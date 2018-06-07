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 Швеция одобрила строительство газопровода "Северный поток-2"

Правительство Швеции одобрило строительство газопровода "Северный поток 2" в своих водах, заявил на специальном брифинге министр предпринимательства и инноваций Швеции Микаэль Дамберг.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Также читайте: В США допускают введение санкций против стран, участвующих в строительстве "Северного потока-2", - Foreign Policy

Германия и Финляндия выдали все необходимые разрешения на строительство и эксплуатацию магистрали. Ожидается получение разрешений в других странах вдоль маршрута газопровода - России и Дании.

Напомним, проект "Северный поток-2" предусматривает строительство и работу двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Глава "Газпрома" заявил, что после постройки "Северного потока-2" и "Турецкого потока" транзит газа через Украину снизится в десять раз. Глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что потери Украины в случае, если Россия прекратит транзит газа, составят $3,5 млрд в год.

Первойстраной, в которой компания Nord Stream 2 AG получила полный комплект разрешений на строительство, стала Германия. Финляндия вслед за Германией выдала полный пакет разрешений на строительство "Северного потока-2"

Источник: https://censor.net.ua/n3070333
 
 
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Странно: Америка, развязавшая кучу войн, не беспредельщик?
Из двух беспредельщиков выбирают самого безобидного.
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Возьмём период новейшей истории (после Второй Мировой).
Назовите примеры нападения США на соседние Мексику или Канаду.
Или на какую-нибудь более-менее приличную страну.
Вы посмотрите, против кого эти войны развязывались. Очаги либо коммунистической, либо исламистской чумы. Или любители позахватывать Кувейты и вообще учинять вооружённый беспредел. Т.е. все эти войны - образно говоря, геополитические полицейские операции по предотвращению реальных угроз. Но не вторжения по желанию левой пятки - например, ввести в Мексику (хотя на севере Мексики хронически идёт перманентная настоящая война правительственных сил с наркокартелями, там покруче АТО - число жертв уже под 200.000).
И это... Хоть один пример насильно присоединённой к США территории в студию.
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Если бы не США, то цивилизация нашей планеты давно уже прекратила бы свое существование. Они, пендосы, как прививка от епанутых на всю голову правителей, типа Сталина, Гитлера, Хусейна, Путина и т.д.
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И да, геополитическая закономерность:

- друзья США процветают и развиваются (цивилизованные европейские и азиатские страны, Израиль, богатые нефтяные государства арабского мира...) - и при этом США, заметим, не имеют дурного тона слишком вмешиваться во внутренние дела этих стран. К примеру, не навязывают свой уклад не шибко демократичным арабским монархиям
- кореша росиси - ...no comments.
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))))))) мысль: в канадском Квебеке, между прочим, хронически тлеет вопрос об отделении от Канады, и франкофонные жители весьма недолюбливают англоязычных.
Но что-то с трудом представляю себе вторжение США в Квебек для "защиты англоговорящих".
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Та забудьте вы о США. Думайте лучше об Англии. Вот кто главный геополитический враг Раши со времен Ивана Грозного.
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Если бы не Америка паРаша пол мира бы утопила в крови
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И если бы не США - я вот сейчас не сидел бы за монитором Samsung.
LG, Daewoo, Hyundai, KIA - этих брендов тоже не было бы.
Только скрепная КНДР на весь Корейский полуостров.
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Конечно нет. Потому что, я не знаю не одну страну в Европе которая ЗА "Северный поток-2" из за более высоких материй чем простое бабло.
Я также не знаю не одну страну которая ПРОТИВ "Северный поток-2" и делает это из за более высоких материй чем простое бабло.
А вы знаете?
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Ну а я ж о чём?
Дальше простого бабла нихрена не видят.
В частности, перспектив дальнейшей агрессии Мордора уже против их сытых богатых стран.
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Вы о том, что EС нужно отказаться от российского газа вообще, или о том, чтобы гнать российский газ в EC только через Украину?
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EС нужно отказаться от российского газа вообще



вообще не нужно, нужно не увеличивать свою зависимость от кацапо-орды.





