 Следствие не исключает, что "утечка" "списка 47" могла быть из страны, где находится заказчик убийств, - Луценко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Следствие не исключает, что этот список был предоставлен журналистам не из Украины, а из страны, где находится заказчик данных убийств для дискредитации следствия. Конечно, возможна утечка из украинских правоохранительных органов. Обе версии будут тщательно отслежены", - заявил генпрокурор Украины Юрий Луценко.
Ю.Луценко напомнил, что Служба безопасности Украины начала уголовное производство по факту утечки данной информации в виде списка.
При этом генеральный прокурор воздержался от комментариев касательного самого списка и предпринятых правоохранителями мер безопасности в отношении к его фигурантам.
"Я не буду комментировать ни сам список, ни меры безопасности, которые были применены после соответствующий ходатайств фигурантов этого списка, считаю недопустимыми делать это в публичной плоскости", - сказал он.
Вместе с тем, Ю.Луценко сообщил, что благодаря проведенной спецоперации с имитацией убийства журналиста Аркадия Бабченко следствию удалось получить больше информации о заказчике этих преступлений.
"В ближайшее время мы готовим новое подозрение в этом деле", - сказал генпрокурор Украины.
Напоминаем, 29 мая сообщалось об убийстве в Киеве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.
30 мая стало известно, что Бабченко жив. СБУ провела спецоперацию с целью задержания заказчика покушения.
Глава СБУ Грицак заявил: "Спецслужбы РФ заплатили за убийство Бабченко $40 тысяч, организатор задержан". СБУ также опубликовало разговор между исполнителем и заказчиком убийства Бабченко: "Сумочка у тебя готова? Тебе ж надо будет дать инструмент". Кроме того, ведомство обнародовало кадры задержания заказчика "убийства" Бабченко: "Сейчас все расскажем".
31 мая суд арестовал на 60 суток Германа, подозреваемого в организации убийства Бабченко.
Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что инсценировка убийства Бабченко помогла следствию получить список из 47 потенциальных жертв, на которых планировалось покушение.
Служба безопасности открыла производство из-за "разглашение сведений досудебного расследования", имея в виду распространенный в СМИ список украинских журналистов, блоггеров и писателей, которым якобы угрожает смерть от рук киллеров. Этот список первым опубликовало издание "СТРАНА.ua".
наплюй на выборы говори правду...
https://strana.ua/articles/private-life/145326-nardep-lutsenko-prishla-v-radu-v-pidzhake-pochti-za-76-000-hriven.html
вот чего порядочному человеку на стране.уэй шариться?
В украинских и зарубежных СМИ активно обсуждается тема помощи Григория Суркиса России в получении права провести ЧМ-2018.
Поводом стали слова Генерального директора оргкомитета "Россия-2018" Алексея Сорокина на заседании наблюдательного совета этой структуры в мае нынешнего года.
В присутствии президента РФ Владимира Путина в своем докладе Сорокин поблагодарил вице-президента УЕФА Григория Суркиса "за неоценимую помощь при получении нашей страной права на проведение чемпионата мира и серьезную поддержку в тот период, когда Россию хотели лишить права на проведение мирового первенства".
А благодарить россиянам Григория Суркиса, получается, есть за что. Общедоступным, к примеру, является такой факт. 24 июля 2015 года, приблизительно через год после аннексии Крыма и начала российского вторжения на Донбасс, Григорий Суркис приехал в Санкт-Петербург на жеребьевку квалификационного раунда ЧМ-2018.
Во время пребывания в Питере Суркис остановился в резиденции президента России Владимира Путина. И президент России консультировался с Григорием Суркисом, что нужно сделать, чтобы у России не отобрали право проведения ЧМ-2018.
Никуда не денутся или уйдут в отставку.
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В распоряжении "Страны" оказался список из 47 украинских журналистов и блогеров, которым, по версии украинских спецслужб, угрожает смерть от рук киллеров.
https://strana.ua/news/144846-spisok-47-zhurnalistov-i-bloherov-ekskljuziv-strany-dokument.html