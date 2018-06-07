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 Политика Украины
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Все про:закон (2451) МВФ (2538) Антикоррупционный суд (232)

 МВФ изучит закон об Антикоррупционном суде на предмет гарантий его независимости

Верховная Рада Украины приняла закон об Антикоррупционном суде всего несколько часов назад, поэтому Международному валютному фонду (МВФ) требуется время для его оценки, сообщил официальный представитель МВФ Джерри Райс.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Это случилось несколько часов назад, поэтому сейчас мы будем оценивать этот закон, как он был принят", – сказал он на традиционном брифинге в Вашингтоне в четверг.

Дж.Райс пояснил, что для Фонда важным является обеспечение создания независимого и заслуживающего доверия антикоррупционного суда, который оправдывает ожидания украинского народа.

"В этой связи решающим является процесс отбора судей, заседающих в этом суде, и важно, чтобы панель независимых экспертов, поддерживающая этот процесс, играла решающую роль в проверке того, что кандидаты на должность судьи имеют необходимую квалификацию", – подчеркнул представитель фонда.

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Он отметил, что это те вопросы, которые МВФ рассматривает как приоритетные.

В целом он сообщил, что Фонд и Украина продолжают работу над завершением четвертого пересмотра программы расширенного EFF.

Как сообщалось, в четверг в Верховной Раде был принят закон об Антикоррупционном суде, что является одним из ключевых условий продолжения сотрудничества с МВФ. Фонд, чью позицию поддерживают другие внешние кредиторы, настаивал, что в этом законе должна была быть закреплена определяющая роль формируемой международными организациями экспертной панели по отбору кандидатов в судьи Антикоррупционного суда.

Второе ключевое условие продолжения сотрудничества с МВФ – выполнение данного еще весной прошлого года украинским правительством обещания единовременно повысить цены на газ для населения до рыночного уровня.

Фонд также озабочен состоянием государственного бюджета Украины на 2018 год, считая его несбалансированным.

Источник: https://censor.net.ua/n3070354
 
   
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Совет форумчанПравила форума
 
У Найема и Южаниной не сработали карточки для голосования.
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Як вам не соромно?! Ви развєнчалі такую красівую шикаладную пабєду над Найємом.
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Проглотили!
Украинский суд будет украинским а не западной марионеткой!
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Цікаво, просто відверто затиснули я....я Пєціку.
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Тут как бы наоборот получилось. Петя не прогнулся под абсолютные требования МВФ, в результате был принят компромиссный вариант.
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А МВФ ще нічого не сказало, окрім "Это случилось несколько часов назад, поэтому сейчас мы будем оценивать этот закон, как он был принят"
Так що бабоси почекають.
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наивный...с мвф все было договорено накануне.сегодня в раде об этом говорили
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Пеца надеется укомплектовать суд из своих подельников,но не получится -сперва стулья а потом деньги.То что сегодня прогаласовали является только намерением создать АКСи потому ,МВФ будет мониторить весь процес
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шо,таки зрада перемогла? МВФ изучит закон об Антикоррупционном суде на предмет гарантий его независимости - Цензор.НЕТ 3228победюла ненавистного пэцю
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МВФ и Госдеп поняли наконец то с кем имеют дело.....
Проверять будут......

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...Пєцік в Іспанію відходи готовить. Ростов зайнятий, в Ліпецьку моря нема.
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еще судий отбирать еще наблюдательные советы... и на сам закон Порошенко согласился только в его редакции
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Якщо Закон не відповідатиме вимогам - Грошей нема ==>>> Дефолт.
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Час - найкращий лікар.
Дефолт мені не потрібен у мене пенсія
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это так, но сам МВФ не может требовать, только рекомендовать, он будет ссылаться на Венецианскую комиссию

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Я так зрозумів, що АКС повинен бути незалежним, це суть вимоги МВФ.
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Правильно МВФ делает. Очень важно как этот суд будет работать. И когда начнет свою деятельность.
Вон сколько времени тянули с принятием закона и дальше вряд ли быстро дело пойдет, будет шоколадная власть тянуть изо всех сил.

А то что закон все же удалось принять, это заслуга Запада и Саакшвили. Шоколадники сопротивлялись как могли. И изменения нужные себе повносли в закон. .
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Перевірити потрібно і дуже прискіпливо... Наперсточники без шахрайства не можуть..
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главное помнить шо люля-батьківщина проголосовала в полном составе.
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НЕ волнуйтесь наши аферисті дадут такой какой надо напечатают какой им нужен а исполнят будут как хотят так и будут вері им уже давно нет
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Мене цікавить кого першим посадять - карася чи акулу.
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Візьму у МВФ кредит, побудую елітну тюрму .......
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И можете не сомневать,если их не устроит,хрен что порох получит!Еще рпз!Прочитайте Бутусова статью!
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Большей беды,чем сцука порошенко нет!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМВФ изучит закон об Антикоррупционном суде на предмет гарантий его независимости
 
 
 
 
 
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