 Денисултанов выполнял задачи спецслужб РФ и пытался приблизиться к потенциальным жертвам по списку на подобии "списков Бабченко", - Осмаев

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Адам Осмаев написал на своей странице в Facebook.

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"Начался суд над человеком, который под видом журналиста приблизился ко мне с Аминой и попытался нас убить. Известно, что подсудимый несколько раз встречался с экс-депутатом Госдумы РФ, Ильёй Пономаревым под видом журналиста, а также с руководителями Радикальной партии и другими политиками на одного из которых в дальнейшем было также совершенно покушении (Игорь Мосийчук). До этого подсудимый был фигурантом дела об убийстве бывшего охранника Рамзана Кадырова в Вене, после того как тот подал в суд на Кадырова за пытки", - написал он.

"Для нас очевидно, что подсудимый выполнял задачи от российских спецслужб и пытался приблизиться к потенциальным жертвам по списку на подобии "списков Бабченко", но без признания, это очень сложно доказать в подобных делах даже когда все происходит под контролем спецслужб, как мы видим из дела Бабченко. Поэтому не удивительно что в обвинительном заключение сказано что подсудимый хотел убить нас из личной неприязни. В любом случае, я убежден что этот горе-киллер должен как минимум быть изолированным от общества до конца своих дней, так как за ним тянется длинный шлейф преступлений в разных странах", - подчеркнул Осмаев.

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Напомним, вечером 1 июня 2017 года в Киеве произошло покушение на Адама Осмаева и Амину Окуеву - чеченских добровольцев, участников АТО. Покушавшийся на убийство, представившийся французским журналистом и имевший документы гражданина Украины на имя Александра Дакара, несколько раз выстрелил в Осмаева, находясь в его автомобиле в Подольском районе Киева. В свою очередь, жена Осмаева Амина Окуева, которая воевала на Донбассе в рядах ВСУ, выстрелила в нападавшего и ранила его.

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30 октября на переезде возле населенного пункта Глеваха Киевской области автомобиль в котором находилась Амина Окуева и Адам Осмаев был расстрелян из засады диверсантами. Окуева погибла, Осмаев получил ранения.