ехануров (301) имущество (252) Кузьмук (88) Лебедев (124) проверка (543) хищение (342) Саламатин (107)

 Рада создала ВСК для проверки фактов хищения в Вооруженных силах Украины в 2004-2017 годах

Парламент поддержал проект постановления №8434 "Об образовании Временной следственной комиссии Верховной рады Украины для проведения расследования сведений по фактам хищения в Вооруженных силах Украины и подрыва обороноспособности государства в период с 2004 по 2017 годы".

Соответствующее решение поддержали 184 народных депутата на пленарном заседании в четверг при 150 необходимых голосах, сообщает Цензор.НЕТ.

Читайте: Бывшие министры обороны отчуждали и продавали военное имущество, - комитет нацобороны

"Целью Временной следственной комиссии определяется проверка сведений о нецелевом использовании средств, направленных на финансирование Вооруженных сил Украины, незаконная продажа военного имущества в течение 2004-2017 годов с целью подтверждения или опровержения указанных фактов", - говорится в пояснительной записке.

Согласно тексту постановления, ВСК осуществит проверку законности и обоснованности перевода военного имущества, техники, вооружения и боеприпасов, в статус избыточного военного имущества в 2004-2017 годах.

Члены комиссии также проверят сведения относительно обоснованности стоимости отчуждения военного имущества и других объектов права собственности Министерства обороны и Вооруженных сил Украины в этот период.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дело о растрате экс-министром обороны Ежелем 43 миллионов направлено в суд, - Луценко

Проверке также подлежат сведения относительно обоснованности размера компенсации стоимости земельных участков, которые принадлежали Министерству обороны и ВСУ и были отчуждены или переданы под застройку в рамках реализации инвестиционных проектов.

ВСК может инициировать вопрос о привлечении виновных лиц к ответственности, предусмотренной законодательством Украины.

В комиссию вошли 12 народных депутатов. Возглавил ее народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко", член комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник.

Источник: https://censor.net.ua/n3070379
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Жо******па по - новому

Українські дороги увійшли в топ-10 найгірших у світі за останні чотири роки. к гроші з акцизу на безин призначений для доріг заблукали в офшорах. а це як мінімум 45-50 мільярдів щорічно. котрих було б достатньо щоб всю країну вкрити новими автошляхами.


як і життя самих українців, які стали також найбіднішими в світі.
не путати з владою.
яка стала, за цей час, одна з найбагатших в світі.
 показать весь комментарий
 
у винника долг 300 млн отрабатывает. шакал
 показать весь комментарий
 
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРада создала ВСК для проверки фактов хищения в Вооруженных силах Украины в 2004-2017 годах
 
 
 
 
 
 вверх