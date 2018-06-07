 Лесной пожар в Зоне отчуждения ликвидирован, - ГСЧС

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"В 17:50 пожар в лесном массиве в Зоне отчуждения ликвидирован", - говорится в сообщении.

К тушению были привлечены 25 ед. тех. и 138 чел., из них от ГСЧС - 15 ед. тех. и 116 чел. Авиацией ГСЧС с начала работ было осуществлено 69 сбросов (318 тонн) из них самолетами АН-32П осуществлено 30 сбросов воды (240 тонн), вертолетом Ми-8 осуществлено 39 сбросов воды (78 тонн).

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Радиационный фон в городах Киев, Чернобыль и на промышленной площадке ЧАЭС находится в пределах нормы, отметили в ГСЧС.

Напоминаем, что 5 июня в 10:10 в Зоне отчуждения произошло возгорание сухой травы с последующим распространением пожара в лесной массив на площади около 12 га. В 18:05 6 июня пожар был локазиован на общей площади около 2 га.

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