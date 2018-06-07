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 Силовое освобождение Донбасса повлечет тяжелые последствия для украинской государственности, - Путин

Глава Кремля Владимир Путин во время Прямой линии пригрозил Украине "тяжелыми последствиями для государственности" в случае попытки силового освобождения оккупированных РФ районов Донбасса во время Чемпионата мира по футболу 2018.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новое Время", об этом он сказал, отвечая на вопрос российского писателя Захара Прилепина, называющего себя "офицером ДНР".

Читайте также: После деоккупации нужно наложить 3-5-летний мораторий на участие жителей Донбасса в выборах Рады и Президента, - Аваков

По словам российского террориста, у боевиков сейчас есть ощущения, что Украина захочет воспользоваться каким-то образом ЧМ-2018 в России для наступления на гибридные силы РФ, оккупировавшие часть Донбасса.

"Если это случится, мне думается, что это будет иметь очень тяжелые последствия для украинской государственности в целом", - пригрозил Путин.

Ранее сообщалось, что министр внутренних дел Арсен Аваков прогнозирует проведение полицейской операции для деоккупации Донбасса без привлечения военных в ближайшее время.

Источник: https://censor.net.ua/n3070331
 
 
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Неужели Воронеж ракетами уничтожат? Силовое освобождение Донбасса повлечет тяжелые последствия для украинской государственности, - Путин - Цензор.НЕТ 9967
Или ТРЦ в Ростове сожгут?
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Отправят прилепина прямо на штурм Киева и в придачу бабая ему в помощь снарядят.. И если через две недели от них не будет нислухунидуху, почетно зачислят в коммунисты зюганова... посмертно... Силовое освобождение Донбасса повлечет тяжелые последствия для украинской государственности, - Путин - Цензор.НЕТ 3224
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хотел государственность Украины уничтожить...не получилось.теперь раиськина государственность под угрозой.хуйло,короче
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Минские соглашения спасли Украину. И Петю надо за это благодарить.
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Чувак, ты бы сейчас жил в банановой "народной республике". Забыл уже про путинские танки под Мариуполем? А от Мариуполя до Киева и Одессы не было боеспособных частей. Силовое освобождение Донбасса повлечет тяжелые последствия для украинской государственности, - Путин - Цензор.НЕТ 7558
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и к чему тут твои иронические смайлы? не веришь в действенность "минска"?
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Снимай штаны и благодари ))
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Так он из вашей гвардии товарищ прапорщик!

Адекватный челове и так оценит значение минских договоров и не будет присовокуплять сюда "петю" и ехидные смайлики
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Особливо коли в 14 році, наші починали успішний наступ , то він його припиняв до Мінська щоб "... дати можливість Путіну "зберегти лице ".
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да не мели ерунды.... поди из окопа вещаешь
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Минские соглашения - это вынужденный шаг. И заключались они тогда, когда на кону было существование Украины. Тем не менее даже в этой ситуации "подлый шоколадный барыга" смог так сторговаться, что за невыполнение соглашений дрючат именно Россию, а не Украину.
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вот сходи поблагодари, отнеси шоколадку спасителю своего бабла
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хуйло угрожает, чем ты мразь еще можешь напугать..
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Силовое освобождение Донбасса повлечет тяжелые последствия для украинской государственности, - Путин

Вован на коне, пока нефть в цене...
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Ну, так кормите его на здоровье! Он, на кривой линии, кацапы плачутся, что бюджетникам после выборов порезали зарплату, а в провинции получают аж по 10 тыщ......Придёт время и кацапские бюджетники сами выбьют с Донбасса сепаров вместе с кацапскими наёмниками..... Силовое освобождение Донбасса повлечет тяжелые последствия для украинской государственности, - Путин - Цензор.НЕТ 957
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Прелесть наших сегодняшних отношений с паРашей, что хуже уже не будет.
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Начались рассказы для лохов )) Я так понял,что вы уже договорились. Что все вернется в довоенное состояние. Причем тех кто развязал эту войну,трогать не будут. Ни ахмета,ни всех других преступников. Авакав это уже прокукарекал завуалированно )) Парашенка остается героем и идет на второй тур. Кто проиграл ? - Народ Украины и те несчастные,кто сложил голову за новый гешефт лолиты.
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Зато рашка снова всех победила, а Хуйло - всех переиграл? )))
Не неси хрени всякой.
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хёйло напал по просьбе пети щобы тот безнаказанно грабил украинцев
без войны петя был бы в Ростове чз полгода
в Иловайске положили майдановцев по договоренности
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*/*
Швеція дозволила будівництво двох ниток газопроводу "Північний потік-2" у своїй економічній зоні.
Про це повідомив міністр підприємництва та інновацій Мікаель Дамберг, повідомляє Sveriges Radio.
За його словами, уряд Швеції не зміг сказати "ні" менеджменту "Північного потоку-2".
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Пусть на шведский переведут норвежский серриал "Оккупация". Могут и топонимы поменять на шведские.
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Плешивый Педофил .он йопнутый сказал покойный Немцов.От себя добавлю.
Больного лечить бесполезно.РАК головного майонеза налицо.
Вчера Эдуард Лимонов предложил Педофилу захватить половину Казахстана сразу после смерти Назарбаева.
Кремлевское быдло явно живёт в дохлой реальности 20 века
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У Вавана началось старческое недержание мочи и кала. Да и словесным поносом ясно солнышко не брезгует.
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Да и не освобождение Донбасса , также понесет последствия!!!!
Короче, мы все усрались и по подвалам спрятались!!!!
Россияне - успокойте его!!!!!
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Касапсскотсские ФЕЙКИ..

