EN|RU|UK
Темы дня: Бабченко - спецоперация Российские террористы сбили Боинг Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 За рубежом
  222  1
Все про:МВФ (2538) Минфин (1221) ГФС (2602)

 Минфин должен сохранить ключевую роль в фискальной политике, - МВФ

Международный валютный фонд (МВФ) не комментирует отставку министра финансов Украины, однако подчеркивает необходимость сохранения его центральной роли в фискальной политике, заявил официальный представитель МВФ Джерри Райс.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Смотрите: Данилюк в Раде: "Работа ГФС пронизана коррупцией и конфликтами интересов". ВИДЕО

"Министерство финансов должно сохранять центральную и ключевую роль в фискальной политике", – сказал он на традиционном брифинге в Вашингтоне в четверг.

Отвечая на просьбу прокомментировать решение парламента отправить А.Данилюка в отставку с поста министра финансов по представлению премьера, Дж.Райс указал, что Фонд не комментирует персоналии и подобные персональные вопросы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина стоит на грани глубокого экономического кризиса: сотрудничество с МВФ должно продолжаться, - открытое письмо экономистов к властям

В то же время он указал, что А.Данилюк играл важную роль в переговорах с Украиной, и отметил, что отправленный в отставку министр был сильным сторонником реформ.

Источник: https://censor.net.ua/n3070349
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
ну, дык, он и сохранит центральную роль... просто влиять и направлять его политику теперь будут другие люди... нужные...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомМинфин должен сохранить ключевую роль в фискальной политике, - МВФ
 
 
 
 
 
 вверх