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Вы же понимаете, никто не увеличивает в EC зависимость от российского газа, эта зависимость и так велика.
В данном случае EC и Россия просто избавляются от Украины как посредника.
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Litva tak i delajet vot dopustim dlia otoplenyje domov pocti 75% svojio proizvodtsvo na biotoplyve predprijatyja postrojeny vsego ix u nas 350 takix jest.Biotoplyvo 3 raza desevle gaza ja vzial cenu 2016 goda,v dany moment tocno nemogu skazat no dumaju malo izmenislos.Svojio eto pocty vse dengi ostajiotsia v Litve,dopolnutelnyje rabocyje mesta v dany moment okolo 10000 liudej tem zaniaty.A jesly zakupajes gaz togda pocty 90% deneg idiot rosiji ili drugoj strane.Proizvodstve dlia zavodov poka 30% tolko vyrabatujet,no eto poka perpektyve budet bolse.Tut mense govoryt nado a bolse samim rabotat
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ровно 50 лет назад было тоже самое, такой же вой стоял, а теперь смотри ка хорошая труба)))
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Это правда. Когда строили в 70-х Уренгой-Помары-Ужгород, его планировали делать многовекторным, но Штаты наложили санкции и пришлось ограничиться одной веткой, той, которая сейчас через Украину пролегает. Но проект-то остался. Вот они его и реализовали сейчас. Швеція схвалила будівництво газопроводу "Північний потік-2" - Цензор.НЕТ 7094
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Мож олигархат наконец свалит куда-то, бо нечего сосать будет.
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Олигавры - калачи тёртые, не пропадут (на крайняк введут налог на "сосание" лохторатом друг у друга(галимая шуточка))...
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Разрешат вывоз кругляка и чернозема - и высосут из Украины еще немного.
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А остальным что сосать, которые не олигархат? Швеція схвалила будівництво газопроводу "Північний потік-2" - Цензор.НЕТ 8571
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На санкции наложенные за работу с Ираном, ее уже забили, забьют и на эти....
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ЕС забили
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Не все страны ЕС. А как сказал Сорос в 2014 году ? - ЕС развалится и будут блоки , те что с Украиной--самый сильный блок, те , что не с ней , нищета на года.
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Франция, Германия, Швеция, Финляндия будут жить в нищете? Тут еще и Венгрия, Австрия и Италия, которые совсем прохуйловские. Надо все же смотреть на мир реально, Украину ждут долгие годы борьбы.
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Конечно , все в мире меняется , ничего нет постоянного . Кст все страны ЕС после Второй мировой , поднялись за счет плана Маршалла . Но быстро забыли о том . А дружба с рф их добьет , то знают все постсоветские страны. С московией дружить--нельзя, она их съест.
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Я бы не сказал что первые 4 за РФ.
Они за себя. А в данный момент для того чтоб получить благо себе - им надо дружить с РФ. Как только для данного блага им надо будет с РФ враждовать - думать не станут.
Реально другом РФ я бы назвал только Италию. У остальных тоже есть свои мотивы.
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Но уж совершенно точно никто из них не стоит за Украину.
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Пока реально за Украину - Прибалтика, Польша, отчасти Англия.
Ядро ЕС - скорее нейтральны.
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Португалия за Украину , там Меркель не любят , вообще немцев не любят. Банеры в 2015 висели в Порту -Меркель сидит на стуле вся в свастике, а португалец чистит ей ботинки .
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Не правильно....Португалия против Меркель, а не за Украину....У всех стран ЕС есть свои стратегические интересы, они каждый за себя....
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Кст вот эти страны , что вы перечислили ,и называл Сорос в блоке с Украиной , как самый сильный блок .
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Сорос-делец, его не интересует благополучие стран, в которых он не может зарабатывать, он перешагнет через любую страну, в том, числе и через Украину, если это бюудет отвечать его интересам....
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Ожидают разрешения от Дании и РФ... Ну с Данией вопрос понятен,их островок можно в крайнем случае и обогнуть. А вот с РФ будет непросто договорится. Потому что придётся где-то газ отыскать,доставить...Хлопотно это.
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Будут ударно строить газопровод от украинской границы, чтобы словацький газ перекачивать на север.
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Если порохосвинья ведет бизнес с рашкой и оккупированными территориями, почему другим странам нельзя?
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я навіть дивуюся чому сам Путін не повідрубає ці торгові стосунки але може не хоче руйнувати украиїнську залежність від Росії ( тільки це приходить на ум, бо чисто економічно це б було українському бізнесу невигідно отже вигідно Росії, тобто політична складова якась є)
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_Они свой выбор сделали. Надеюсь, им понравится видеть, как их близкие умирают в ядерной войне...
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Ну вот ключевые разрешения и получены.
Дании уже нет смысла блокировать. Даже если заблокируют - строительство не остановят, а деньги потеряют.
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Ну и все, осталась Дания но там её можно обойти так что это уже ничего не решает.
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від Лісабону до Владивостоку, Путін продавлює свої потоки
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Вопрос: Шведы оценили риски? Или кацапы пообещали им часть Финляндии и Норвегии, если что. В случае победы.
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Де секта свідків потужнава рєхварматара, язики в дупу засунули?
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Мир готовится к юбилею "мюнхенского сговора" Игорь Яковенко: Есть ощущение, что позорный юбилей будет отмечен новым предательством

