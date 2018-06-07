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Все про:Тимошенко (23850) Антикоррупционный суд (232)

 Тимошенко: Антикоррупционный суд сможет работать только если будет независимым от президента

Высший антикоррупционный суд полноценно сможет работать только в том случае, если будет независимым от президента и его коррупционного окружения.

Об этом лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко написала в Фейсбуке.

По ее словам, соответствующий законопроект Порошенко, который был внесен в Верховную Раду, не обеспечивал независимости Антикоррупционного суда от него лично.

"Наоборот, он создавал механизмы влияния со стороны президента на формирование и функционирование такого суда. Именно поэтому мы этот закон критиковали и внесли соответствующие поправки, которые соответствуют требованиям Венецианской комиссии. Ни одна из моих поправок не была поддержана пропорошенкивською большинством в парламенте. Мы до последнего боролись, чтобы перед финальным голосованием окончательная редакция законопроекта со всеми правками была направлена ​​на экспертизу в Венецианскую комиссию. Впрочем, президентское большинство, оставив в законопроекте зависимость суда от Порошенко, поставила закон на голосование", - сказала политик.

Как отметила Тимошенко, во фракции была дилемма: голосовать или не голосовать за этот ничтожный закон в редакции президента.

"Мы, как и другие демократические силы в Верховной Раде, приняли решение голосовать "за" по следующим причинам: очевидно, что закон о Антикоррупционном суде мог быть принят или в редакции Порошенко, или вообще не принят. А Украине Антикоррупционный суд нужен как важный элемент борьбы с коррупцией. У нас есть надежда, что объединив усилия демократических политиков, гражданского общества и наших международных партнеров, мы сможем ограничить влияние Порошенко на формирование Антикоррупционного суда в ручном режиме, вопреки принятому закону", - отметила парламентарий.

Она обратилась к общественным организациям с просьбой помогать осуществлять мониторинг применения этого закона, а также осуществлять контроль за проведением конкурса в Высший антикоррупционного суда с целью обеспечения реальной независимости этого органа.

Юлия Тимошенко также обратила внимание на то, что президент снова превратил нужную, назревшую проблему создания Антикоррупционного суда на свой безграничный пиар.

"Принятый сегодня закон о Антикоррупционном суде - это такой же фейк, как и фейковая реформа судопроизводства, фейковая реформа здравоохранения, фейковая пенсионная реформа. Наша общая задача - не дать Порошенко и его окружению шансов использовать Антикоррупционный суд в своих интересах и создать из него очередную "потемкинскую деревню", - добавила Председатель партии "Батькивщина".

Тимошенко: Антикоррупционный суд сможет работать только если будет независимым от президента 01

Рhoto by Alexander Prokopenko

Источник: https://censor.net.ua/n3070367
 
   
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Кандидатів на ненависть у нас завжди вистачало і більшість з них заслуговують ненависті посполитих набагато більше Юлі Тимошенко. В цьому твердженні нема ніякого суб'єктивізму, одні об'єктивні факти! Але ні!!! ЮВТ -- єдиний и неповторний об'єкт, який єднає в ненависті до себе людей різних соціальних груп від мільярдерів до бомжів, осіб різних політичних поглядів від правих націоналістів до комуняцьких ліваків.

