 Рада уволила Данилюка с должности министра финансов. ВИДЕО

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

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Как отмечается, за отстранение от должности Данилюка отдали свои голоса 254 депутата.

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Как сообщалось, ранее в среду премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что подписал представление в Верховную Раду на увольнение Александра Данилюка с должности министра финансов, обвинив его в распространении искаженной информации среди международных партнеров и призвал парламент решить вопрос увольнения министра безотлогательно.

В свою очередь представитель Кабмина в ВР Вадим Денисенко (фракция "Блок Петра Порошенко") заявил, что парламент поддержит отставку министра финансов Александра Данилюка. Проект соответствующего постановления уже зарегистрирован в парламенте.

Напомним, ранее Александр Данилюк подтвердил, что действительно написал письмо послам стран "Большой семерки" после вышедшего в публичную плоскость конфликта с премьером. При этом министр финансов отверг возможность своей добровольной отставки.

Напомним, Кабинет министров на заседании 23 мая проголосовал за переподчинение Государственной фискальной службы (ГФС) напрямую Кабмину.

Кроме того, правительство проголосовало за внесение изменений в регламент Кабмина, согласно которым Министерство финансов исключили из перечня ведомств, чье согласование обязательно для документов, подающихся на рассмотрение правительства.

В свою очередь министр финансов Александр Данилюк назвал эти решения незаконными и принятыми с нарушением регламента.

Напомним, на заседании правительства 23 мая состоялся конфликт между министром финансов Александром Данилюком и премьер-министром Владимиром Гройсманом из-за неназначения заместителя главы Минфина по вопросам реформы ГФС. Гройсман в жесткой манере ответил, что не будет этого делать. В ответ на что Данилюк сказал, что пусть в таком случае на него самого готовят представление на отставку.

Впоследствии Гройсман заявил, что Данилюк, возможно, решил сменить место работы.

Напомним, с марта 2017 года после отстранения Романа Насирова ГФС возглавляет соратник Гройсмана, бывший глава ГУ ГФС в Винницкой области Мирослав Продан.