 Информация о гибели двух воинов пока не подтверждена - их судьба неизвестна, - штаб ООС

Как передает Цензор.НЕТ, обновленная информация приводится в дневном сообщении пресс-центра штаба Объединенных сил на странице в Facebook.

Напомним, в утренней сводке об оперативной ситуации была сообщена предварительная информация, согласно которой в результате боевого столкновения погибли двое бойцов, еще двое ранены.

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Сегодня же днем подполковник Валерий Кирик сообщил: "Вчера, 6 июня, около 19 часов противник пытался окружить один из взводных опорных пунктов и зайти ему в тыл. Военнослужащие наблюдательного поста от опорного пункта, который выполняет задачи на передовой позиции, вовремя обнаружил противника и вступил в бой. Оценив обстановку, мной было принято решение применить резерв батальона. Вследствие решительных и смелых действий наступление противника было отбито. В ходе боя двое военнослужащих передовой позиции были ранены и эвакуированы. Судьба еще двух военнослужащих этого передового подразделения остается неизвестной.

Командованием Объединенных сил и военной части принимаются меры по установлению места пребывания военнослужащих".