Мені здається, що тут справа не тільки в багаторічному зомбуванні машиною олігархічної пропагандонії не дуже розумних істот, справа в їхньому совковому жлобстві. Навіть не просто в жлобстві, а в ЖЛОБСТВІ, яке так і пре з цих зомбованих ненависників "юлькивароффки". Звідси сприйняття та легке засвоєння ними брехливої пропаганди, ірраціональність їхньої ненависті, яка ними "обгрунтовуюється" різноманітними навіяними легендами та пропагандистськими штампами типу "кабальний газовий контракт, який підписала вароффка", а не фактами. Дристати вони можуть що завгодно, а суть їх самих та їхньої дристні одна - ЖЛОБСТВО!
Юлєфобів в мережі дуже багато, але я поки що не бачив НІ ОДНОГО юлєфоба, який би виразно міг пояснити, звідки в нього стільки звірчої злоби. Тільки навіяні зомбо-ЗМІ легенди, фрази з старих та нових методичок, бараняча впертість спійманих на гарячому злодюжок, істерики та, звичайно, мантра в різноманітних виконаннях "юлькавароффкасучкаблохукраланашефсьо".
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Юлия оценила свои шансы на выборах, и решила, что влияние президента на Антикоррупционный суд - это вовсе не плохо!
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даю наводку антикоруційному суду =============Бывший премьер-министр, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко живет на одну зарплату в размере 6 тысяч грн в месяц, а также носит очки стоимостью около 10 тысяч грн.
Как сообщается, ранее Юлия Тимошенко обнародовала декларацию о доходах за 2015 год, в которой указала совокупный доход в размере 75 тысяч 616 грн. В издании отметили, что это означает, что в месяц лидер «Батькивщины» зарабатывает 6 тысяч 300 грн.
Как известно, ранее новый имидж Юлии Тимошенко взорвал Интернет. Отмечается, что только оправа новых очков экс-премьера стоит больше задекларированной заработной платы народного депутата. В издании подчеркнули, что Юлия Тимошенко смогла приобрести очки от «Chanel», стоимость которых со скидкой составляет 8-10 тысяч грн.Кроме того, нардеп предпочитает дорогие бренды, в частности «Valentino», «Louis Vuitton», «Prada», «Dior», а также «Chanel». Лидер "Батькивщины" неоднократно появлялась в Верховной Раде с сумкой от "Prada" из старой коллекции, которая сейчас на "ebay" стоит $1 тысячу 250.Юлия Тимошенко также личного украинского дизайнера Айне Гассе, которая шьет для нее уникальные вещи. Платья этого дизайнера стоят около $1 тысячи, а пальто - $1,5-2 тысячи.
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Даю наводку психиатрам чувашии У папциента начался приступ белки Боярышник коварная штука Шиз чувашский у Тимохи нет должности позволяющей ей наживатся незаконно А у офшорника есть Улавливаешь разницу Пока на дурку не положили
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Муж милионер чуваш Хоть гопки скачите а он милионер и его личное дело сколлько ей давать бабок на шмотки и тот же ботокс Тема не перспективная чуваш да и кураторы у тебя припудреные Такую муть чуваш можно бы было поднимать если бы диабетический аферист вел аскетический образ жизни А так Одни мальдивы во время войны чего стоят Но ты жги ишшо чуваш
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Председатель партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко не указывает в декларациях полные сведения о бизнесе своего мужа Александра Тимошенко и его чешских прописах

https://ru.tsn.ua/politika/timoshenko-ne-zadeklarirovala-polnye-svedeniya-o-biznese-muzha-i-ego-cheshskih-propiskah-1114248.html
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Вот мне интересно это соевая копеечная ляшковня меня трет или админ Полудукрка чуваша с его высерами не по теме Не трет А мнение украинца о очередной (пэрэмоге) трет Толку то украинци знают на 100% что ставленик олигархата Порошенко так же как аферисты которые вместе с ним пришли во власть Никогда ничего в ущерб себе Не создадут Вы хоть лопните за соевых подонков Но это истина
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Вофка -- а помнишь как я с твоими генералами крутила ?? А Вофка ??? -- я вся твоя 98 серия ....
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"Тимошенко: Антикоррупционный суд сможет работать только если будет независимым от президента"
- мечты.. мечты.
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Вячеслав Ільченко
А між тим, в країні, двічі врятованій від Тимошенко...
... ціна на газ складатиме 11 000 грн. за тисячу кубів. За дивним збігом валютний еквівалент цієї ціни - 423 долари.
Я дуже хотів би дочекатись, коли "ринкова ціна" газу для українських споживачів сягне суми $500 при світових цінах не вище $180.
Після чого я задам питання, яке давно уже задаю, просто мало хто чує: кхе-кхе, так який же з коунтрагхдтів був каубальним?
Хоча думаю, мудрі українці охоче заплатять і $1000, адже це патріотично, та й незалежність має свою ціну. Головне, щоб не каубальний коунтрагхдт Тимошенко, по якому ціна була 230 доларів - такої шаленої дороговизни українці не стерпіли і не простять ніколи.


