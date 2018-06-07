 Кабмин будет оперативно решать все вопросы Антикоррупционного суда в части финансов и организации, - Гройсман

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Очень важно, что сегодня парламент принял это решение. Я считаю, что это решение дает ответ только на один ключевой вопрос – вопрос доверия и способности власти принимать решение, которое даст возможность построить механизмы справедливости в стране, и восстановлении самого доверия. (…) Это большой шаг, на мой взгляд, относительно восстановления или усиления доверия со стороны наших западных партнеров. …Я благодарен депутатам украинского парламента за их позицию, за то, что сегодня фактически 315 голосов – это конституционное большинство", - сказал премьер.

Он считает, что у парламента есть потенциал принятия важных и необходимых решений как для Украины, так и для украинского общества.

Говоря о том, был ли он убежден в поддержке этого закона парламентом, В.Гройсман сказал: "Нет. Убеждения такого не было… Все было абсолютно неопределенно. И даже сегодня утром еще были вопросы о том, будет ли голосование, будут ли 226 голосов, как поведут себя фракции или даже отдельные депутаты… это прогнозировать было абсолютно невозможно".

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Комментируя свое заявление о том, что подаст в отставку в случае непринятия закона о Высшем антикоррупционном суде, премьер сказал: "Мое заявление – это был шаг относительно моего убеждения. Я его сделал не для того, чтобы сделать какое-то громкое заявление… Я думал, что после провала такого голосования ни у кого не было бы морального права смотреть людям в глаза".

В то же время В.Гройсман заверил, что всё, что будет зависеть от правительства относительно финансирования и организационных вопросов, будет делаться очень быстро.

"Я заинтересован в том, чтобы этот суд заработал как можно быстрее", - подчеркнул он.

Как сообщалось ранее, народные депутаты Верховной Рады в четверг, 7 июня, поддержали во втором чтении президентский законопроект № 7440 о Высшем антикоррупционном суде.