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Пи3дец. Мож залий все одним файлом. Так легше всю підбірку скачать
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Зрадофилы, сейчас полиция приедет вас выковыривать из-под диванов. Покажете пример наступательной операции и посрамите генштабовских генералов, которые, конечно, "не умеют воевать". Силовое освобождение Донбасса повлечет тяжелые последствия для украинской государственности, - Путин - Цензор.НЕТ 2103
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Сопротивление гопннику, при изъятие у вас телефона, повлечёт серьёзные последствия для вашего здоровья!
Про крайней мере так считает гопник .
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Зачем писать записки сумасшедшего убийцы Боинга?Эта тварь должна писаться со словом Гаага.
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Кому ещё не ясно что надо восстанавливать ядерное оружие?
Тут Путин грозит, указывает что делать на своей территории, там "западный партнёр" рассказывает сказки о том что Россия может захватить Украину за три дня!
Гаранты херовы!
Только ЯО и ничего более, чтоб Путин боялся за Москву, которая сможет исчезнуть за три минуты.
Всё остальное - это лживый трёп типа "дайте гроши нам аджетоговартым".
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І жерти будем хто що виростив. Сука,одні тактіки і стратеги
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Боится плешивый педофил, но рано или поздно это произойдет, йуля не поможет потому, что эту ботоксную бабку украинцы не изберут в президенты....зря надеешься хуйло.
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Нет ,всё понятно. Но что конкретно вы имели ввиду? Нет,я не понял.
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отвечая на вопрос российского писателя Захара Прилепина. Прилепин ныне самая яркая звезда на небосводе русского мира./ Прилепин сообщил что нацгвардия Украины скоро начнет наступление . Он посоветовал во избежание тысяч жертв устроить одну - во имя искупления. «Погибнут тысячи людей - ваши, украинцы, сыновья. Не могли бы вы Порошенко повесить, не дожидаясь гробов?», - пишет Прилепин.(неоднократно).
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Порошенко враг хуйла, а тимошенко холопка....делайте выводы.
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отец пиздий петя и вова две руки вротебергов по уничтожению славян
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Порошенковские аккумуляторы стоят на русских танках. Так кто холоп Путина?
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Зарано звільняти даунбасітов, не заслуговують вони ще на звільнення.. Не спокутували свого гріха "путін ввєді".. Хлопців-патріотів положимо а отримаємо вату... Хай посидять це, та понасолоджуються "русскім міром". Краще артилерію ближче до лінії розмежування підвести з дозволом роботи не тільки у відповідь, а й на випередження. Почати застосовувати такий інструмент як закриття КПП на лінії розмежування у відповідь на обстріли або загибель воїна ЗСУ..
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Вова - тупень ущербный. Бо куда ще тяжелее чим вже є зараз...
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Дороги в прошлое не бывает,кацаКрысы не могут понять простой вещи,Мир движется вперед,но никак не назад.Шарико-Швондеры пора на прием к профессору Преображенскому...,он вам вернёт чилавеческую Морду Хмыриную... Силовое освобождение Донбасса повлечет тяжелые последствия для украинской государственности, - Путин - Цензор.НЕТ 1594 Силовое освобождение Донбасса повлечет тяжелые последствия для украинской государственности, - Путин - Цензор.НЕТ 1594
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Не менее тяжёлые последствия для украинской государственности повлечёт выполнение "Минских соглашений" в варианте Хуйла (с участием впопучленцев и прочих местных дегенератов в наших выборах). Так что пока чем больше их изоляция от Украины- тем лучше.
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хорватский сценарий -он всегда бепроигрышный
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Международный террорист, вонючий мусор и просто хуйло, само влечет тяжелые последствия для государственности параши.
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Хуйло кормит свою вату вяличием, не стоит обращать внимание.
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Вяличие РАБссии в Трупе чЛЕНИНА Мавзолейного ,живого живее всех живых,правда без СкреПОНОСа и лишних хромосом.. Силовое освобождение Донбасса повлечет тяжелые последствия для украинской государственности, - Путин - Цензор.НЕТ 3163В чем сила брат? В трупе чЛЕНИНА... Силовое освобождение Донбасса повлечет тяжелые последствия для украинской государственности, - Путин - Цензор.НЕТ 3163
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Я думаю, что за время чемпионата ничего не произойдёт. Поскольку, кремлядь не будет портить себе праздник, а у ВСУ отсутствуют в достаточном для противостояния количество боеприпасов большого калибра по причине взрывов складов.
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Так пусть не поставляет им оружие и не будет никакого силового сценария. Их так повяжут.
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