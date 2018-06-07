 Украинские рейдеры на службе у российского Сбербанка

Артем Подольский – партнер ЮФ "Алексеев, Боярчуков и партнеры", Ярослав Порохняк - советник председателя правления "Сбербанка", глава "Киевской правововой компании" и представитель интересов экс-главы СБУ Валерия Хорошковского (потенциального покупателя Сбербанка), народный депутат Украины Артур Палатный, курирующий ГО "Майдан", и Павел Гречкивский - член Высшей рады юстиции организовали захват ТРЦ "Магеллан" в интересах российского ПАТ "Сбербанк".

Об этом на своей странице в сети Facebook заявил собственник ТРЦ "Магеллан" - украинский бизнесмен Анатолий Юркевич.

По заявлению Юркевича, российский "Сбербанк", прикрываясь наступлением срока возврата кредита и отказавшись от его реструктуризации, захватил ТРЦ "Магеллан". "Мы заявили о готовности обслуживать и вернуть кредит, однако Сбербанк не согласился и, не дожидаясь окончания судебных разбирательств относительно размера задолженности, решил нас "рейдернуть". Более того, теперь ПАТ "Сбербанк" с помощью все тех же лиц пытается легализовать захват захваченного ранее имущества ООО "Шейк", хотя оно у ПАТ "Сбербанк" кредитов не брало и долгов перед ним не имеет", - сообщил бизнесмен.

"Мне логика действий Сбербанка, напоминает логику действий РФ в отношении Крыма. В начале захватим, а потом узаконим. Только в Крыму с помощью зеленых человечков и псевдореферендума, а в нашем случае – с помощью "титушек" и купленного регистратора, а затем и противоправных решений судов", - заявил Анатолий Юркевич.

Как ранее сообщалось, в ночь с 1 на 2 июня с.г. в Киеве группа неизвестных лиц с оружием совершила рейдерский рейдерский захват помещений торгово-развлекательного центра "Магеллан" в пользу "Сбербанка России".

23 февраля с.г госрегистратор коммунального предприятия "Центр государственной регистрации" Мельник Д. С., несмотря на действующие арест и судебный запрет на совершение каких-либо регистрационных действий с ТРЦ "Магеллан", перерегистрировал право собственности на ТРЦ "Магеллан" на ПАТ "Сбербанк". Данные действия оспариваются в Окружном административном суде г. Киева.

Один из арендаторов ТРЦ "Магеллан" - компания "Ашан Ритейл Украина" в связи с нестабильной ситуацией в торговом центре приняла решение закрыть свой супермаркет до 10 июня включительно.