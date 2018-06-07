 Минфин должен сохранить ключевую роль в фискальной политике, - МВФ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Министерство финансов должно сохранять центральную и ключевую роль в фискальной политике", – сказал он на традиционном брифинге в Вашингтоне в четверг.

Отвечая на просьбу прокомментировать решение парламента отправить А.Данилюка в отставку с поста министра финансов по представлению премьера, Дж.Райс указал, что Фонд не комментирует персоналии и подобные персональные вопросы.

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В то же время он указал, что А.Данилюк играл важную роль в переговорах с Украиной, и отметил, что отправленный в отставку министр был сильным сторонником реформ.