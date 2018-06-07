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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (10509) Гройсман (4103) Антикоррупционный суд (232)

 Кабмин будет оперативно решать все вопросы Антикоррупционного суда в части финансов и организации, - Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман признателен парламенту за принятие закона о Высшем антикоррупционном суде и заверил, что все вопросы в части финансирования и организационных вопросов, зависящие от правительства, будут решаться быстро.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Очень важно, что сегодня парламент принял это решение. Я считаю, что это решение дает ответ только на один ключевой вопрос – вопрос доверия и способности власти принимать решение, которое даст возможность построить механизмы справедливости в стране, и восстановлении самого доверия. (…) Это большой шаг, на мой взгляд, относительно восстановления или усиления доверия со стороны наших западных партнеров. …Я благодарен депутатам украинского парламента за их позицию, за то, что сегодня фактически 315 голосов – это конституционное большинство", - сказал премьер.

Он считает, что у парламента есть потенциал принятия важных и необходимых решений как для Украины, так и для украинского общества.

Говоря о том, был ли он убежден в поддержке этого закона парламентом, В.Гройсман сказал: "Нет. Убеждения такого не было… Все было абсолютно неопределенно. И даже сегодня утром еще были вопросы о том, будет ли голосование, будут ли 226 голосов, как поведут себя фракции или даже отдельные депутаты… это прогнозировать было абсолютно невозможно".

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Комментируя свое заявление о том, что подаст в отставку в случае непринятия закона о Высшем антикоррупционном суде, премьер сказал: "Мое заявление – это был шаг относительно моего убеждения. Я его сделал не для того, чтобы сделать какое-то громкое заявление… Я думал, что после провала такого голосования ни у кого не было бы морального права смотреть людям в глаза".

В то же время В.Гройсман заверил, что всё, что будет зависеть от правительства относительно финансирования и организационных вопросов, будет делаться очень быстро.

"Я заинтересован в том, чтобы этот суд заработал как можно быстрее", - подчеркнул он.

Как сообщалось ранее, народные депутаты Верховной Рады в четверг, 7 июня, поддержали во втором чтении президентский законопроект № 7440 о Высшем антикоррупционном суде.

Источник: https://censor.net.ua/n3070295
 
 
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ага, заставаили. их законопроект раскритиковали потому что они хотели назначать судей по своему усмотрению а не по конкурсу, и порох подал свой проект.
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Ну хорош брехать, порохоботы, надоели. Карточка не сработала.
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У бородатого дилдо вечно что-то несрабатывает. Оно или рукожопое, как любая свинособачатина и зрадофилитики, или такое тупое, что не умеет пользоваться системой Рада.
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Кабмин решает вопросы финансирования Антикоррупционного суда.

Вчитайтесь в эти слова.

Это как если бы воры финансировали ближайшее отделение милиции. Или наркодельцы - службу наркоконтроля.
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че не так, или суд будет финансироваться не из бюджета?
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Из бюджета, естественно. Но его финансирование должно быть автоматическим, а не регулируемым "решениями кабмина". Другими словами - есть заранее оговоренная сумма денег. И Антикоррупционный Суд САМОСТОЯТЕЛЬНО распоряжается своими средствами, не ожидая принятия каких-то "решений" со стороны тех чиновников, деятельность которых он и обязан разбирать. Неужели не ясно? То, о чем говорит Гройсман, или явная бессмыслица (поскольку объем финансирования АС должен был быть согласован заранее) или явное свидетельство финансовой зависимости этого органа от кабмина.
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Пентагон дал добро на любые действия украинской власти.кацаПсины...поплачьте...Это пока что не Джавелины...
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Да уж, это не квартиры семьям погибших АТОшников выделять, тут мигом и деньги (не предусмотренные бюджетом) найдут и помещение и все все, а может иранее люстрированных судей трудоустроят.
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Уря-а-а! Депутати врятували Гросі посаду. Грося не піде у відставку, забухає мабуть сьогодні. Кабмин будет оперативно решать все вопросы Антикоррупционного суда в части финансов и организации, - Гройсман - Цензор.НЕТ 6035
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Та падажди руки чесать, базарник. Еще получишь пендель от венецианской комиссии и мвф за тот "закон"
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Следующий шаг,Украина в НАТО вместе с Грузией... Кабмин будет оперативно решать все вопросы Антикоррупционного суда в части финансов и организации, - Гройсман - Цензор.НЕТ 2076 Кабмин будет оперативно решать все вопросы Антикоррупционного суда в части финансов и организации, - Гройсман - Цензор.НЕТ 2076
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Всё идёт по плану ГОСДЕПА,а вы думали Плешивого Педофила?
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грося весь день на нервах...
адреналин аж в щиблеты кипятком бьет!!!
щас столько наобещает в полубессознательном ажиотаже...(завтра жалеть будет)
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Путлер выгнал маршала Окорочков ДАУНбасса ЗаХера,вместо него Денис Пушилин. Кабмин будет оперативно решать все вопросы Антикоррупционного суда в части финансов и организации, - Гройсман - Цензор.НЕТ 6911Гоффно поменяли на БЫДЛО...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКабмин будет оперативно решать все вопросы Антикоррупционного суда в части финансов и организации, - Гройсман
 
 
 
 
 
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