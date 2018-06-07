 В АМПУ хотят зарегулировать рынок морского агентирования, - Хаджишвили

Об этом на своей странице в Facebook написал совладелец крупнейшего терминала по перевалке подсолнечного масла Шота Хаджишвили, информирует Цензор.НЕТ.

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"Неделю назад в АМПУ состоялось совещание, где этими портовыми деятелями была высказана идея зарегулировать рынок морского агентирования. Воспаленная фантазия руководства АМПУ нарисовала три "критерия", по которому они будут определять, является ли агент агентом и может ли он работать в порту: 1) наличие договора с судовладельцем (при этом номинацию в АМПУ договором не считают); 2) наличие не менее $100 тыс. на банковском счету; 3) агентирование судна в порту Украины не реже 1 раза в 3 мес.", - сообщил бизнесмен.

По его словам, морские агенты категорически против такого зарегулирования, так как оно нарушает законодательство и ограничивает свободу рынка.

"Дорогая АМПУ, агенты будут против, антимонопольный комитет будет против, прокуратура будет против. Все уже против. Вы этой своей дурью нарушаете законодательство и ограничиваете свободу рынка вместо того, чтобы обеспечивать бизнесу равные конкурентные условия, чего от вас и требует закон "О морских портах Украины"", - отметил Хаджишвили, добавив, что морские агенты являются основным источником заработка Администрации.