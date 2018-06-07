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 Политика Украины
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Все про:ВР (22031) увольнение (1434) Данилюк Александр (286)

 Рада уволила Данилюка с должности министра финансов. ВИДЕО

Парламент проголосовал за увольнение министра финансов Александра Данилюка.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

...

Как отмечается, за отстранение от должности Данилюка отдали свои голоса 254 депутата. 

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Как сообщалось, ранее в среду премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что подписал представление в Верховную Раду на увольнение Александра Данилюка с должности министра финансов, обвинив его в распространении искаженной информации среди международных партнеров и призвал парламент решить вопрос увольнения министра безотлогательно.

В свою очередь представитель Кабмина в ВР Вадим Денисенко (фракция "Блок Петра Порошенко") заявил, что парламент поддержит отставку министра финансов Александра Данилюка. Проект соответствующего постановления уже зарегистрирован в парламенте.

Напомним, ранее Александр Данилюк подтвердил, что действительно написал письмо послам стран "Большой семерки" после вышедшего в публичную плоскость конфликта с премьером. При этом министр финансов отверг возможность своей добровольной отставки.

Напомним, Кабинет министров на заседании 23 мая проголосовал за переподчинение Государственной фискальной службы (ГФС) напрямую Кабмину.

Кроме того, правительство проголосовало за внесение изменений в регламент Кабмина, согласно которым Министерство финансов исключили из перечня ведомств, чье согласование обязательно для документов, подающихся на рассмотрение правительства.

В свою очередь министр финансов Александр Данилюк назвал эти решения незаконными и принятыми с нарушением регламента.

Напомним, на заседании правительства 23 мая состоялся конфликт между министром финансов Александром Данилюком и премьер-министром Владимиром Гройсманом из-за неназначения заместителя главы Минфина по вопросам реформы ГФС. Гройсман в жесткой манере ответил, что не будет этого делать. В ответ на что Данилюк сказал, что пусть в таком случае на него самого готовят представление на отставку.

Впоследствии Гройсман заявил, что Данилюк, возможно, решил сменить место работы.

Напомним, с марта 2017 года после отстранения Романа Насирова ГФС возглавляет соратник Гройсмана, бывший глава ГУ ГФС в Винницкой области Мирослав Продан.

Источник: https://censor.net.ua/n3070289
 
   
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Украина не разсея, будут вылетать из министерских кресел как пробки. Всем старпёрам типа йули на заметку.
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Не неси херню насчёт как пробки - кто не в угоду системе будет, тот и вылетит.
Этот скорей всего себе закрысил что-то и не занёс наверх, поэтому выперли.
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Времена вечных и незаменимых прошли, в Украине больше не будет ботоксных ничтожеств у власти.
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будут просто ничтожества. да и ботоксное там одно на подходе, вернее на подкате
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Зовут его йуля😁
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прохобот... ВИБОРИ покажуть хто такий петралексеич липедский...
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Ватный калл, не переходи на личности.
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"вибори" як раз нічого і не покажуть. Охєндовський намалює процент потрібний як не агенту х.йла Парашенко так іншій кремлівській консерві
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Пигидий (пигидиум, лат. Pygidium) - задний отдел брюшка ракообразных, насекомых и вымерших трилобитов.
А нет никакого отца Пигидия, - ответил Невзоров. - Пигидий - это задница у насекомых и ракообразных, та часть тела, где находится анальное ...
http://www.wikireality.ru/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%86_%D0%9F%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%B9
Дупа насекомого, ню , ты и очко...🤣🤣
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Придёт --- посмотришь! И Мальдиву покажешь.
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ВАНА вже заготувала пандус із щирого золота(спроектований для східок в АП)
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Пигидий (пигидиум, лат. Pygidium) - задний отдел брюшка ракообразных, насекомых и вымерших трилобитов.
А нет никакого отца Пигидия, - ответил Невзоров. - Пигидий - это задница у насекомых и ракообразных, та часть тела, где находится анальное ...
http://www.wikireality.ru/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%86_%D0%9F%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%B9
🤣🤣🤣
Ископаемая дупа, да??
🤣🤣
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Ватный олигофрен узнал что такое википедия😁
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Олигофрен с таким ником енто сила дупы!!
🤣🤣🤣
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Ватман, не пытайся умничать, тебе нечем😁
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Парашенко і його маладая команда як раз таки стараються зробити з України точнісіньку копію рашки в угоду Хуйла
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Все министры сейчас одинковы - тупое аморальное ворьё.
Возможно после создания АКС ситуация изменится.
А сейчас воруют все!
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Дурачок Данилюк решил свою любовницу замом устроить - ну-ну....
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слова не дали... зато ничего больше пока не конфисковали...
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За голландской конфискацией на 2.6млрд по стокгольмскому арбитражу, активы продать за половину рыночной стоимости голландскому народу, можно их представителям(хотя есть плюсы и минусы). Конечные выгодополучатели от перепродажи(второй половины стоимости активов) по полной рыночной цене должны быть кто имеет хотя бы одного коренного голландского родственника в третьем поколении(не муслимам по 10 детей, а коренным голландцам).
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Антикоррупционный суд должен быть по рекомендованным западом судьями по западной версии. Чтобы продавить шнырей и суперкоррупционеров нужно маятник качнуть чуть дальше чем обычно нужно в антикоррупционную сторону. Это "дальше" будет некой борьбой с ватными предателями.

