 Адвокаты семей Небесной Сотни хотят приобщить к материалам дела по расстрелам активистов Майдана цифровую реконструкцию событий американских экспертов

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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На основании предоставленных адвокатами потерпевших почти 65 часов видео, 2D-плана Киева, 3D-точечного облака места событий и протоколов паталогоанатомических исследований западные специалисты реконструировали события, которые 20 февраля привели к гибели 3 протестующих: Игоря Дмитрива, Андрея Дигдаловича и Юрия Паращука.

"Было опубликовано большое количество видео о событиях 20 февраля, но свести их в одну доказательную базу, и на основании других доказательств и материалов, которые были собраны в результате расследования, установить совершения преступления для нас было чрезвычайно важно", - отметил на пресс-конференции в четверг адвокат семей Небесной сотни Павел Дикань.

Адвокат семей Небесной сотни Александра Яценко подчеркнула, что данная реконструкция является крайне важным доказательством, подтверждающим, что жертвы получили смертельные ранения "именно из того сектора, где пребывали правоохранители".

При этом она указала, что в Украине ранее не было таких массовых преступлений, и Уголовный процессуальный кодекс не прописывал многие моменты, как, например, возможность привлечения в качестве эксперта иностранца.

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"Мы не говорим о том, что это вывод экспертов. Это вывод специалистов. Как его будет рассматривать суд, как прямое доказательства или как непрямое, – это уже вопрос к суду. Мы считаем, что этот вывод в совокупности с другими дает нам возможность, как представителям потерпевших, в этих трех делах поддерживать обвинение против 5 лиц, находящихся под стражей (5 экс-"беркутовцев" в Святошинском районном суде Киева)", - пояснила она.

А.Яценко отметил, что адвокаты семей потерпевших со своей стороны попытаются выполнить все процессуальные процедуры, чтобы поставить данный вопрос перед судом. "Мы открыли все материалы стороне защиты. Я наперед не могу знать, какое будет решение суда, но мы очень надеемся, что эта работа будет приобщена к материалам дела", - сказала она.

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Как известно, в Святошинском суде Киева с февраля 2016 года рассматривается дело по обвинению 5 бывших сотрудников спецподразделения МВД "Беркут" Павла Аброськина, Сергея Зинченко, Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского в убийстве 48 активистов Майдана.

Отметим, что в Украине уже создан фильм-реконструкция "Висота "Жовтневий"" о расстреле активистов Майдана 20 февраля 2014 года.

Ранее Генеральный прокурор Юрий Луценко подписал представление Президенту Петру Порошенко для награждения руководителя лаборатории реконструкции событий Jus Talionis за видеоработу "Висота "Жовтневий"" о расстреле активистов Майдана 20 февраля 2014 года, которая, по его словам, очень помогла следствию, а также публично поблагодарил Юрия Бутусова и "Цензор.нет" за работу над материалом.



В 2015 году при поддержке "Цензор.НЕТ " Лаборатория реконструкции событий Jus Talionis создала фильм-реконструкцию "Висота "Жовтневий"" о расстреле активистов Майдана 20 февраля 2014 года. Позже видеоработа была дополнена и опубликована на Цензор.НЕТ 20 февраля 2017 года.



В частности реконструкторы видео провели посекундную и покадровую видеореконструкцию по событиям на Майдане 20 февраля 2014 года с 06:00 до 12:00. Также отдельно взят эпизод убийства активиста Владимира Мельничука (39 лет, погиб 20 февраля 2014 года на улице Институтской от снайперской пули. - Ред.) в 17:00.



Благодаря этой работе можно отследить любого, кто идентифицирован хотя бы на одном кадре или фото, а также можно увидеть что происходило во всех уголках Майдана Независимости и ул. Институтской в один и тот же момент времени, а главное эти результаты дают возможность каждому делать выводы о развитии событий и тех, кто стрелял.