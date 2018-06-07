"Тимошенко: Антикоррупционный суд сможет работать только если будет независимым от президента"

Об этом лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко написала в Фейсбуке.

По ее словам, соответствующий законопроект Порошенко, который был внесен в Верховную Раду, не обеспечивал независимости Антикоррупционного суда от него лично.

"Наоборот, он создавал механизмы влияния со стороны президента на формирование и функционирование такого суда. Именно поэтому мы этот закон критиковали и внесли соответствующие поправки, которые соответствуют требованиям Венецианской комиссии. Ни одна из моих поправок не была поддержана пропорошенкивською большинством в парламенте. Мы до последнего боролись, чтобы перед финальным голосованием окончательная редакция законопроекта со всеми правками была направлена ​​на экспертизу в Венецианскую комиссию. Впрочем, президентское большинство, оставив в законопроекте зависимость суда от Порошенко, поставила закон на голосование", - сказала политик.

Как отметила Тимошенко, во фракции была дилемма: голосовать или не голосовать за этот ничтожный закон в редакции президента.

"Мы, как и другие демократические силы в Верховной Раде, приняли решение голосовать "за" по следующим причинам: очевидно, что закон о Антикоррупционном суде мог быть принят или в редакции Порошенко, или вообще не принят. А Украине Антикоррупционный суд нужен как важный элемент борьбы с коррупцией. У нас есть надежда, что объединив усилия демократических политиков, гражданского общества и наших международных партнеров, мы сможем ограничить влияние Порошенко на формирование Антикоррупционного суда в ручном режиме, вопреки принятому закону", - отметила парламентарий.

Она обратилась к общественным организациям с просьбой помогать осуществлять мониторинг применения этого закона, а также осуществлять контроль за проведением конкурса в Высший антикоррупционного суда с целью обеспечения реальной независимости этого органа.

Юлия Тимошенко также обратила внимание на то, что президент снова превратил нужную, назревшую проблему создания Антикоррупционного суда на свой безграничный пиар.

"Принятый сегодня закон о Антикоррупционном суде - это такой же фейк, как и фейковая реформа судопроизводства, фейковая реформа здравоохранения, фейковая пенсионная реформа. Наша общая задача - не дать Порошенко и его окружению шансов использовать Антикоррупционный суд в своих интересах и создать из него очередную "потемкинскую деревню", - добавила Председатель партии "Батькивщина".

Рhoto by Alexander Prokopenko