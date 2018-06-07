EN|RU|UK
Темы дня: Бабченко - спецоперация Российские террористы сбили Боинг Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 Происшествия
  536  4
Материалы по теме:
Все про:обстрел (6939) ранение (1815) Донбасс (16344)

 Двое воинов ВСУ получили ранения в результате сегодняшних обстрелов со стороны наемников РФ, - пресс-центр ОС

В течение текущих суток, 7 июня, противник 17 раз нарушал режим прекращения огня, из них 3 раза из запрещенного минскими договоренностями вооружения.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил.

Противник вел беспокоя обстрелы из стрелкового оружия и гранатометов по районам населенных пунктов Опытное, Марьинка, Пески, Троицкое и Водяное.

Огонь из 120-мм и 82-мм минометов открывался по украинским защитникам Новотошковского, Крымского, что на Луганском направлении и Лебединского, что на Мариупольском направлении. Подразделения Объединенных сил вели активную оборону и давали адекватный ответ по всей линии соприкосновения.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В поселке Зайцево во время раздачи волонтерской помощи произошел обстрел. ВИДЕО

В ходе боевых действий текущих суток два военнослужащих ВСУ получили ранения. Потери противника уточняются

Источник: https://censor.net.ua/n3070364
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
За двох зниклих хлопців мовчать... Може це й на краще..
 показать весь комментарий
 
 
може живі... партизанськими тропами вернуться...
(загибель не підтвердилась - вже надія є)
 показать весь комментарий
 
 
Защитникам Украины желаем быстрого выздоровления, полного восстановления и скорейшего возвращения в строй, а в рядах противника побольше мучительных смертей и тяжелых ранений с травматическими ампутациями конечностей.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДвое воинов ВСУ получили ранения в результате сегодняшних обстрелов со стороны наемников РФ, - пресс-центр ОС
 
 
 
 
 
 вверх