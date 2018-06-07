 "Это важный шаг вперед для Украины и Европы", - глава Венецианской комиссии Букиккио о голосовании за Антикоррупционный суд

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"С большим удовлетворением, я бы даже сказал с большой радостью, я узнал о сегодняшнем решении Верховной Рады принять закон о Высшем антикоррупционном суде", - говорится в заявлении. Букиккио положительно отреагировал на сообщения о том, что закон был принят в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии.

"Я хотел бы поздравить членов Верховной Рады с сегодняшним голосованием и поблагодарить всех, кто внес свой вклад в принятие закона. Это важный шаг вперед для Украины и Европы, прежде всего для граждан Украины, которые слишком долго страдали от зла коррупции", - отметил он в своём заявлении.

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Глава комиссии подчеркнул, что сегодняшнее принятие закона показывает, что Украина полна решимости продолжать путь реформ и европейской интеграции. Он также призвал всех заинтересованных лиц обеспечить быстрое создание Суда и предоставить ему соответствующие средства для функционирования.

Напомним, сегодня Верховная Рада приняла закон "О Высшем антикоррупционном суде".

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