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Юля верни 26 миллиардов в Казну Тимошенко: Антикоррупционный суд сможет работать только если будет независимым от президента - Цензор.НЕТ 8222бо буде пагано...
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Тимошенко, на какие деньги накупила столько рекламы, вся украина увешана ботоксной рожей, ты же нищая по декларации?
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зам медвечука увійшов в предвибочу команду жулі ! мабуть звіти і бабки за атаку на коболєва
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шож вы так свою тупость отчаянно выставляете то? "зам медведчука"...Зам по чем?
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Юлия Тимошенко не нарушала украинского, российского или международного законодательства, подписывая газовые соглашения с Россией. Об этом заявил инициатор общественного движения "Украинский выбор" Виктор Медведчук в интервью одному из российских телеканалов.

https://ru.tsn.ua/politika/medvedchuk-opravdal-timoshenko-i-obvinil-yuschenko.html
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а это тут при чем? иди батьку цитируй, как ты вообще тут шаришься - индульгенцию от ФСБ имеешь?
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Куме,а багато ви бачили наркоманов,яки бросили?
-Нi.Жодного не бачив!
-А клептомана завязавшего бачили?
-Нi.
-Ну ось завтра включайте зранку трансляцию Ради и побачите чудо
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У Юли грошей николы не було и не буде.... Тимошенко: Антикорупційний суд зможе працювати, тільки якщо буде незалежним від президента - Цензор.НЕТ 4729
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Кондитер погасил частично Юлин долг,перекридотвание остального долга Юли зависит только от Кондитера...
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И что, хоть один из крышуемых ББП топ чиновников сядет?
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Будь-який суд успішно працює тільки в тому випадку. коли незалежний.
Закон і справедливість - єдині чинники залежності суду.
І не важливо від кого - від прєза, чи від прем'єра, чи від генрокурора.
А наші судді залежні від усіх. Навіть від коханок.
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Быдло Шариковское Плешивого Педофила что Швондеры налетают
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Перекридотование долга Мыколы Янавича Азирова в сумме 19 миллиардов я не нашел Тимошенко: Антикорупційний суд зможе працювати, тільки якщо буде незалежним від президента - Цензор.НЕТ 5757
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Украина выкарабкается.РАБссия НЕТ.
Степан Демура.Ютьюб. Тимошенко: Антикорупційний суд зможе працювати, тільки якщо буде незалежним від президента - Цензор.НЕТ 7104 Тимошенко: Антикорупційний суд зможе працювати, тільки якщо буде незалежним від президента - Цензор.НЕТ 7104
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Спостерігаючи за поведінкою нашого народонаселення, я вже давно зробив висновок, що його мозок має одну цікаву властивість - навічно закарбовувати в пам*яті всяку херню типу "вона хіхікала", чи "все пропало", і геть не пам*ятати кардинально важливих речей. Навіть не пов*язаних з великими цілями, а навіть тих, що стосуються самих політичних дебілів та їхніх дітей. От сьогодні прочитав в блозі Лямця:"Если вы заметили, Виктора Пинчука уже много лет никто не воспринимает как рейдера, который пользовался покровительством Леонида Кучмы и скупил много крупных предприятий подешевке.
Точно так же, уже почти никто не помнит о подвигах В.Хмельницкого. О его подвигах с "Киевэнерго", с покупкой Киевского мотоциклетного завода и с доведением до банкротства банка "Хрещатик"." Отак от - негідники грабують дебілів, а ті навіть не пам*ятають, як їм залазили в кишені. Зате вони "чьотко помнят", що "ванахіхікала" .
