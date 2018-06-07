 Только с сильной Украиной будут считаться в Европе и мире, - Турчинов. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СНБО.
"К сожалению, парадигмой современного мира стала гонка вооружений, укрепление ядерных потенциалов, готовность решать любые вопросы за счет силы", - подчеркнул А.Турчинов. По его словам, Россия демонстрирует всему миру свою способность к модернизации и наращиванию стратегических ядерных сил.
Секретарь СНБО Украины напомнил, что Украина отказалась от ядерного потенциала, подписав Будапештский меморандум, и мы получили гарантии нашей безопасности, которые не стоят бумаги, на какой они были написаны".
"Пока Украина не стала членом НАТО, а это не близкая перспектива, мы должны понимать, что в случае масштабной агрессии будем вынуждены, как и в 2014 году, рассчитывать только на собственные силы. Что может остановить агрессивную ядерную страну от масштабного вторжения? Только мощное современное оружие сдерживания, способное поражать врага на любом расстоянии. Мое личное убеждение - эту задачу нашей стране надо решить в приоритетном порядке. И ни у кого в мире нет ни морального, ни юридического права не согласиться с этой позицией", - заявил он.
При этом А. Турчинов акцентировал на важности обеспечения устойчивого экономического роста, поскольку "без мощной экономики наш оборонный потенциал не имеет перспектив развития".
"Маленькая советская армия не способна противостоять большой советской армии, - мы должны иметь современные Вооруженные Силы. Наша армия по боеспособности уже не уступает многим европейским армиям, но мы не можем на этом останавливаться, и должны обеспечить трансформацию по стандартам НАТО сектора обороны и безопасности, который должен соответствовать по своей структуре и основным признакам современным вызовам", - отметил А. Турчинов.
В этом контексте он выразил надежду, что на следующей пленарной неделе парламент примет в целом закон "О национальной безопасности Украины", который предусматривает переход на модель сектора безопасности и обороны, присущую Альянсу, и мощный гражданский контроль.
"Со слабой страной никто не хочет иметь серьезных отношений. Слабых в этом жестоком мире не уважают, их учат, их унижают, их используют. Только с сильной Украиной будут считаться в Европе и мире. Только сильная Украина заставит себя уважать и считаться со своими национальными интересами, и такую страну мы должны построить", - подытожил Секретарь СНБО Украины.
Потенциал с агрессором несопоставим, в НАТО мы не нужны, джавелины хорошо, но флота и авиации фактически нет, нефтедолларов тоже.
На что уповаем, пастор?
достаточно одной "ответки" в одну из АЭС, и на нас с европой хватит.
Впрочем, куда Господь ветер завернет, может и им "сдача" получится
Арестуйте его пожалуйста сегодня вечером...
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Поясніть Турчинова, що гарантій безпеки у Будапештського меморандуму не було. Кучма був не проти і ви йому нічого не говорили. Так, що починайте із себе.
"Лучше быть богатым и здоровым,чем больным и бедным."
Господин Турчинов,если вам понадобятся новые тезы,обращайтесь я вам помогу.
Хотя многие в инете его скромно называют Куриной Жопой.
И фото соответствующее выставляют.
Есть даже картинка смешная, но здесь забанят
А не поешь - останешься голодным...
вы флажок не спутали, уважаемый?
Хотя Турчинов и был когда-то пастором своего прихода, пока не влез в мировую политику.
Пану Турчинову нужно выбирать, или друг Порошенко или пропаведник.
ты хоть слышал такое слово - центрифуга? не в стиралке
вот только слова хорошо бы поддержать-подкрепить делами
сильная, богатая, свободная и мирная Украина - это счастье из счастьев!!!
но чем больше кеша под матрасом, безнала в офшорах и золотых слитков в коморе -
тем меньше веры словам, самым правильным и приятно красивым
Цікаво було б подивитися, що б з ним було, якби він "залишив добровільно"
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А америкоси за таку сміливість, через свій кишеньковий суд, який ви сьогодні лохи створили, не відправлять тебе в "корурціонери"?
Вже ті хвотки були - зі Стугною, Корсаром та іще з якоюсь х*нею.
Жодного снігерійського танка вбитого зфотканими Стугнами і т.п. з Турчиновим за плечима я ще не бачив.
І не побачу доки мерзота, що підписала мінських договорняк, за яким ми сидимо смирно, а нас можна вбивати безкарно, висить на нашій з вами шиї, а вона (мерзота) ще й сьогоді запопадливо його втілює.
І звуться вони - Президент України,
- Секретар Ради Національної Безпеки України,
- Премьер Міністр України,
- Голова і Заступник(и) Верховної Ради України,
- Міністр Оборони (а де напад, до речі?) України,
- Начальник Генштабу Збройних Сил України, що вже давно має прізвисько "Катафалк" (мабудь за "видатні" розумові здібності, які сьогодні смертельно підтвердились).
- Ну і Верховна Рада України на приблизно 85%, а може й більше - ліньки рахувати.
Та й нема сенсу, бо решта ніби притомних та порядних мала би вже пару років тому з тієї купи гною вилізти, аби, принаймні не бруднитись, а ще залишити ту пОгань чистою, без домішків, та наших сумнівів на їхній рахунок, бля *ть.