Одесские шныри грантополучатели путинских кровавых денег с одессе. сбу не может разорвать послупления нефтедолларов для заливания украины бензином чекистами? СБУ будет работать в одессе?

ГДЕ РАСШИРЕНИЯ ВОЕННОЙ БАЗЫ в очакове. Поляки за такое готовы ярды $$ выделить.
Глобаль ховк в небе, и пистовать вильхами по всему что стреляет до ватной границы и где скопления более 2- вата изза тоталь лжи отвечает за гражданских. И с поддержкой самой модернизированной авиации.
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а где всеобщий зрадоодобрямс?владу барых же щемят Рада уволила Данилюка с должности министра финансов - Цензор.НЕТ 918
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Та не, теперь Данилюк станет новым кумиром зрадобыдла. Типа пошел против системы
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они тут не для одобрений вкалывают.
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и кто,интересно,говорил,что мясо из винницы резко подешевело?
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Очень верное направление придумали на одесском авиазаводе по развитию разведывательных функций самолета-разведчика су24мр. По развитию радаров(афар), систем обнаружения, обработка разведывательной информации и осовремененная связь. Эти наработки можно применить на бпла горлыце. Конструкторам должны помочь волонтеры и другие кб с финансированием, которые получают с роялти.
Где развитие горлицы.
60% ан148 закупалось у парашки - это диверсия. романов ездил по областям требовал импортозамещения.А что сегодня?
Нота(О477) должна быть доработана с заделом на будущее и поставлена в войска. Для нее разработаны все электронные фичи и примочки со стекляной кабиной приборов и мониторов.Движек на 1500-1800лс с постоянным усовершенствованием.Аналог ватного афганита.
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Зачем ты тут свой мусор постишь? Тему читал?
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Картина маслом. Картавый уёбок со справкой очередной раз нарушает регламент. С лева от него сидит переходящая по рукам блядь, а премьер ебанько с купленным дипломом мудрствует над тем как он патужно будет работать. Рада звільнила Данилюка з посади міністра фінансів - Цензор.НЕТ 316
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Ты алень, причем тут Йуля и её туфли за 246$?
Она должна в шкарпетках от Миды хаживать? И с чего ты решил, что вона бедная?
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Усім зразу полегшало. Так з якої там причини його відсторонили? Повинна ж якась причина бути?
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Данилюк: СБУ и Генпрокуратура живут не посредствам(с)
Уволен )
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"Демократы" барыжные, а слово-то почему не дали сказать Данилюку??!! Побоялись огласки коррупционных схем в кабмине??!! Мрази! Рада звільнила Данилюка з посади міністра фінансів - Цензор.НЕТ 7971
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Ну... Кто , еще против Порошенко ??? Нет никого ??? Ну, и ладно. Порошенко ЛУДСЧШИ всех.
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Ну и что? Был министром- никакой пользы. Сняли- никакой пользы. Круговорот гавна в элите.
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Може тепер Данилюк спокійно собі їхати із заробітків на Батьківщину, до своєї сім"ї в Лондон ! Рада звільнила Данилюка з посади міністра фінансів - Цензор.НЕТ 4562
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРада уволила Данилюка с должности министра финансов. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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