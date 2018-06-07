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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Венецианская комиссия (294) Антикоррупционный суд (232) Букиккио (5)

 "Это важный шаг вперед для Украины и Европы", - глава Венецианской комиссии Букиккио о голосовании за Антикоррупционный суд

Президент Венецианской комиссии Джанни Букиккио приветствовал принятие Верховной Радой закона об антикоррупционном суде в Украине.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"С большим удовлетворением, я бы даже сказал с большой радостью, я узнал о сегодняшнем решении Верховной Рады принять закон о Высшем антикоррупционном суде", - говорится в заявлении. Букиккио положительно отреагировал на сообщения о том, что закон был принят в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии.

"Я хотел бы поздравить членов Верховной Рады с сегодняшним голосованием и поблагодарить всех, кто внес свой вклад в принятие закона. Это важный шаг вперед для Украины и Европы, прежде всего для граждан Украины, которые слишком долго страдали от зла коррупции", - отметил он в своём заявлении.

Смотрите: Принятие Закона об Антикоррупционном суде - это победа Украины, - Порошенко. ВИДЕО

Глава комиссии подчеркнул, что сегодняшнее принятие закона показывает, что Украина полна решимости продолжать путь реформ и европейской интеграции. Он также призвал всех заинтересованных лиц обеспечить быстрое создание Суда и предоставить ему соответствующие средства для функционирования.

Напомним, сегодня Верховная Рада приняла закон "О Высшем антикоррупционном суде".

Также читайте: Кабмин будет оперативно решать все вопросы Антикоррупционного суда в части финансов и организации, - Гройсман

Источник: https://censor.net.ua/n3070371
 
   
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чого чого, а такого ні від кого не чув... ану дай скрін або сцилку на підтвердження!
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Они наивные не понимают - все, что делает потрошенко, не имеет ничего общего с борьбой с коррупцией. Хоть как ты его не назови.
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Точно так же хвалили и подачу е-деклараций. И как? И где кто-либо наказан?
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подозрительно радостный, он хоть читал, что они там приняли.
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уррррррра! молодцы...
(а что у вас тут произошло?)
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Визначусь - коли побачу перші вироки "великій либі" цього суду.. Рано робити якісь висновки..
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Леонид Днепр - это если в Госдепе дадут гарантии личной безопасности и он согласится сдать всех своих подельников.....

А это вряд ли - помните как он защищал Гонтареву, Гелетея, Луценко прочих топ.воров....?
Потому что Госдеп может обмануть - и в конце концов при новой власти и его повяжут...
А так мафия будет бесмертна...
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Еще есть вопросы?

"Об этом лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко написала в Фейсбуке.


По ее словам, соответствующий законопроект Порошенко, который был внесен в Верховную Раду, не обеспечивал независимости Антикоррупционного суда от него лично.


"Наоборот, он создавал механизмы влияния со стороны президента на формирование и функционирование такого суда. Именно поэтому мы этот закон критиковали и внесли соответствующие поправки, которые соответствуют требованиям Венецианской комиссии. Ни одна из моих поправок не была поддержана пропорошенкивською большинством в парламенте. Мы до последнего боролись, чтобы перед финальным голосованием окончательная редакция законопроекта со всеми правками была направлена ​​на экспертизу в Венецианскую комиссию. Впрочем, президентское большинство, оставив в законопроекте зависимость суда от Порошенко, поставила закон на голосование", - сказала политик. Источник: https://censor.net.ua/n3070367"
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Какие же эти еврогеи все таки наивные - ведь дьявол кроется в деталях!

И говорить о "важном шаге" можно будет только тогда , когда этот суд посадит Ахметова, Медвейчука, Порошенко и Ко...... и т. д....
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Всіх посадити, а вас в президентське крісло? ))))
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а почему бы и нет?! я хоть такого позора , грабежа украинцев, и мародерства барыг на ВСУ не допущу!!
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Шаг без анализа,ничто. Еще нужно вдумчиво МВФу проанализировать,что те проходимцы там начудили.
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Наивный старичок .... "Это важный шаг вперед для Украины и Европы", - глава Венецианской комиссии Букиккио о голосовании за Антикоррупционный суд - Цензор.НЕТ 3544
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Yakovina Ivan
5 ч ·

Будучи стопроцентным зрадофилом, почти не сомневаюсь, что в законе есть лазейка, которая позволит власти мухлевать и назначать подконтрольных судей.
Иначе сложно представить себе мотивацию 315 депутатов, голосующих "за".
Думаю, ща эксперты там покопаются и что-то такое найдут.
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Там для них не просто лазейки а трассы и автобаны найдутся ,надо быть полностью наивным дурачком,чтобы поверить,что больше 300 воров проголосовали за то,чтобы их посадили а главный вор этот процесс инициировал ... "Это важный шаг вперед для Украины и Европы", - глава Венецианской комиссии Букиккио о голосовании за Антикоррупционный суд - Цензор.НЕТ 4703
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а как же собирались "антикоррупционеры" принимать свою версию (без лазеек), или у них есть другие депутаты?
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Якщо Джанні, то Родарі. А от якщо Бухіккіо, то вийде лише Піноккіо😊
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так і згадується - "Блажен, кто верует, тепло ему на свете!" "Это важный шаг вперед для Украины и Европы", - глава Венецианской комиссии Букиккио о голосовании за Антикоррупционный суд - Цензор.НЕТ 5741
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не то вспоминается, это лучший текст: "Суд - дело Божие"
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как можно розкрадать в особо крупных и вылететь из списка форбс.
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Элементарно! Например, переписать на подставных лиц. Да и офшоры не разглашают тайну клиентов.
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"Это важный шаг вперед для Украины и Европы", - глава Венецианской комиссии Букиккио о голосовании за Антикоррупционный суд - Цензор.НЕТ 3487 🇷🇴 Румынская сотня‏ @latiniano 47 мин.47 минут назад
официальный представитель МВФ Джерри Райс::

МВФ проверит принятый Радой закон об Антикоррупционном суде на предмет соответствия его требованиям независимости и оправдания ожиданий украинского народа...