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.. це ПРАВДА ..
..запитання до тих хто це вибирав БПП НФ РПЛ -- ОБДУРЕНИХ ... емоційних НЕДОУМКІВ .. гонорових БАРАНІВ ..і т.п... Ви коли перестанете вибирати цих ЗЛОДІЇВ . прикриваючись патріотичними гаслами .. із 52 млн .. залишилось 31 млн жителів .. і то ? .. заводи фабрики -ваучери віддали олігархам .. електро газо-нафто енергетику теж .. тепер за Землю взялися .. Жінки уже поїхали за кордон .. туди ж Діти і Онуки заглядають .. де Ви - Українці -свідомі Громадяни ?
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Ну ты чуваш и упоротый Минимальная пенсия при ней была 947 грн что равнялось 115 баксам по тому курсу Сейчас минималка 1300 грн что равно всего лишь 46 баксам Минималка при ней была 1200 почти 150 баксов по тому курсу сейчас 3200 с вычетами меньше чем 105 баксов Ты плохо в школе учился чуваш считать не умеешь Да и не был ты в Украине при Тимохе потому и пургу метешь Не неси отсебятину шпарь по методичке Ты еще цены сравни при ней и при базарном маланце Гросе В два три а то и в четыре раза ниже были цены
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ну что тебе быдлоте совковой объяснить, все равно куринными мозгами не поймешь. вона без войны заняла 26 млрд, порох 5, без войны приняла страну с миллиадным бюджетом порох с 400 тыс. и проседание валюты считают не в гривнах а в процентах, мудень сталинский))))))
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Ты не достоин ответа Потому как являешся и сыном гребня Животное дурное можно и в % Ты здесь не мети пургу гребень С чем там офшорник страну принял Ему как и тебе никто не верит Тебе потому что ты гребень ему потому что он патологический лжец
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я так понял с дурки ты недавно удрал))) ладно иди сосни у кого нибудь и успаГойся)))) ты морда совковая даже не знаешь в какой клоаке страна была, вроде в дурке и телевизоры есть)))))
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Что ты можешь понимать петушара Иди на х И оте от меня Не даром говорили старые бывальци Наглее пидараста никого нет Ты поттверждаешь эту истину Гребень не совок И да жаль что для того чтобы вычислить тенбя надо пару соток зелени потратить Но ты допросишся пидарок
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а.ч.
2008рік,в світі вирує фінансова криза!
Донбас якій "порожняк негоніт" вимкнув всі домені печі.
навіть всі канали олігархів ведуть трансляцію без реклами.
Те ,як ЮВТ подолала віртуозно,не вимушенно інфляцію рокрученну Йєхануровим і завершенною Єбунковічем в 2006 - 2007 роках,коли кіло капусти коштував 12гр, літр оліі 17гр,окорочка 25гр. І тут ЮВТ,робить чудо,через 5 місяців,та ж капуста коштує 1гр,картопля 1гр,буряк 80коп,окорочка 12гр.олія 7гр50к. і такі ціни тримались на протязі двох років.У моєї родини уходило 300гр в місяць на все.разом з тарифами і ще моя жінка купувала кожного місяця баночку червоної ікри.І це при тому,що була Світова фінансова криза і весь час ригі з ющенком с тавили підніжкі,а 5 канал цьому радів безмежно і крім того кожної суботи на каналі обріхували,то І.Богословсовська,то Лєна Бандарєнка,то Ганна - тереза(псевдонім данний кгб)Герман ЮВТ на чому світ стоїть.
Всі ці фактори визначали динаміку споживчих цін у перші 5 місяців 2008 року. Починаючи з червня зростання цін уповільнилось більш ніж у 2 рази порівняно із відповідним періодом 2007 року. Сповільненню зростання споживчих цін в цьому періоді сприяла реалізація антиінфляційних заходів та отримання рекордно високого врожаю зернових.
kmu.gov.ua - Урядовий портал :: Мінекономіки: Аналіз антиінфляційних дій.
http://www.kmu.gov.ua/control/publish/article?art_id=183286020
........................
Кабмин Тимошенко: стипендии и выплаты при рождении ребенка в 2008 году увеличатся
http://www.mediaport.ua/news/ukraine/48129/kabmin_sti..

