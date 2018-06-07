 Двое воинов ВСУ получили ранения в результате сегодняшних обстрелов со стороны наемников РФ, - пресс-центр ОС

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил.
Противник вел беспокоя обстрелы из стрелкового оружия и гранатометов по районам населенных пунктов Опытное, Марьинка, Пески, Троицкое и Водяное.
Огонь из 120-мм и 82-мм минометов открывался по украинским защитникам Новотошковского, Крымского, что на Луганском направлении и Лебединского, что на Мариупольском направлении. Подразделения Объединенных сил вели активную оборону и давали адекватный ответ по всей линии соприкосновения.
В ходе боевых действий текущих суток два военнослужащих ВСУ получили ранения. Потери противника уточняются
(загибель не підтвердилась - вже надія є)