 Следствие не исключает, что "утечка" "списка 47" могла быть из страны, где находится заказчик убийств, - Луценко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Следствие не исключает, что этот список был предоставлен журналистам не из Украины, а из страны, где находится заказчик данных убийств для дискредитации следствия. Конечно, возможна утечка из украинских правоохранительных органов. Обе версии будут тщательно отслежены", - заявил генпрокурор Украины Юрий Луценко.

Ю.Луценко напомнил, что Служба безопасности Украины начала уголовное производство по факту утечки данной информации в виде списка.

При этом генеральный прокурор воздержался от комментариев касательного самого списка и предпринятых правоохранителями мер безопасности в отношении к его фигурантам.

"Я не буду комментировать ни сам список, ни меры безопасности, которые были применены после соответствующий ходатайств фигурантов этого списка, считаю недопустимыми делать это в публичной плоскости", - сказал он.

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Вместе с тем, Ю.Луценко сообщил, что благодаря проведенной спецоперации с имитацией убийства журналиста Аркадия Бабченко следствию удалось получить больше информации о заказчике этих преступлений.

"В ближайшее время мы готовим новое подозрение в этом деле", - сказал генпрокурор Украины.

Напоминаем, 29 мая сообщалось об убийстве в Киеве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.

30 мая стало известно, что Бабченко жив. СБУ провела спецоперацию с целью задержания заказчика покушения.

Глава СБУ Грицак заявил: "Спецслужбы РФ заплатили за убийство Бабченко $40 тысяч, организатор задержан". СБУ также опубликовало разговор между исполнителем и заказчиком убийства Бабченко: "Сумочка у тебя готова? Тебе ж надо будет дать инструмент". Кроме того, ведомство обнародовало кадры задержания заказчика "убийства" Бабченко: "Сейчас все расскажем".

31 мая суд арестовал на 60 суток Германа, подозреваемого в организации убийства Бабченко.

Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что инсценировка убийства Бабченко помогла следствию получить список из 47 потенциальных жертв, на которых планировалось покушение.

Служба безопасности открыла производство из-за "разглашение сведений досудебного расследования", имея в виду распространенный в СМИ список украинских журналистов, блоггеров и писателей, которым якобы угрожает смерть от рук киллеров. Этот список первым опубликовало издание "СТРАНА.ua".