Февраль 2008
Кабмин Тимошенко повысил выплаты на рождение Тимошенко придумала, как выплатить повышенные пенсии
http://kp.ua/economics/48649-tymoshenko-prydumala-kak..
...........................
Май 2008щенко и Партия регионов через КСУ отменили выплаты на рождение детей и пенсии детям войны.
http://www.ostro.org/regions/37/economics/news/articl..
……......
З 1 вересня розмір мінімальної стипендії для студентів вищих навчальних закладів буде підвищено.
http://www.pravda.com.ua/news/2008/08/29/3538340/
...........................

Средняя зарплата в Украине: итоги 2008 года и прогнозы.
http://rabota.ua/info/jobsearcher/post/2009/03/17/sre...
………………………
За год номинальная зарплата в Украине выросла почти на 40%.
http://www.mediaport.ua/news/ukraine/25700/za_god_nominalnaya_zarplata_v_ukraine_vyirosla_pochti_na_40
…………………
Ноябрь 2009
Увеличены выплаты при рождении ребенка:
http://censor.net.ua/news/105397/uvelicheny_vyplaty_pri_rojdenii_rebenka_pervogo__pochti_14_tys_grn_vtorogo__45_tys_tretego__90_tys
,………………………
Печерський суд виніс вирок у справі екс-прем'єра Юлії Тимошенко - засудив її до 7 років ув'язнення.
https://gazeta.ua/articles/politics/_timoshenko-zasudili-do-7-rokiv-uvyaznennya/404069?mobile=true
...........................................
За постановление проголосовали 309 депутатов.
http://gordonua.com/news/politics/parlament-obyazal-osvobodit-timoshenko-10963.html
………………………….
Європейській суд з прав людини визнав ув,язнення Ю.Тимошенко незаконним.
https://www.volynnews.com/news/policy/ievropeyskyy_sud_vyznav_uvyaznennya_tymoshenko_nezakonnym/
………………………………
Суд признал, что уголовное дело 2011 года против Тимошенко было политически мотивированным.
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3469642-evropeiskyi-sud-po-pravam-cheloveka-zakryl-delo-tymoshenko
………………………………
Лидер партиии "Батьківщина" Юлия Тимошенко призналась, что на протяжении трех лет восстанавливала здоровье после нахождения в тюрьме.
http://gordonua.com/bulvar/news/timoshenko-begaet-po-utram-178451.html
……………………………………
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Тимошенко: Антикорупційний суд зможе працювати, тільки якщо буде незалежним від президента - Цензор.НЕТ 6482
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петух черниговскій.Ти хочаб іноді цікався пресою. І яке відношення Юля має до НБУ,в якому до речі Петро рило був в той час головою наглядової ради?!!
Скандальный брифинг Тимошенко: президент покрывает и зарабатывает на валютных спекуляциях
https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2008/12/18/4458076/


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Юлька сама вірить, що Свинорох аж ніяк свого пятка в антикорсуд не всуне?? Навряд.
Якщо не натикає своїми ручними суддями, то буде постійно встромляти палиці в колеса.
інакше його дім -турма!
Ми не Румунія, на жаль, де президент Йоганіс всіляко підтримує антикорупціонерів на чолі з Кевеші, а також сам бере участь в народних протестах проти корупції.
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вже було таміфлю для народу, вони працювали разом як сьогодні а потім щось не поділили...

