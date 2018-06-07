 Силовое освобождение Донбасса повлечет тяжелые последствия для украинской государственности, - Путин

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новое Время", об этом он сказал, отвечая на вопрос российского писателя Захара Прилепина, называющего себя "офицером ДНР".
По словам российского террориста, у боевиков сейчас есть ощущения, что Украина захочет воспользоваться каким-то образом ЧМ-2018 в России для наступления на гибридные силы РФ, оккупировавшие часть Донбасса.
"Если это случится, мне думается, что это будет иметь очень тяжелые последствия для украинской государственности в целом", - пригрозил Путин.
Ранее сообщалось, что министр внутренних дел Арсен Аваков прогнозирует проведение полицейской операции для деоккупации Донбасса без привлечения военных в ближайшее время.
Или ТРЦ в Ростове сожгут?
Адекватный челове и так оценит значение минских договоров и не будет присовокуплять сюда "петю" и ехидные смайлики
Вован на коне, пока нефть в цене...
Не неси хрени всякой.
без войны петя был бы в Ростове чз полгода
в Иловайске положили майдановцев по договоренности
Швеція дозволила будівництво двох ниток газопроводу "Північний потік-2" у своїй економічній зоні.
Про це повідомив міністр підприємництва та інновацій Мікаель Дамберг, повідомляє Sveriges Radio.
За його словами, уряд Швеції не зміг сказати "ні" менеджменту "Північного потоку-2".
Больного лечить бесполезно.РАК головного майонеза налицо.
Вчера Эдуард Лимонов предложил Педофилу захватить половину Казахстана сразу после смерти Назарбаева.
Кремлевское быдло явно живёт в дохлой реальности 20 века
Короче, мы все усрались и по подвалам спрятались!!!!
Россияне - успокойте его!!!!!
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Про крайней мере так считает гопник .
Тут Путин грозит, указывает что делать на своей территории, там "западный партнёр" рассказывает сказки о том что Россия может захватить Украину за три дня!
Гаранты херовы!
Только ЯО и ничего более, чтоб Путин боялся за Москву, которая сможет исчезнуть за три минуты.
Всё остальное - это лживый трёп типа "дайте гроши нам аджетоговартым".