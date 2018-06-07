 С начала года в ВСУ поступило более 650 образцов вооружения и военной техники, - Минобороны

Об этом сообщил замдиректора Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Министерства обороны Украины Владислав Шостак, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
На брифинге в четверг в Киеве он отметил, что в первую очередь вооружение поставляется в части, которые выполняют боевые задачи по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях.
"В 2018 году в ВСУ поставлено свыше 650 образцов вооружения и военной техники, управляемые средства поражения. Это, в частности, БМП, автомобильная техника, артиллерийские системы, автоматические пушки, радиотехнические средства, беспилотные авиационные комплексы, средства связи", - сказал Шостак.
По его словам, в этом году также планируется завершить разработку модернизированных реактивных систем залпового огня и новых высокоточных ракет к ним, подвижного автоматизированного командного пункта подразделений ПВО и авиации, модернизированного переносного зенитного ракетного комплекса и командно-штабной машины на базе БТР и БМП.
Он напомнил, что в 2017 году был принят на вооружение 21 образец вооружения и военной техники. По государственному оборонному заказу закуплено и поступило в ВСУ свыше 2,6 тыс. образцов новейшего и модернизированного вооружения и военной техники и около 27 тыс. боеприпасов.
" ... 650 образцов ... " - ВОПРОС : - сколько штук , КАЖДОГО ОБРАЗЦА " , поступило на фронт ??? !!! ???
( Насабачились лапшу вешать .... )