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пЭця с самого начала был врагом ЮВТ,и вставлял не палки,а целые бревна в "колеса".
Вспоминается сахарный кризис....летом.
вообще-то самая лучшая характеристика оФФшорнику была дана на пресс-конференции покойного А.Зинченко.
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Обережно, а то візьмете гріх на душу - від вашого допису один кунутий чуваш може ласти склеїти.
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"Ой башка трещит,нажралась вчера с голодухи..."
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в.к.. Микола Думич Гопота, тупа й нахабна гопота, яка не вчилася ніколи і ніде, тому і вчила всіх, і вся, і всьому,- приречена випити гірку й принизливу чашу тупости власної до самого дна і до капельки останньої.
Нардепи з БПП просувають закони з легалізації корупційних статків - ЦПК
https://www.pravda.com.ua/news/2018/04/16/7177791/
,...........................
Фірма друзів Порошенка, яка отримала літію на понад $2 млрд, сидить в офісі екс-"регіонала"
http://ua1.com.ua/politics/firma-druziv-poroshenka-yaka-otrimala-litiyu-na-ponad-2-mlrd-sidit-v-ofisi-eks-regionala-42062.html
.
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.. прошу звернути УВАГУ - зомботролі "працюють" рольовими іграми - СТАДАМИ .. нападають ..лайкають ..тому кількість лайків НЕкритерій .. в ІГНОР цих злочинців … ШАНОВНІ будьте ПИЛЬНІ . технологія олігархічної влади 26 років ВБИВАЄ майбутнє Наше .. Дітей і Онуків …
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Скажу вам більше - стецьки САМІ СЕБЕ лайкають, і тим самим думають створити ілюзію загального одобрямся соєвої маячні.
Неодноразово були спіймані за цим ділом і носом тикані
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Софія Мирна: «Сумно дивитись, як українці своє життя проср…ли, а тепер взялися за життя своїх дітей і онуків, не думаючі підсаджують на золотий унітаз все нових і нових негідників. І роблять все це з тупістю уроджених ідіотів - не хочуть думати, не хочуть аналізувати, нічого, крім навіяного, не пам*ятають, не хочуть робити достойний вибір для покращення свого життя, життя дітей та онуків... "НОВОЄ ЛІЦО" їм подавай.»
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Конечно, когда кредиты ради популизма берут на проедание..
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Вона ще не сказала, що це все завдяки наполегливій праці її та її команди ? Тимошенко: Антикорупційний суд зможе працювати, тільки якщо буде незалежним від президента - Цензор.НЕТ 9132
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кіт Яке ж тупе і брехливе чучело - куди тобі і твоїм мородерам до Юлі???

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надо голосовать за Тимошенко, столько грязи на плохого политика вряд ли будут лить годами )
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так ви у себе на педірации її після хуйла і оберете )))))))))))
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И я вот только не понял одного - Вона сказала 30 минут назад о том, что Вона призывает за этот законопроект не голосовать. Но голоса фракция дала За. Что это было?Тимошенко: Антикорупційний суд зможе працювати, тільки якщо буде незалежним від президента - Цензор.НЕТ 3392


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кука.коли Юля таке говорила,щось ,я не пам"ятаю такої пургі?!!
Оце я добре пам"ятаю.
Тимошенко вимагає створення слідчої комісії, яка займеться офшорами оточення Порошенка. http://24tv.ua/timoshenko_vimagaye_stvorennya_slidchoyi_komisiyi_yaka_zaymetsya_ofshorami_otochennya_poroshenka_n684375


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кука. ось ,що Юля говорила насправді.
Тимошенко: Антикорупційний суд зможе працювати, тільки якщо буде незалежним від президента,тобто Петра (рило).

