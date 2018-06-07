 Швеция одобрила строительство газопровода "Северный поток-2"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Германия и Финляндия выдали все необходимые разрешения на строительство и эксплуатацию магистрали. Ожидается получение разрешений в других странах вдоль маршрута газопровода - России и Дании.
Напомним, проект "Северный поток-2" предусматривает строительство и работу двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Глава "Газпрома" заявил, что после постройки "Северного потока-2" и "Турецкого потока" транзит газа через Украину снизится в десять раз. Глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что потери Украины в случае, если Россия прекратит транзит газа, составят $3,5 млрд в год.
Первойстраной, в которой компания Nord Stream 2 AG получила полный комплект разрешений на строительство, стала Германия. Финляндия вслед за Германией выдала полный пакет разрешений на строительство "Северного потока-2".
Из двух беспредельщиков выбирают самого безобидного.
Назовите примеры нападения США на соседние Мексику или Канаду.
Или на какую-нибудь более-менее приличную страну.
Вы посмотрите, против кого эти войны развязывались. Очаги либо коммунистической, либо исламистской чумы. Или любители позахватывать Кувейты и вообще учинять вооружённый беспредел. Т.е. все эти войны - образно говоря, геополитические полицейские операции по предотвращению реальных угроз. Но не вторжения по желанию левой пятки - например, ввести в Мексику (хотя на севере Мексики хронически идёт перманентная настоящая война правительственных сил с наркокартелями, там покруче АТО - число жертв уже под 200.000).
И это... Хоть один пример насильно присоединённой к США территории в студию.
- друзья США процветают и развиваются (цивилизованные европейские и азиатские страны, Израиль, богатые нефтяные государства арабского мира...) - и при этом США, заметим, не имеют дурного тона слишком вмешиваться во внутренние дела этих стран. К примеру, не навязывают свой уклад не шибко демократичным арабским монархиям
- кореша росиси - ...no comments.
Но что-то с трудом представляю себе вторжение США в Квебек для "защиты англоговорящих".
LG, Daewoo, Hyundai, KIA - этих брендов тоже не было бы.
Только скрепная КНДР на весь Корейский полуостров.
Я также не знаю не одну страну которая ПРОТИВ "Северный поток-2" и делает это из за более высоких материй чем простое бабло.
А вы знаете?
Дальше простого бабла нихрена не видят.
В частности, перспектив дальнейшей агрессии Мордора уже против их сытых богатых стран.
вообще не нужно, нужно не увеличивать свою зависимость от кацапо-орды.
В данном случае EC и Россия просто избавляются от Украины как посредника.
Они за себя. А в данный момент для того чтоб получить благо себе - им надо дружить с РФ. Как только для данного блага им надо будет с РФ враждовать - думать не станут.
Реально другом РФ я бы назвал только Италию. У остальных тоже есть свои мотивы.
Ядро ЕС - скорее нейтральны.
Дании уже нет смысла блокировать. Даже если заблокируют - строительство не остановят, а деньги потеряют.
Новый премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что поддерживает идею пересмотра системы европейских санкций, направленных против России. Выступая в итальянском парламенте он объяснил свою позицию так: "Мы станем поборниками открытости по отношению к России, которая укрепила в последние годы свою международную роль в решении различных геополитических кризисов". Видимо под "укреплением роли" России новый итальянский лидер подразумевает оккупацию Крыма, войну России на востоке Украины, свыше 10 тысяч убитых граждан Украины и геноцид, устроенный Путиным в Сирии.
Но дальше глава правительства Италии выдал настоящую сенсацию: "мы станем инициаторами пересмотра системы санкций, начиная с тех, которые угнетают гражданское общество в России". Дискуссии по поводу того, есть ли в России гражданское общество, или его нет, ведутся давно. И вот, наконец, Джузеппе Конте поставил в них точку. Гражданское общество и его лидеры в России обнаружены: это Дерипаска, Абрамович, Сечин и далее по списку Forbes. Полагаю, Нобелевский комитет просто обязан немедленно вручить итальянскому премьеру премию по экономике за это открытие.
Джузеппе Конте - один из адресатов письма Олега Сенцова, которое голодающий уже почти месяц в заполярном путинском концлагере украинский узник совести написал лидерам стран "Большой семерки". В этом письме Олег Сенцов поблагодарил этих людей за то, что они и их страны "делают для Украины" и попросил помощи в решении судеб украинских политических заключенных. Свое письмо Сенцов завершил так: "Удачи вам в вашем нелегком деле". Очень надеюсь, что мужественный украинский патриот не узнает о словах одного из адресатов своего письма и не поймет, каким именно "нелегким делом" заняты некоторые из тех, кого он благодарил за помощь Украине и на кого он надеется в своей борьбе.
Италия далеко не одинока. Только что, во время визита Путина в Австрию, президент этой страны Ван дер Беллен похвастался, что нашел общий язык с Путиным, сообщил, мол, "Европа возможна только с Россией" и горячо поддержал идею "Северного потока-2". По поводу политической составляющей этого путинского проекта вполне внятно высказался помощник госсекретаря США Уэсс Митчелл, который пояснил, что данный трубопровод "ослабит безопасность Украины перед лицом российской агрессии и сделает Европу более зависимой от российских монополий".
Политики и крупный бизнес многих стран Европы готовы сдать Украину, не говоря уже о далекой Сирии ради путинских углеводородов и прочих прелестей бандитской экономики России. Не случайно товарооборот между Россией и Германией в 2017 году вырос на 22,8% по сравнению с предыдущим годом, а за январь-март 2018 года этот показатель вырос на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Впечатляет отношение планеты к ЧМ-2018, который, в связи с чудовищными мерами ограничений для граждан России, уместнее назвать ЧУМА-2018. Олимпиаду-1980 в Москве в связи с вторжением советских войск в Афганистан бойкотировали 65 стран. Вместо флагов США, Канады, Японии и абсолютного большинства стран Европы советским руководителям пришлось гордиться тем, что к ним приехали флаги Зимбабве и Анголы. Путинская Россия вторглась на территорию Украины, часть ее аннексировала, другую оккупировала и с нее ведет войну с Украиной. Ни одна страна не заявила о бойкоте ЧУМЫ-2018. Ни одна!! Трудно предположить, что беды афганского народа были 38 лет назад приняты европейцами ближе к сердцу, чем война в центре Европы, которую развязал Путин. Скорее, лидеры стран Запада измельчали, стали не способны к принятию глобальных решений.
В этом году 30 сентября исполняется 80 лет со дня заключения Мюнхенского соглашения, которое подписали Даладье, Чемберлен, Гитлер и Муссолини. Есть ощущение, что мир готовится отметить этот юбилей новым предательством.
Игорь Александрович Яковенко
- Ніхто за нас не буде боротись з русофашистами і не варто розраховувати на когось, крім себе.
- Поспівчувати Україні Європа може, але коли справа доходить до вигоди, - своя сорочка ближче до тіла.
- Україна нарощує об"єми торгівлі з нарасєєй, а Європа не може зрозузуміти, чому вони мають вводити якісь санкції.
- Європа як отримувала, так і буде далі отримувати кацапський газ, тільки іншою трубою.
- Бабло рішає фсьо.
Киев, в свое время, пусть и далекое, считался одним из пяти центров мировой цивилизации. Все развивается по спирали...