Новый премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что поддерживает идею пересмотра системы европейских санкций, направленных против России. Выступая в итальянском парламенте он объяснил свою позицию так: "Мы станем поборниками открытости по отношению к России, которая укрепила в последние годы свою международную роль в решении различных геополитических кризисов". Видимо под "укреплением роли" России новый итальянский лидер подразумевает оккупацию Крыма, войну России на востоке Украины, свыше 10 тысяч убитых граждан Украины и геноцид, устроенный Путиным в Сирии.
Но дальше глава правительства Италии выдал настоящую сенсацию: "мы станем инициаторами пересмотра системы санкций, начиная с тех, которые угнетают гражданское общество в России". Дискуссии по поводу того, есть ли в России гражданское общество, или его нет, ведутся давно. И вот, наконец, Джузеппе Конте поставил в них точку. Гражданское общество и его лидеры в России обнаружены: это Дерипаска, Абрамович, Сечин и далее по списку Forbes. Полагаю, Нобелевский комитет просто обязан немедленно вручить итальянскому премьеру премию по экономике за это открытие.
Джузеппе Конте - один из адресатов письма Олега Сенцова, которое голодающий уже почти месяц в заполярном путинском концлагере украинский узник совести написал лидерам стран "Большой семерки". В этом письме Олег Сенцов поблагодарил этих людей за то, что они и их страны "делают для Украины" и попросил помощи в решении судеб украинских политических заключенных. Свое письмо Сенцов завершил так: "Удачи вам в вашем нелегком деле". Очень надеюсь, что мужественный украинский патриот не узнает о словах одного из адресатов своего письма и не поймет, каким именно "нелегким делом" заняты некоторые из тех, кого он благодарил за помощь Украине и на кого он надеется в своей борьбе.
Италия далеко не одинока. Только что, во время визита Путина в Австрию, президент этой страны Ван дер Беллен похвастался, что нашел общий язык с Путиным, сообщил, мол, "Европа возможна только с Россией" и горячо поддержал идею "Северного потока-2". По поводу политической составляющей этого путинского проекта вполне внятно высказался помощник госсекретаря США Уэсс Митчелл, который пояснил, что данный трубопровод "ослабит безопасность Украины перед лицом российской агрессии и сделает Европу более зависимой от российских монополий".
Политики и крупный бизнес многих стран Европы готовы сдать Украину, не говоря уже о далекой Сирии ради путинских углеводородов и прочих прелестей бандитской экономики России. Не случайно товарооборот между Россией и Германией в 2017 году вырос на 22,8% по сравнению с предыдущим годом, а за январь-март 2018 года этот показатель вырос на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Впечатляет отношение планеты к ЧМ-2018, который, в связи с чудовищными мерами ограничений для граждан России, уместнее назвать ЧУМА-2018. Олимпиаду-1980 в Москве в связи с вторжением советских войск в Афганистан бойкотировали 65 стран. Вместо флагов США, Канады, Японии и абсолютного большинства стран Европы советским руководителям пришлось гордиться тем, что к ним приехали флаги Зимбабве и Анголы. Путинская Россия вторглась на территорию Украины, часть ее аннексировала, другую оккупировала и с нее ведет войну с Украиной. Ни одна страна не заявила о бойкоте ЧУМЫ-2018. Ни одна!! Трудно предположить, что беды афганского народа были 38 лет назад приняты европейцами ближе к сердцу, чем война в центре Европы, которую развязал Путин. Скорее, лидеры стран Запада измельчали, стали не способны к принятию глобальных решений.
В этом году 30 сентября исполняется 80 лет со дня заключения Мюнхенского соглашения, которое подписали Даладье, Чемберлен, Гитлер и Муссолини. Есть ощущение, что мир готовится отметить этот юбилей новым предательством.
Игорь Александрович Яковенко
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Это говорит только об одном---Швеция делает так, как ей выгодно, как выгодно для ее граждан.Украина ей до лампочки
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Конечно, Украине не выгоден СП-2, но что делать. И Европа, и Украина пользуются российским газом и российской нефтью. Но при этом Европа развивает свою экономику, а Украина годами топчется на месте. Но зато по уровню коррупции Украина в первых рядах!!!
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Ітоги падвєдьом:
- Ніхто за нас не буде боротись з русофашистами і не варто розраховувати на когось, крім себе.
- Поспівчувати Україні Європа може, але коли справа доходить до вигоди, - своя сорочка ближче до тіла.
- Україна нарощує об"єми торгівлі з нарасєєй, а Європа не може зрозузуміти, чому вони мають вводити якісь санкції.
- Європа як отримувала, так і буде далі отримувати кацапський газ, тільки іншою трубою.
- Бабло рішає фсьо.
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Я думаю, что именно Украина, в недалеком будущем, будет центром кристаллизации здоровых европейских сил.

Киев, в свое время, пусть и далекое, считался одним из пяти центров мировой цивилизации. Все развивается по спирали...
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомШвеция одобрила строительство газопровода "Северный поток-2"
 
 
 
 
 
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