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Іншими словами Тюлька запевнила, що у випадку її президенства указаний суд точно не працюватиме)))))
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дімонич.Ось ,що говорила Юля насправді,а не те,що тобі надули в вуха олігархічні шалави.
У перший тиждень роботи нового Президента України тарифи на житлово-комунальні
послуги будуть знижені до адекватного рівня.
https://ba.org.ua/yuliya-timoshenko-u-pershij-tizhden-roboti-novogo-prezidenta-tarifi-zhkg-budut-znizheni/
..................
Схема «Роттердам+» буде ліквідована наступного дня після президентських виборів - Тимошенко
https://inkyiv.net/afisha/shema-rotterdam-bude-likvidovana-nastupnogo-dnya-pislya-prezidentskih-viboriv-timoshenko
...................
"Перші кроки, які будуть зроблені упродовж першого тижня - буде списаний борг бідних людей за ЖКГ!
Тому що наявність цього боргу свідчить про непосильність встановлених тарифів для людей. І для того, щоб за ними розрахуватися,
бідним людям скоро доведеться продавати свої нирки. Ми знімемо з них цей тягар", - сказала вона.
http://podrobnosti.ua/2238578-shema-rotterdam-bude-lkvdovana-nastupnogo-dnja-pslja-prezidentskih-viborv-timoshenko.html
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ГОСПОДИ,КОЛИ ВЖЕ ЦЮ КРЕМЛЯДСЬКУ ШАЛАВУ ПОСАДЯТЬ НАЗАД НА ПАРАШУ?!
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кука. а.ч. дімонич. коновалов.пауло і ще багато всякого непотребу.
Илона Гордиенко Вы, тупые яйценосы с непомерно раздутым самомнением и полным отсутствием понимания происходящего в политике. Вам очень удобно повторять всякую чушь про Тимошенко, которую вам надули в уши ваши же, мужские олигархические сми, а сами вы - полные импотенты в области самостоятельного мышления и принятия решений... ИМЕННО ПОЭТОМУ ПОЛЗЁТЕ И ВЫБИРАЕТЕ ВСЯКОЕ ТУПОЕ ЧМО, которое вам близкО и понятно!!! - АЛКАША И ДЕБИЛА КУЧМУ, ТУПОРЫЛОГО УРКАГАНА, ЗАЖОПЛЕННОГО ГБ РФ-ии - ЯНУКОВИЧА, ЖЛОБА И ВОРЮГУ - ПОРОШЕНКО...- вот они "результаты" вашего "широкого интеллекта" и "глубокой образованности" - дебилы сношают страну 25 лет и вас вместе с нею во все дыры, а вам "абынебабасильно грамотная" ... Потому, что, сука, ТУПО ССЫТЕ, что прикроет ваши "лавочки" нетрудовых доходов и заставит работать по-человечески(кого можно), А КОГО НЕЛЬЗЯ ПОСАДИТ... И ТАМ ЗАСТАВИТ РАБОТАТЬ, ЧТОБ ДАРМОЕДОВ НЕ СОДЕРЖАТЬ. "Юлька" их не устраивает!? Лучше же какая-ниудь бестолковая тряпка, но в штанах, с большим апломбом и раздутым (как и у вас) самомнением, пусть и ленивая, и жадная, и воровитая до горя, пусть с паспортами страны агрессора, пусть состоящая на службе в ФСБ, пусть сепарящая и наживающаяся на крови своих же граждан, пусть обворовывающая их через коммуналку, пусть...- "абыне юлька!!!", потому, что слишком для вас грамотная ! потому, что даже не в состоянии просекать что она говорит и какие "схемы" вскрывает и срывает, чтобы дать стране вздохнуть, и ещё потому, что слушая человека, окончившего школу с золотой медалью (НЕ КУПИВ ЕЁ, КАК МНОГИЕ в 90-е) в советские времена, ПОЛУЧИВШЕГО "КРАСНЫЙ" ДИПЛОМ И СТЕПЕНЬ КАНДИДАТА НАУК ПО ЭКОНОМИКЕ, ПОДТВЕРДИВШЕГО СВОИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ СПОСОБНОСТИ НА ПРАКТИКЕ , И В ЧАСТНОСТИ, НА САМЫХ ВЫСОКИХ ПОСТАХ ПРЕМЬЕРА И ВИЦЕ-ПРЕМЬЕРА (вытащившего страну, трижды , из глубочайшего дерьма).... ВАМ НЕУЮТНО ПОНИМАТЬ О СЕБЕ, ЧТО ВЫ, НА ЕЁ ФОНЕ, ПОЛНЫЕ ДЕБИЛЫ, КРЕТИНЫ, ну, в лучшем, самом мягком случае, ХРОНИЧЕСКИЕ НЕДОУЧКИ... , но мужская наглая борзость мешает признанию того факта, что "патриархат" в нашей стране уже капитально обосрался и изжил себя.
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В Тимошенко в Раді 14 чоловік, а на неї гонять так , наче вона засновниця 144 потужних реформ. Бояться залишитись без солодкого при її президенстві?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныТимошенко: Антикоррупционный суд сможет работать только если будет независимым от президента
 
 
 
 
 
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