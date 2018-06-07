 Швеция одобрила строительство газопровода "Северный поток-2"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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Германия и Финляндия выдали все необходимые разрешения на строительство и эксплуатацию магистрали. Ожидается получение разрешений в других странах вдоль маршрута газопровода - России и Дании.

Напомним, проект "Северный поток-2" предусматривает строительство и работу двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Глава "Газпрома" заявил, что после постройки "Северного потока-2" и "Турецкого потока" транзит газа через Украину снизится в десять раз. Глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что потери Украины в случае, если Россия прекратит транзит газа, составят $3,5 млрд в год.

Первойстраной, в которой компания Nord Stream 2 AG получила полный комплект разрешений на строительство, стала Германия. Финляндия вслед за Германией выдала полный пакет разрешений на строительство "Северного потока-2".