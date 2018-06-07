 "Это важный шаг вперед для Украины и Европы", - глава Венецианской комиссии Букиккио о голосовании за Антикоррупционный суд

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"С большим удовлетворением, я бы даже сказал с большой радостью, я узнал о сегодняшнем решении Верховной Рады принять закон о Высшем антикоррупционном суде", - говорится в заявлении. Букиккио положительно отреагировал на сообщения о том, что закон был принят в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии.
"Я хотел бы поздравить членов Верховной Рады с сегодняшним голосованием и поблагодарить всех, кто внес свой вклад в принятие закона. Это важный шаг вперед для Украины и Европы, прежде всего для граждан Украины, которые слишком долго страдали от зла коррупции", - отметил он в своём заявлении.
Глава комиссии подчеркнул, что сегодняшнее принятие закона показывает, что Украина полна решимости продолжать путь реформ и европейской интеграции. Он также призвал всех заинтересованных лиц обеспечить быстрое создание Суда и предоставить ему соответствующие средства для функционирования.
Напомним, сегодня Верховная Рада приняла закон "О Высшем антикоррупционном суде".
(а что у вас тут произошло?)
А это вряд ли - помните как он защищал Гонтареву, Гелетея, Луценко прочих топ.воров....?
Потому что Госдеп может обмануть - и в конце концов при новой власти и его повяжут...
А так мафия будет бесмертна...
"Об этом лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко написала в Фейсбуке.
По ее словам, соответствующий законопроект Порошенко, который был внесен в Верховную Раду, не обеспечивал независимости Антикоррупционного суда от него лично.
"Наоборот, он создавал механизмы влияния со стороны президента на формирование и функционирование такого суда. Именно поэтому мы этот закон критиковали и внесли соответствующие поправки, которые соответствуют требованиям Венецианской комиссии. Ни одна из моих поправок не была поддержана пропорошенкивською большинством в парламенте. Мы до последнего боролись, чтобы перед финальным голосованием окончательная редакция законопроекта со всеми правками была направлена на экспертизу в Венецианскую комиссию. Впрочем, президентское большинство, оставив в законопроекте зависимость суда от Порошенко, поставила закон на голосование", - сказала политик. Источник: https://censor.net.ua/n3070367"
И говорить о "важном шаге" можно будет только тогда , когда этот суд посадит Ахметова, Медвейчука, Порошенко и Ко...... и т. д....
5 ч ·
Будучи стопроцентным зрадофилом, почти не сомневаюсь, что в законе есть лазейка, которая позволит власти мухлевать и назначать подконтрольных судей.
Иначе сложно представить себе мотивацию 315 депутатов, голосующих "за".
Думаю, ща эксперты там покопаются и что-то такое найдут.
официальный представитель МВФ Джерри Райс::
МВФ проверит принятый Радой закон об Антикоррупционном суде на предмет соответствия его требованиям независимости и оправдания ожиданий украинского народа...
вышли воры из доверия..
все через пинки и контроль..
- "Я не хочу ждать 1,5 года создания антикоррупционного суда. Да и потом, из присутствующих здесь поднимите руки те, у кого в стране есть антикоррупционные суды. Ни у кого нет? Может во Франции? Нет. Может в Польше или в Финляндии? Хоть у кого-то, кто показал эффективность в борьбе с коррупцией? Нет нигде. Они существуют в Уганде, в Малайзии еще кажется", - сказал Порошенко.
оце прикол!!!
создание Антикоррупционного
суда (АКС).
Власть сделала все, чтобы
принятая модель
Антикоррупционного суда была
безопасной для высшего эшелона
коррупционеров. АКС получился
деформированным и уродливым.
Понятно, что при нынешней
власти АКС не будет работать на
Украину. Но Антикоррупционный
суд уже есть, и он обязательно
станет "пятым
элементом" будущей эффективной
цепочки борьбы с элитной
коррупцией в Украине.
После смены власти в Украины в
марте 2019 года все нынешние
вялые антикоррупционные органы
- НАБУ.
САП, ДБР, НАЗК, освободившись от
политического и коррупционного
давления, вдруг вспомнят о своем
предназначении и начнут
действовать. И тут выяснится, что
первый контингент осужденных
элитных коррупционеров из
окружения последних двух
бывших президентов некуда
садить.
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после голосования в Раде
Украинские тюрьмы, пропитанные
той же коррупцией, просто не
готовы к приятию вип-
осужденных коррупционеров,
привыкших к роскошной жизни во
власти и на свободе.
В свое время с этой проблемой
столкнулась Италия, когда
проводила многолетнюю
широкомасштабную
антикоррупционную операцию
"Чистые руки!.
Поэтому уже сейчас Украине надо
думать о последнем,
заключительном элементе
будущего антикоррупционного
механизма очистки украинской
власти и общества - тюрьмах
нового образца или аренде мест
заключения в тюрьмах ЕС и США,
например, Гуантанамо.
Без спецтюрем, для осужденных
элитных коррупционеров, вся
остальная цепочка потеряет свою
эффективность.
Виктор НЕБОЖЕНКО
советский народ в любом суде пролетарскую линию будет гнуть
Горжусь Порошенко. За 2 года он смог эволюционировать от "Антикоррупционный суд - атрибут отсталых стран"
до "Антикоррупционный суд - это моя победа".