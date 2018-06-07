 МВФ изучит закон об Антикоррупционном суде на предмет гарантий его независимости

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Это случилось несколько часов назад, поэтому сейчас мы будем оценивать этот закон, как он был принят", – сказал он на традиционном брифинге в Вашингтоне в четверг.

Дж.Райс пояснил, что для Фонда важным является обеспечение создания независимого и заслуживающего доверия антикоррупционного суда, который оправдывает ожидания украинского народа.

"В этой связи решающим является процесс отбора судей, заседающих в этом суде, и важно, чтобы панель независимых экспертов, поддерживающая этот процесс, играла решающую роль в проверке того, что кандидаты на должность судьи имеют необходимую квалификацию", – подчеркнул представитель фонда.

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Он отметил, что это те вопросы, которые МВФ рассматривает как приоритетные.

В целом он сообщил, что Фонд и Украина продолжают работу над завершением четвертого пересмотра программы расширенного EFF.

Как сообщалось, в четверг в Верховной Раде был принят закон об Антикоррупционном суде, что является одним из ключевых условий продолжения сотрудничества с МВФ. Фонд, чью позицию поддерживают другие внешние кредиторы, настаивал, что в этом законе должна была быть закреплена определяющая роль формируемой международными организациями экспертной панели по отбору кандидатов в судьи Антикоррупционного суда.

Второе ключевое условие продолжения сотрудничества с МВФ – выполнение данного еще весной прошлого года украинским правительством обещания единовременно повысить цены на газ для населения до рыночного уровня.

Фонд также озабочен состоянием государственного бюджета Украины на 2018 год, считая его несбалансированным.