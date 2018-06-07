EN|RU|UK
Темы дня: Бабченко - спецоперация Российские террористы сбили Боинг Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 Политика Украины, Происшествия
  3131  7
Материалы по теме:
Все про:Донбасс (16344) потери (1311) операция Объединенных сил (190)

 Информация о гибели двух воинов пока не подтверждена - их судьба неизвестна, - штаб ООС

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе за прошедшие сутки в результате боевых действий были ранены двое военнослужащих, судьба еще двух украинских воинов, о гибели которых ранее сообщалось, пока остается неизвестной.

Как передает Цензор.НЕТ, обновленная информация приводится в дневном сообщении пресс-центра штаба Объединенных сил на странице в Facebook. 

Напомним, в утренней сводке об оперативной ситуации была сообщена предварительная информация, согласно которой в результате боевого столкновения погибли двое бойцов, еще двое ранены.

Информация о гибели двух воинов пока не подтверждена - их судьба неизвестна, - штаб ООС 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг открывал огонь из минометов калибра 82 и 122 мм по защитникам Опытного, - штаб ООС

Сегодня же днем подполковник Валерий Кирик сообщил: "Вчера, 6 июня, около 19 часов противник пытался окружить один из взводных опорных пунктов и зайти ему в тыл. Военнослужащие наблюдательного поста от опорного пункта, который выполняет задачи на передовой позиции, вовремя обнаружил противника и вступил в бой. Оценив обстановку, мной было принято решение применить резерв батальона. Вследствие решительных и смелых действий наступление противника было отбито. В ходе боя двое военнослужащих передовой позиции были ранены и эвакуированы. Судьба еще двух военнослужащих этого передового подразделения остается неизвестной.
Командованием Объединенных сил и военной части принимаются меры по установлению места пребывания военнослужащих".

Источник: https://censor.net.ua/n3070328
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Это те , что сбежали в плен ??? Или... Я уже заплутав ?
 показать весь комментарий
 
Ну капец!..((
Т.е. и НП орки захватили и 2-ух пленных... Да ну нах, ребята!!! Ну нужно же организовывать прикрытие и поддержку НП!!!
 показать весь комментарий
 
 
Сподіваюсь на краще, хоча варто готуватись до найгіршого..
 показать весь комментарий
 
Как они могли пропасть? Сепары в плен взяли?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныИнформация о гибели двух воинов пока не подтверждена - их судьба неизвестна, - штаб ООС
 
 
 
 
 
 вверх