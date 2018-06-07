 Министерство инициирует переход на прямые закупки вооружения у иностранных производителей, - Минобороны

Об этом сообщил во время брифинга директор Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны Владислав Шостак, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"На сегодняшний день активно обсуждается вопрос относительно приобретения права Министерством обороны на закупку военной техники и вооружения по прямым договорам, то есть без участия предприятий-импортеров. На сегодняшний день Минобороны уже отработан соответствующий законопроект. Он согласован центральными органами исполнительной власти и ожидается для направления в Верховную Раду для рассмотрения", - сказал чиновник.
По словам Шостака, в странах-членах НАТО министерства обороны самостоятельно осуществляют закупку большого количества вооружений. В ведомстве считают, что прямые контракты МОУ с иностранными предприятиями-производителями "дадут определенный толчок к закупке летального оружия", с которым у ведомства есть проблемы.
Одними из первых этапов такого сотрудничества могут быть договоренности в рамках военно-технического сотрудничества между министерствами, а также с использованием площадок агентства НАТО, отметил чиновник.
Напоминаем, секретарь СНБО Александр Турчинов 7 июня заявил, что ведомство в ближайшее время планирует либерализовать внешнеэкономическую деятельность для отечественных компаний-производителей вооружения. Также СНБО собирается снять ограничения относительно прямых контрактов для украинских силовых министерств во время закупки оружия за рубежом.
Сейчас государственная компания "Укрспецэкспорт" имеет монопольное право осуществлять экспорт и импорт продукции, услуг военного и двойного назначения. Компания входит в состав государственного концерна "Укроборонпром"
Я правильно понимаю ???