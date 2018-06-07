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 Политика Украины
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 Министерство инициирует переход на прямые закупки вооружения у иностранных производителей, - Минобороны

Министерство обороны планирует самостоятельно закупать военную технику у иностранных предприятий-производителей. Законопроект, который предоставляет ведомству такое право, уже разработан.

Об этом сообщил во время брифинга директор Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны Владислав Шостак, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На сегодняшний день активно обсуждается вопрос относительно приобретения права Министерством обороны на закупку военной техники и вооружения по прямым договорам, то есть без участия предприятий-импортеров. На сегодняшний день Минобороны уже отработан соответствующий законопроект. Он согласован центральными органами исполнительной власти и ожидается для направления в Верховную Раду для рассмотрения", - сказал чиновник.

По словам Шостака, в странах-членах НАТО министерства обороны самостоятельно осуществляют закупку большого количества вооружений. В ведомстве считают, что прямые контракты МОУ с иностранными предприятиями-производителями "дадут определенный толчок к закупке летального оружия", с которым у ведомства есть проблемы.

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Одними из первых этапов такого сотрудничества могут быть договоренности в рамках военно-технического сотрудничества между министерствами, а также с использованием площадок агентства НАТО, отметил чиновник.

Напоминаем, секретарь СНБО Александр Турчинов 7 июня заявил, что ведомство в ближайшее время планирует либерализовать внешнеэкономическую деятельность для отечественных компаний-производителей вооружения. Также СНБО собирается снять ограничения относительно прямых контрактов для украинских силовых министерств во время закупки оружия за рубежом.

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Сейчас государственная компания "Укрспецэкспорт" имеет монопольное право осуществлять экспорт и импорт продукции, услуг военного и двойного назначения. Компания входит в состав государственного концерна "Укроборонпром"

Источник: https://censor.net.ua/n3070347
 
   
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Совет форумчанПравила форума
 
Тепер купівля і продаж продаж зброї москалям піде но-новому
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Не-ет, "знаковопросный"... Теперь не будет вашей "прокладки", на которой наши "пиявки" кормились, и ваших "контролёров", ставивших "палки в колёса"... И "смерть" для "ихтамнетов" будет приходить по прямому пути, без "узловых станций" с их "запасными путями"...
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Рюзкачєлюстной с псєвдапатріатічєскім ніком - ти ґлавнає, вєрь.
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Пятьдесят пятый... Это я об эпитете... Спасибо, "знаковопросный"... Скоро буду заявку подавать на книгу рекордов Гиннеса... Вы не верили в волонтёрское движение? Получили?! Вы не верили в поддержку всемирную? Получили?!Вы кричали, что не будет "Джавелинов"? Получили?! И дальше - ПОЛУЧИТЕ...
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Вааааааааааальцманупомооолімось. Запє-вай! Так, гельмінт соєвий?
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Шо такое?! Аргументы кончились, "знаковопросный"?! "Наша пісня гарна й нова, починаєм її знову..."?". Если "крыть нечем", крутим шарманку, где колки на "Вальцман" настроены? Какие же вы, "внутриМКАДовские", предсказуемые...
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Не кремлеботам же продавать в конце концов!
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Закупать ( как обычно ) через несколько ПРОКЛАДОК - ПОСРЕДНИКОВ ??? ???
Я правильно понимаю ???
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Щоб не вийшов "Роттердам+", тільки з нашими ж танками "Оплот".
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"Продати" по документах українські танки "Оплот", скажімо - у Болгарію. Там їх "модернізують" на папері. І під виглядом "інастраннава праізвадітєля" танк "па прямой закупкє" знову опиниться в Україні. Тільки дорожчий в 3 рази. Де-факто не покидаючи цех заводу-виробника. Як це відбувається з закупками вугілля для українських ТЕЦ за схемою Роттердам-Вальцман+
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Да то он "рамсы путает", как Янукович, в Ростове, на пресс-конференции, когда заявил, что "Украина - наш стратегический партнёр...".
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Что, и требовалось, ожидать. Пустили три ракеты, ну и хватит...
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Жизнь заставила. Отсутствие заводов производящих современные вооружения, особенно ракетную технику и боеприпасы. Новые разработки вооружений по своим характеристикам не дотягивают до разработок времён СССР. Обюрокраченный процесс закупок, всё заставляет перейти к упрощённым схемам
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ну да не одномуже рюкзакову на откатах руки греть...теперь и Полтораку захотелось
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Прокладок теперь не будет, вместо них появится тампон.
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грспадя, народ, шо вы так все усложняете? все просто - лолита хочет от денежного дела отодвинуть пашинского с его гоп-компанией. не воображаете же вы, что полторарака - самостоятельный игрок?!
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Любой посредник - надбавка к цене на его услуги.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМинистерство инициирует переход на прямые закупки вооружения у иностранных производителей, - Минобороны
 
 
 
 
 
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