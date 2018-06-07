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 Политика Украины
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 С начала года в ВСУ поступило более 650 образцов вооружения и военной техники, - Минобороны

С начала 2018 года в украинскую армию поступило свыше 650 образцов вооружения и военной техники.

Об этом сообщил замдиректора Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Министерства обороны Украины Владислав Шостак, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

На брифинге в четверг в Киеве он отметил, что в первую очередь вооружение поставляется в части, которые выполняют боевые задачи по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях.

"В 2018 году в ВСУ поставлено свыше 650 образцов вооружения и военной техники, управляемые средства поражения. Это, в частности, БМП, автомобильная техника, артиллерийские системы, автоматические пушки, радиотехнические средства, беспилотные авиационные комплексы, средства связи", - сказал Шостак.

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По его словам, в этом году также планируется завершить разработку модернизированных реактивных систем залпового огня и новых высокоточных ракет к ним, подвижного автоматизированного командного пункта подразделений ПВО и авиации, модернизированного переносного зенитного ракетного комплекса и командно-штабной машины на базе БТР и БМП.

Он напомнил, что в 2017 году был принят на вооружение 21 образец вооружения и военной техники. По государственному оборонному заказу закуплено и поступило в ВСУ свыше 2,6 тыс. образцов новейшего и модернизированного вооружения и военной техники и около 27 тыс. боеприпасов.

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Источник: https://censor.net.ua/n3070341
 
 
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Главное, чтобы Юля к власти не пришла. Она похерит все. И армию - в первую очередь. Ей гораздо проще с Хуйлом договориться, чем бодаться, тем более опыт подписания разных договоров у нее имеется. А высвобожденные деньги пойдут на окучивание пенсионеров гречкой.
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Ну тоді Бойка давай, шолі. Він буде асвабаждать Дамбас, або здасть всіх нас.
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Похерит так как Парашенко? Где танки оплот? Кто уничтожил крупнейшие военные склады заметая следы воровства? Кто пасажен из шоколадной шоблы за организацию котлов где погибли не одна тысяча лучших украинских воинов добровольцев?
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Нету в Украине АРМИИ...ну нету ЕЕ....УЖ поверте......Мне вот нужна одна цифра - укомплектованость АРМИИ по штату. Есть бригада - на сколько она укомплектова техникой по штату....Танками 100% .А ДАЛЬШЕ? БТР - 20 %, автомобили 70 %,средства связи 30 %,артилерия 40 %.....От когда все бригади и полки будут укомплектовани по штату - тогда и будет в Украине АРМИЯ....А покаместь ето непонятно что - ибо как воевать не имея техники?
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это вашей кацапской армии нет, все пропито и угроблено, одни понты по телевизору.
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" ... средства связи ... " - это передвижные- мобильные станции или мобильные телефоны ???
" ... 650 образцов ... " - ВОПРОС : - сколько штук , КАЖДОГО ОБРАЗЦА " , поступило на фронт ??? !!! ???
( Насабачились лапшу вешать .... )
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Берем 5 полк связи в городе Чернигов......Техники то нету)...Стягивают ее понемногу но нужно 400 аппаратних связи ,а есть?????.....Вот и так по всем частям ВСУ....недостача коллосальная .....
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Так пойди, и Никулина кастрируй, а не гавкай на форуме... Это же при нём и твоём равнодушии полк разбазарили!
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С Путиным соревнуются - кто больше щеку надует.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныС начала года в ВСУ поступило более 650 образцов вооружения и военной техники, - Минобороны
 
 
 
 
 
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