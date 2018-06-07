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 Политика Украины
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Все про:депутат (2539) Луценко (7031) неприкосновенность (831) Пономарев Александр (16)

 "Комитет в худших традициях снова взял на себя функции суда", - Луценко о решении по нардепу Пономареву

Генеральный прокурор Украины считает, что регламентный комитет Верховной Рады выполнял не свойственные ему функции, рассматривая представление "О предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Украины Пономарева Александра Сергеевича", который напал на журналистов в кулуарах Верховной Рады.

Об этом он заявил журналистам по итогам заседания комитета, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

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"Комитет в худших традициях прошлого года снова взял на себя функции суда", - сказал Луценко, предварительно отметив, что очень огорчен решением о непривлечении Пономарева к ответственности.

По его словам, члены комитета по-своему трактуют законы Украины о народных депутатах и журналистской деятельности и принимают решение в пользу своего коллеги, а не регламента и законности.

Луценко также сказал, что представление на Пономарева еще должно попасть в сессионный зал и выразил надежду, что нардепы не захотят уподобиться своим коллегам из регламентного комитета и взять на себя функции суда.

"Надеюсь, что, будучи народными избранниками, они обратятся в единственно правильное место выяснения наличия или отсутствия правонарушения - суд", - подчеркнул Генпрокурор.

Напомним, сегодня регламентный комитет ВР не поддержал представление на привлечение к уголовной ответственности нардепа Пономарева.

7 февраля экс-"регионал" Александр Пономарев в кулуарах Верховной Рады выхватил из рук и забрал мобильный телефон у парламентского корреспондента Цензор.НЕТ Ивана Марусенко, в то время как журналист снимал на камеру телефона комментарий нардепа.

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Редакция Цензор.НЕТ расценивает поступок Пономарева как препятствование журналисткой деятельности и считает это основанием для открытия уголовного производства.

"За 7 лет работы парламентским корреспондентом не помню такого вопиющего и наглого отношения к журналистам со стороны депутатского корпуса. Депутат Пономарев мало того, что начал говорить журналистам, где и как они должны снимать, еще и выхватил камеру, лишив меня возможности выполнять свою работу. При этом, если бы не поднялся скандал, то я думаю, что своего телефона я бы больше не увидел. Кроме того, Пономарев недостойно прикрывался своей депутатской неприкосновенностью. Даже самые агрессивно настроенные "регионалы" не позволяли себе выхватывать и забирать камеру", - прокомментировал инцидент парламентский корреспондент Цензор.НЕТ Иван Марусенко.

Стоит отметить, что съемка и сам инцидент происходили в публичном месте - кулуарах Верховной Рады.

В тот же день прокуратура города Киева начала уголовное производство относительно препятствования народным депутатом Украины Александром Пономаревым профессиональной деятельности журналистов, в том числе, журналиста Цензор.НЕТ Ивана Марусенко.

Источник: https://censor.net.ua/n3070346
 
 
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А почему здесь ноль комментариев? Боитесь ригошоколады?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Комитет в худших традициях снова взял на себя функции суда", - Луценко о решении по нардепу Пономареву
 
 
 
 
 
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