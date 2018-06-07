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 Политика Украины, Общество
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 ВККСУ выполнила задачу по формированию Верховного Суда эффективно и успешно, - спецсоветник генсека Совета Европы Брийя

Высшая квалификационная комиссия судей Украины (ВККСУ) эффективно выполнила работу по избранию судей нового Верховного Суда.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, так считает специальный советник генерального секретаря Совета Европы в Украине Режи Брийя.

"Все внимательно наблюдали за этим процессом – как в Украине, так и за ее пределами, за работой ВККСУ, которая рассматривала кандидатуры в состав Верховного Суда. Комиссия ввела совершенную процедуру в соответствии с законом с целью избрания судей в состав Верховного Суда, основанную на высоком уровне профессиональной компетентности и добропорядочности. Следя за работой нового Верховного Суда, я считаю, что ВККСУ выполнила эту задачу эффективно и успешно", - сказал он.

При этом Брийя отметил, что текущими вызовами ВККСУ является квалификационное оценивание всех судей Украины, конкурс в Высший суд по вопросам интеллектуальной собственности, второй конкурс в Верховный Суд и перевод судей вновь созданных судов.

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"Это является серьезным вызовом, и я убежден, что комиссия будет продолжать выполнять эти очень непростые задачи профессионально и эффективно", - сказал он.

При этом, комментируя индикаторы успеха судебной реформы в Украине, Р.Брийя отметил, в частности, сокращение количества обращений в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) против Украины может свидетельствовать о прогрессе в судебной реформе.

"Краткосрочные показатели достигнутого прогресса - рост количества решений ЕСПЧ, которые выполняются Украиной, а также уменьшение количества обращений в ЕСПЧ против Украины. Долгосрочный показатель - это увеличение доверия населения к судопроизводству, что и должно быть результатом проведения реформ", - сказал он.

Р.Брийя также подчеркнул, что "Украина ввела инновационный подход к участию гражданского общества в процессе отбора судей", создав Общественный совет добропорядочности (ОСД), и призвал ВККСУ и ОСД "возобновить диалог".

"Это дает дополнительную гарантию прозрачности такой процедуры и имеет важное значение для преодоления традиционной отсутствии общественного доверия к судебной системе. Я призываю ВККСУ и ОСД к возобновлению диалога, полностью придерживаясь положений закона. Противоположные мнения и диалог - часть демократического процесса. Этот процесс должен быть ориентирован на поиск конструктивных решений для достижения ожидаемого результата", - подчеркнул представитель Совета Европы в Украине.

Источник: https://censor.net.ua/n3070288
 
 
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Как брали в суд только своих людей, так и продолжают брать. Остальным юристам путь туда закрыт. Как был суд коррупционным, так и остался.
Остальное лишь разговоры в пользу бедных.
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Ну да!
Без мнения независимого совета доброчестности, на который сейчас вообще х-й положили!
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дядя разуй глаза.....шоколадное шобло тебя обмануло
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Кирилл Сазонов -" Общественный совет доброчесности давно ужепрекратил свое участие в процессе переаттестации судей. Не видят смысла. Высшая Квалификационная Комиссия Судей сама прекрасно справляется с процессом и игнорирует их мнение.

Я далек от мысли идеализировать общественные советы вообще и этот в частности, там есть разные люди. Дело не в личностях, а в их материалах на судей-кандидатов. Кто-то слишком богат, что вообще не совпадает с официальными доходами судьи и не может объяснить - откуда деньги. Кто-то штамповал приговоры автомайдановцам по 30 секунд на липовый протокол ГАИ после поездок колонны в Межигорье.

Разные истории, но у тридцати кандидатов такой бэк-граунд, что просто жесть. ВККС это мнение отправило в игнор. Всех утвердили. Потому что судьи это каста. Они сами себе выбирают контролеров, сами себе определяют границы дозволенного и чужим тут нет хода."
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Йулины адепты, за какие шиши нищая йуля засрала своей ботоксной мордой все рекламные щиты в Украине?
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У вас тоже? Мне уже по улицам своего города ходить противно - везде эта отфотошопленная рожа "воны". Елки-палки, зачем мы ее выпустили из тюрьмы? Чтобы она протащила в парламент дуру Савченко? Чтобы обеспечить "страшилку" на выборах однотурного? Ведь этой лживой сучке место - в самой глухой колонии-поселении. А она с трибун вещает, как ни в чем не бывало...
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Везде ёё ботоксная рожа, уже тошнит от тупости холопки хуйла.
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такое впечатление,что ее мозг до упора напичкан салом и галушками
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВККСУ выполнила задачу по формированию Верховного Суда эффективно и успешно, - спецсоветник генсека Совета Европы Брийя
 
 
 
 
 
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