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Все про:обмен (630) Путин (23886) политзаключенные (779) Сенцов (507) Вышинский (43)

 "Это совершенно разные, несопоставимые вещи, поэтому мы пока об этом не думали", - Путин о возможном обмене Сенцова на Вышинского

Президент РФ Владимир Путин заявил, что не думал о возможном обмене руководителя "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского на украинца Олега Сенцова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Это совершенно разные, несопоставимые вещи, поэтому мы пока об этом не думали", - сказал В.Путин в ходе "прямой линии" в четверг в Москве, отвечая на вопрос о возможности обмена арестованного в Украине журналиста К.Вышинского на осужденного в России гражданина Украины О.Сенцова.

Ранее спикер МИД Украины Марьяна Беца не исключила, что Сенцова могут обменять на арестованного руководителя "РИА Новости Украина" Вышинского.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Я буду голодать до смерти": Сенцов выполняет то, о чем говорил с самого начала, - адвокат

Напомним, украинский режиссер Олег Сенцов и активист Александр Кольченко были арестованы в оккупированном Крыму в мае 2014 года и приговорены по обвинениям в подготовке терактов. Сенцову присудили 20 лет лишения свободы, Кольченко - 10.

16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

Задержанный вместе с Олегом Сенцов Александр Кольченко заявил, что, вероятно, также объявит голодовку с требованием освобождения политзаключенных. Его адвокат Светлана Сидоркина говорит об огромной опасности в таком случае для здоровья крымчанина, поскольку его вес и сейчас меньше нормы.

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Еще один крымчанин Владимир Балух голодает с 19 марта.

К Сенцову также присоединился удерживаемый в России бывший охранник Дмитрия Яроша Александр Шумков и осужденный за "насилие в отношении представителя власти" на акции протеста "Он вам не Димон" россиянин Станислав Зимовец.

15 мая СБУ совместно с прокуратурой АР Крым раскрыла деятельность сети подконтрольных РФ медиаструктур. Также был задержан руководитель "РИА Новости-Украина" Кирилл Вышинский.

В ходе обыска у него были обнаружены российские государственные награды и паспорт гражданина РФ.

Против Вышинского открыто уголовное производство по статье "Государственная измена".

17 мая Херсонский городской суд избрал меру пресечения Вышинскому в виде ареста на 2 месяца.

Источник: https://censor.net.ua/n3070322
 
 
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Вищинський винувата тварина, раб, а Сенцов вільна чиста людина.
Звісно, рівності між ними немає ніякої.
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Дать этому Вышинскому 20 лет расстрела поменять на Сенцова!
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Московитские "казаки" ненавидят геев, но беззаветно поддерживают педофила.
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Менять однозначно. Но хватит уже жрать человеков.
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Заперечення тільки щодо "вєщєй". Сєнцов точно не "вєщь".
А в іншому правильно - "совершенно разные, несопоставимые".
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Эта тварь педофильная только про мальчиков до семи лет думать в состоянии. А что Сенцов... Взрослый уже, не вставляет. Мразь гэбэшная, извращенец!
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Третья стадия - торг... Только вот условия для "Вована" всё хуже и хуже... Ещё немного, и он даст согласие... А куда деваться? "Зажимают яйца" с каждым днём всё сильней... Не верите? Спросите Вексельберга, "истинного рассеянина"... Или Ротенберга, Абрамовича... (тоже)... Мать-перемать, и эти люди кричат о "засилье жидов в Украине"?! А вот "разводняк", как с "Гадей", не получится... А если "спецы" пиндосовские" "Гадю" и остальных, прошедших через российские тюрьмы, проверят, и выяснят, что к ним применяли НЛП - "нейролингвистическое программирование", то "Рассею" вообще "з говном смешают"...
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"Это совершенно разные, несопоставимые вещи, поэтому мы пока об этом не думали", - Путин о возможном обмене Сенцова на Вышинского" - правильно плешивый сказал, в Кацапстане рассчитывают на Сенцова обменять Крым, а вы предлагаете кремлёвскому мяснику какого то Вышинского, на хрен он москалям нужен, он уже давно списан в макулатуру.
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Этому "диктору на телевидении" в образе президента РФ никогда не разрешат самостоятельно принимать подобные решения: прикажут обменять - тут же обменяет не думая, прикажут уйти с Донбасса - тут же уйдет не думая, прикажут уйти с Крыма - тут же уйдет не думая, прикажут отдать Кубань (сейчас этот вопрос рассматривается) - тут же отдаст не думая - есть Кому думать - его дело только исполнять!!!
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Что-то мэр Геническа долго телится,не отдаёт свой приказ.Может в доле?
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Даже без любых теорий заговоров про выдуманных масонов, тайных мировых правительств и еже с ними, почему те люди, которые обосновано считают, что первый президент РФ был полностью зависимым от ВНЕШНЕГО управления человеком вдруг ни с того, ни с сего смог "независимо" выбрать себе "независимого" от ВНЕШНЕГО управления нынешнего приемника?!!!!
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Вот пусть эти люди и ответят нам-чей приказ свыше был вернуть Крым в РФ.
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По путіну - вишинський нуль. І це так. Який вишинський журналіст, якщо ріа новості взагалі не були зареєстровані в Україні?!
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Уебок кремлевсикй - Вовочка Хуйло! Отпусти Олега Сенцова и всех украинских заключенных, иначе мы придем и повесим тебя на Красной площади вверх ногами.
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Осудить продажную скотину Кирилла Вышинского на 20 лет за измену Украине, а потом обменять на Сущенка или Сенцова.
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это всё что было по этому поводу сказано?
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участь вышинского - такая же как и любой предательской твари: его как вшивого вонючего пса бросают свои же, за которых он так боролся!
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Конечно несопоставимые Вышинский преступник а Сенцов заложник.
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точно не сопоставимые, украинского патриота на раиськиного шпийона ....
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Это совершенно разные, несопоставимые вещи, поэтому мы пока об этом не думали", - Путин о возможном обмене Сенцова на Вышинского
 
 
 
 
 
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