 "Это совершенно разные, несопоставимые вещи, поэтому мы пока об этом не думали", - Путин о возможном обмене Сенцова на Вышинского

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Это совершенно разные, несопоставимые вещи, поэтому мы пока об этом не думали", - сказал В.Путин в ходе "прямой линии" в четверг в Москве, отвечая на вопрос о возможности обмена арестованного в Украине журналиста К.Вышинского на осужденного в России гражданина Украины О.Сенцова.

Ранее спикер МИД Украины Марьяна Беца не исключила, что Сенцова могут обменять на арестованного руководителя "РИА Новости Украина" Вышинского.

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Напомним, украинский режиссер Олег Сенцов и активист Александр Кольченко были арестованы в оккупированном Крыму в мае 2014 года и приговорены по обвинениям в подготовке терактов. Сенцову присудили 20 лет лишения свободы, Кольченко - 10.

16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

Задержанный вместе с Олегом Сенцов Александр Кольченко заявил, что, вероятно, также объявит голодовку с требованием освобождения политзаключенных. Его адвокат Светлана Сидоркина говорит об огромной опасности в таком случае для здоровья крымчанина, поскольку его вес и сейчас меньше нормы.

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Еще один крымчанин Владимир Балух голодает с 19 марта.

К Сенцову также присоединился удерживаемый в России бывший охранник Дмитрия Яроша Александр Шумков и осужденный за "насилие в отношении представителя власти" на акции протеста "Он вам не Димон" россиянин Станислав Зимовец.

15 мая СБУ совместно с прокуратурой АР Крым раскрыла деятельность сети подконтрольных РФ медиаструктур. Также был задержан руководитель "РИА Новости-Украина" Кирилл Вышинский.

В ходе обыска у него были обнаружены российские государственные награды и паспорт гражданина РФ.

Против Вышинского открыто уголовное производство по статье "Государственная измена".

17 мая Херсонский городской суд избрал меру пресечения Вышинскому в виде ареста на 2 месяца.