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 Политика Украины
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Все про:Луценко (7031) списки (187) Бабченко Аркадий (133)

 Следствие не исключает, что "утечка" "списка 47" могла быть из страны, где находится заказчик убийств, - Луценко

Украинские следователи не исключают версию того, что "список 47" (список фамилий потенциальных жертв террористических актов на территории Украины) мог попасть в распоряжение СМИ из страны, в которой находится заказчик этих преступлений, однако будут также отрабатывать и версию "утечки" информации из украинских правоохранительных органов

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из списка 47 возможных жертв российских спецслужб только 8 человек согласились принять охрану, - Бутусов

"Следствие не исключает, что этот список был предоставлен журналистам не из Украины, а из страны, где находится заказчик данных убийств для дискредитации следствия. Конечно, возможна утечка из украинских правоохранительных органов. Обе версии будут тщательно отслежены", - заявил генпрокурор Украины Юрий Луценко.

Ю.Луценко напомнил, что Служба безопасности Украины начала уголовное производство по факту утечки данной информации в виде списка.

При этом генеральный прокурор воздержался от комментариев касательного самого списка и предпринятых правоохранителями мер безопасности в отношении к его фигурантам.

"Я не буду комментировать ни сам список, ни меры безопасности, которые были применены после соответствующий ходатайств фигурантов этого списка, считаю недопустимыми делать это в публичной плоскости", - сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": СБУ никому не передавала список 47 возможных жертв российских спецслужб, - Гитлянская

Вместе с тем, Ю.Луценко сообщил, что благодаря проведенной спецоперации с имитацией убийства журналиста Аркадия Бабченко следствию удалось получить больше информации о заказчике этих преступлений.

"В ближайшее время мы готовим новое подозрение в этом деле", - сказал генпрокурор Украины.

Напоминаем, 29 мая сообщалось об убийстве в Киеве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.

30 мая стало известно, что Бабченко жив. СБУ провела спецоперацию с целью задержания заказчика покушения.

Глава СБУ Грицак заявил: "Спецслужбы РФ заплатили за убийство Бабченко $40 тысяч, организатор задержан". СБУ также опубликовало разговор между исполнителем и заказчиком убийства Бабченко: "Сумочка у тебя готова? Тебе ж надо будет дать инструмент". Кроме того, ведомство обнародовало кадры задержания заказчика "убийства" Бабченко: "Сейчас все расскажем".

31 мая суд арестовал на 60 суток Германа, подозреваемого в организации убийства Бабченко.

Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что инсценировка убийства Бабченко помогла следствию получить список из 47 потенциальных жертв, на которых планировалось покушение.

Служба безопасности открыла производство из-за "разглашение сведений досудебного расследования", имея в виду распространенный в СМИ список украинских журналистов, блоггеров и писателей, которым якобы угрожает смерть от рук киллеров. Этот список первым опубликовало издание "СТРАНА.ua".

Источник: https://censor.net.ua/n3070338
 
 
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По теме - НЕУВЯЗКИ , ПРОТИВОРЕЧИЯ и получается - ВРАНЬЁ .
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луцик про убиенных на Майдане давай.....
наплюй на выборы говори правду...
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Чем дальше в лес, тем больше потужна спецоперация СБУ превращается в фарс.
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а шо гэбне кремлядской остается делать? Следствие не исключает, что "утечка" "списка 47" могла быть из страны, где находится заказчик убийств, - Луценко - Цензор.НЕТ 2279вся надежда на таких как вы...но вы же с дивана задницу не оторвете,шоб согласно списка...только сопровождать лаем способны...
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Здесь интересно то ,от кого был засекречен этот список? Заказчик само собой знал кого он заказал. "Заказанные" из списка предупреждены СБУ и им предоставлена охрана. От кого тайна? И это в случае ,если всё принимать всерьёз.
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фу...гужвятиной завоняло...
вот чего порядочному человеку на стране.уэй шариться?
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И правда, раз на 5 канале про пиджак не рассказали - то выфсеврети, он из секонд-хенда
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ну,то есть,про то что ты нечистоплотный-ты сглотнул
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І тим часом прикупила собі Mercedes-Benez GLS 350D...
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Жена прокурора в интервью ЦН, ЖЕНЩИНА третьего тысячелетия:"Шанель", "Диор"? Я очень много шью.Юрко Космина напомнил:" рученьки терпнуть, злипаютьмя вiченки..."
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Таке враження,що юрко-дурко живе в якійсь паралельній алкогольній реальності.Хоча,це і не дивно....при такій жоні..
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На Лахте-2, похоже, украинские флаги раздают, под которыми можно патриотично говорить #вывсёврёте...
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Какая спецоперация ,сдался типа киллер ,заказчика взяли теплым. Губошлепы !
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А следствие не хочет заняться одним из многочисленных суркисов?

В украинских и зарубежных СМИ активно обсуждается тема помощи Григория Суркиса России в получении права провести ЧМ-2018.

Поводом стали слова Генерального директора оргкомитета "Россия-2018" Алексея Сорокина на заседании наблюдательного совета этой структуры в мае нынешнего года.

В присутствии президента РФ Владимира Путина в своем докладе Сорокин поблагодарил вице-президента УЕФА Григория Суркиса "за неоценимую помощь при получении нашей страной права на проведение чемпионата мира и серьезную поддержку в тот период, когда Россию хотели лишить права на проведение мирового первенства".

А благодарить россиянам Григория Суркиса, получается, есть за что. Общедоступным, к примеру, является такой факт. 24 июля 2015 года, приблизительно через год после аннексии Крыма и начала российского вторжения на Донбасс, Григорий Суркис приехал в Санкт-Петербург на жеребьевку квалификационного раунда ЧМ-2018.

Во время пребывания в Питере Суркис остановился в резиденции президента России Владимира Путина. И президент России консультировался с Григорием Суркисом, что нужно сделать, чтобы у России не отобрали право проведения ЧМ-2018.
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Надо позакрывать все ПОШТЫ. Оно уже не помнит, как все сам рассказал..
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Вроде ж Герман так и не передал типа киллеру деньги за убийство после инсценировки. Т.е. у силовиков вообще нет никаких доказательств
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"Генпрокурор с Конча -Заспы"-смотрите комедийный сериал на всех телеканалах. Если поискать аналог этому персонажу в "Полицеский с Рублёвки",- то это только Мухич. Полное совпадение Ай-Къю.
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Руководители массмедиа, - публикуйте списки своих корреспондентов по всему информационному пространству и требуйте, чтобы УШЛЕПКИ от СБУ и Прокуратуры Украины выделили всем охрану.
Никуда не денутся или уйдут в отставку.
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А может горілка виновата, или что там главпрокурор полюбляет.....
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Первыми , кто список опубликовал , была Страна.UA... Владелец: Игорь Гужва , который под следствием...

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В распоряжении "Страны" оказался список из 47 украинских журналистов и блогеров, которым, по версии украинских спецслужб, угрожает смерть от рук киллеров.

https://strana.ua/news/144846-spisok-47-zhurnalistov-i-bloherov-ekskljuziv-strany-dokument.html
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСледствие не исключает, что "утечка" "списка 47" могла быть из страны, где находится заказчик убийств, - Луценко
 
 
 
 
 
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