вышли воры из доверия..

все через пинки и контроль..
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Viktor Kovalenko
- "Я не хочу ждать 1,5 года создания антикоррупционного суда. Да и потом, из присутствующих здесь поднимите руки те, у кого в стране есть антикоррупционные суды. Ни у кого нет? Может во Франции? Нет. Может в Польше или в Финляндии? Хоть у кого-то, кто показал эффективность в борьбе с коррупцией? Нет нигде. Они существуют в Уганде, в Малайзии еще кажется", - сказал Порошенко.
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т.е. прямым текстом сказал: пацаны, не ссыте, никто нас не тронет
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Антикоррупционный уж ещё надо создать.Понятно что Пеца всует туда своих людей,и потому в редакции Венецианской комиссии требовалось ввести право вето на Пеценых судей что и было проигнорировано,а с этого следует что после изучения закона его признают негодным и денег не дадут.
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От Недава "за" ще більший прикол! Що йому казала жінка третього тисячоліття? Олег винеси ...
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і недава - гівно, і вся сімейка луценків, і ще купа гівнюків, але... Найєм мав зовсім іншу "історію", іншу репутацію! я особисто його багато за що ПОВАЖАВ (окрім заказух в УП), однак обиратися депутатом, залишаючись "абщєствнніком" - НОНСЕНС! я не з ними, я за все хороше і проти всього поганого, а в параламенті працювати не обов'язково - краще в соцмережах відзвітувати про "успіхи" (примазатись), - ось як я розумію цей допис
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Коли Найем почав просити більшу зарплату для себе, а не для народу після виборів, то все стало з ним зрозуміло.
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Вітати народ України з черговою профанацією нема чого. Уявіть собі, що Антикорупційний суд по першій інстанції ухвалив законне і обґрунтоване рішення, апеляційна палата залишила його в силі, а наш "реформований" Верховний Суд взяв і скасував рішення Антикорупційного суду в першій та апеляційній інстанції. Це і не дивно, якщо звернути увагу на відновлення на посаді суддів Майдану. А якщо Антикорупційний суд, не приведи Боже, ухвалить рішення щодо корумпованого судді? От і виходить, що гроші витрачені на зарплату суддів Антикорупційного суду та час, витрачений на розгляд справи перетвориться на мильну бульбашку.
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Проект Закону про Вищий антикорупційний суд....- ніяких "перших" інстанцій...., але чи буде він тим яким має бути, оце вже інге...., родять "мертвонароджене" кишенькове, таке як НАБУ , та САП, та НАЗК... "Это важный шаг вперед для Украины и Европы", - глава Венецианской комиссии Букиккио о голосовании за Антикоррупционный суд - Цензор.НЕТ 2563
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Верховная Рада решилась на
создание Антикоррупционного
суда (АКС).
Власть сделала все, чтобы
принятая модель
Антикоррупционного суда была
безопасной для высшего эшелона
коррупционеров. АКС получился
деформированным и уродливым.
Понятно, что при нынешней
власти АКС не будет работать на
Украину. Но Антикоррупционный
суд уже есть, и он обязательно
станет "пятым
элементом" будущей эффективной
цепочки борьбы с элитной
коррупцией в Украине.
После смены власти в Украины в
марте 2019 года все нынешние
вялые антикоррупционные органы
- НАБУ.
САП, ДБР, НАЗК, освободившись от
политического и коррупционного
давления, вдруг вспомнят о своем
предназначении и начнут
действовать. И тут выяснится, что
первый контингент осужденных
элитных коррупционеров из
окружения последних двух
бывших президентов некуда
садить.
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держат за яйца»: В сети ликуют
после голосования в Раде
Украинские тюрьмы, пропитанные
той же коррупцией, просто не
готовы к приятию вип-
осужденных коррупционеров,
привыкших к роскошной жизни во
власти и на свободе.
В свое время с этой проблемой
столкнулась Италия, когда
проводила многолетнюю
широкомасштабную
антикоррупционную операцию
"Чистые руки!.
Поэтому уже сейчас Украине надо
думать о последнем,
заключительном элементе
будущего антикоррупционного
механизма очистки украинской
власти и общества - тюрьмах
нового образца или аренде мест
заключения в тюрьмах ЕС и США,
например, Гуантанамо.
Без спецтюрем, для осужденных
элитных коррупционеров, вся
остальная цепочка потеряет свою
эффективность.
Виктор НЕБОЖЕНКО
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А эта власть когда-нибудь будет сменена? Наивные. Вы посмотрите, потрох уже набрал 1 место входе "честного соцопроса". Таким же будет и подсчет голосов.
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как он ошибается!
советский народ в любом суде пролетарскую линию будет гнуть
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Captain Dnipro‏ @DneprNash

Горжусь Порошенко. За 2 года он смог эволюционировать от "Антикоррупционный суд - атрибут отсталых стран"

до "Антикоррупционный суд - это моя победа".
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Сергію, я вдруге запитую вас,ви- нащадок Андрія Власова? Всі ваші пости просто кричущі * я- імперець хрюске- мордовець*...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Это важный шаг вперед для Украины и Европы", - глава Венецианской комиссии Букиккио о голосовании за Антикоррупционный суд
 
 
 
 
 
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