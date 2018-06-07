 ВККСУ выполнила задачу по формированию Верховного Суда эффективно и успешно, - спецсоветник генсека Совета Европы Брийя

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, так считает специальный советник генерального секретаря Совета Европы в Украине Режи Брийя.

"Все внимательно наблюдали за этим процессом – как в Украине, так и за ее пределами, за работой ВККСУ, которая рассматривала кандидатуры в состав Верховного Суда. Комиссия ввела совершенную процедуру в соответствии с законом с целью избрания судей в состав Верховного Суда, основанную на высоком уровне профессиональной компетентности и добропорядочности. Следя за работой нового Верховного Суда, я считаю, что ВККСУ выполнила эту задачу эффективно и успешно", - сказал он.

При этом Брийя отметил, что текущими вызовами ВККСУ является квалификационное оценивание всех судей Украины, конкурс в Высший суд по вопросам интеллектуальной собственности, второй конкурс в Верховный Суд и перевод судей вновь созданных судов.

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"Это является серьезным вызовом, и я убежден, что комиссия будет продолжать выполнять эти очень непростые задачи профессионально и эффективно", - сказал он.

При этом, комментируя индикаторы успеха судебной реформы в Украине, Р.Брийя отметил, в частности, сокращение количества обращений в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) против Украины может свидетельствовать о прогрессе в судебной реформе.

"Краткосрочные показатели достигнутого прогресса - рост количества решений ЕСПЧ, которые выполняются Украиной, а также уменьшение количества обращений в ЕСПЧ против Украины. Долгосрочный показатель - это увеличение доверия населения к судопроизводству, что и должно быть результатом проведения реформ", - сказал он.

Р.Брийя также подчеркнул, что "Украина ввела инновационный подход к участию гражданского общества в процессе отбора судей", создав Общественный совет добропорядочности (ОСД), и призвал ВККСУ и ОСД "возобновить диалог".

"Это дает дополнительную гарантию прозрачности такой процедуры и имеет важное значение для преодоления традиционной отсутствии общественного доверия к судебной системе. Я призываю ВККСУ и ОСД к возобновлению диалога, полностью придерживаясь положений закона. Противоположные мнения и диалог - часть демократического процесса. Этот процесс должен быть ориентирован на поиск конструктивных решений для достижения ожидаемого результата", - подчеркнул представитель Совета Европы в Украине.