 Россия будет делать все, чтобы не допустить продвижения Украины в направлении евроатлантической интеграции, - Турчинов. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СНБО.
Выступая на IX Национальном экспертном форуме в Киеве, А. Турчинов отметил, что "перспектива вступления Украины в НАТО пугает Путина, поскольку это лишает его возможности проводить военные операции против нашей страны". В то же время он заметил, что и многие из партнеров Украины "боятся нашего присутствия в НАТО, поскольку тогда они получат угрозу военного конфликта с РФ".
"Россия будет делать все, чтобы не допустить продвижения Украины в направлении евроатлантической интеграции. Но кто такой Путин, что он будет определять судьбу Украины? Пусть российские пропагандисты комментируют его высказывания, - сказал он на просьбу прокомментировать заявления президента РФ, - а мы должны делать свое дело, продвигаться в направлении европейской и евроатлантической интеграции".
Отвечая на вопрос, Секретарь СНБО Украины выразил убеждение, что внесение изменений в Конституцию Украины относительно евроинтеграционного и евроатлантического курса является возможным. По его словам, необходимо провести всеукраинский референдум, "и если украинцы поддержат этот тезис, мы должны имплементировать ее в Конституции".
Ага....у вас-лизунов шоколадного анала, если кто попер на вашего шоколадного барина и его свиту, знач ты мацковский писярь и агент кремля
З нашими суддями, прокурворами, сєпарами-бєркутами в НАТО?
З нашим совковим вищим командуванням ЗСУ в НАТО?
Та ху_йлу й не снилося так шкодити Україні, як усі ці гниди.
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Красиво сказал .!! .
Например расстояние между руССкой мордвинской деревней и чувашской руССкой иногда в лесах и болотах составляет 130 -250 километров друг от друга и русские мордвины и исконно руские чуваши в Средней в полосе России иногда добираются до кавказско-магометанской Москвы по трое суток, что-бы сходить на Красную площадь и поклонится гробу товарища Ленина.
«Вибух стався на полігоні Міністерства оборони РФ, є постраждалі», - сказав співрозмовник агентства.
Джерело в екстрених службах регіону також повідомило ТАСС, що на даному полігоні проводиться утилізація боєприпасів часів Великої Вітчизняної війни.
За даними джерела, вибух стався на військовому полігоні Тугани.
У прес-службі Західного військового округу (ЗВО) уточнили, що постраждали двоє військових. Вони отримали важкі травми ніг. За даними місцевих ЗМІ, постраждали три людини.
Тугани - полігон, розташований у незаселеній місцевості у Кінгісеппському районі Ленінградської області. Він знаходиться приблизно в 120 км від міста Кінгісеппа.
Також, за даними відкритих джерел, на ньому проводили підготовку льотного складу частин військово-повітряних сил РФ.