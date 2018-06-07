 Россия будет делать все, чтобы не допустить продвижения Украины в направлении евроатлантической интеграции, - Турчинов. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СНБО.

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Выступая на IX Национальном экспертном форуме в Киеве, А. Турчинов отметил, что "перспектива вступления Украины в НАТО пугает Путина, поскольку это лишает его возможности проводить военные операции против нашей страны". В то же время он заметил, что и многие из партнеров Украины "боятся нашего присутствия в НАТО, поскольку тогда они получат угрозу военного конфликта с РФ".

"Россия будет делать все, чтобы не допустить продвижения Украины в направлении евроатлантической интеграции. Но кто такой Путин, что он будет определять судьбу Украины? Пусть российские пропагандисты комментируют его высказывания, - сказал он на просьбу прокомментировать заявления президента РФ, - а мы должны делать свое дело, продвигаться в направлении европейской и евроатлантической интеграции".

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Отвечая на вопрос, Секретарь СНБО Украины выразил убеждение, что внесение изменений в Конституцию Украины относительно евроинтеграционного и евроатлантического курса является возможным. По его словам, необходимо провести всеукраинский референдум, "и если украинцы поддержат этот тезис, мы должны имплементировать ее в Конституции".