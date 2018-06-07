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 Политика Украины
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Все про:ВР (22031) неприкосновенность (831) регламент (164) Пономарев Александр (16)

 Регламентный комитет рассматривает представление на привлечение к уголовной ответственности нардепа Пономарева. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Регламентный комитет Верховной Рады рассматривает представление "О предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Украины Пономарева Александра Сергеевича", который напал на журналистов в кулуарах Верховной Рады..

Цензор.НЕТ ведет прямую трансляцию. 

Напомним, 18 мая, в Генеральной прокуратуре сообщили, что представление на привлечение Пономарева к уголовной ответственности направлено в Раду.

7 февраля экс-"регионал" Александр Пономарев в кулуарах Верховной Рады выхватил из рук и забрал мобильный телефон у парламентского корреспондента Цензор.НЕТ Ивана Марусенко, в то время как журналист снимал на камеру телефона комментарий нардепа.

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Редакция Цензор.НЕТ расценивает поступок Пономарева как препятствование журналисткой деятельности и считает это основанием для открытия уголовного производства.

"За 7 лет работы парламентским корреспондентом не помню такого вопиющего и наглого отношения к журналистам со стороны депутатского корпуса. Депутат Пономарев мало того, что начал говорить журналистам, где и как они должны снимать, еще и выхватил камеру, лишив меня возможности выполнять свою работу. При этом, если бы не поднялся скандал, то я думаю, что своего телефона я бы больше не увидел. Кроме того, Пономарев недостойно прикрывался своей депутатской неприкосновенностью. Даже самые агрессивно настроенные "регионалы" не позволяли себе выхватывать и забирать камеру", - прокомментировал инцидент парламентский корреспондент Цензор.НЕТ Иван Марусенко.

Стоит отметить, что съемка и сам инцидент происходили в публичном месте - кулуарах Верховной Рады.

В тот же день прокуратура города Киева начала уголовное производство относительно препятствования народным депутатом Украины Александром Пономаревым профессиональной деятельности журналистов, в том числе, журналиста Цензор.НЕТ Ивана Марусенко.

Источник: https://censor.net.ua/n3070285
 
   
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Так він же недоторканий. Украв депутат камеру - вважай, що загубив.
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Журналисты просто обязаны его заклевать. Чтоб знали. А то четвёртая власть, четвёртая власть... Иначе вторая древнейшая профессия.
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журналісти спалили, як він лисого ганяв у кулуарах, от він і осєрчав
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да собрались бы журналюги гуртом и от...и по европейск где-нибуль в подворотне и вопрос сразу бы снялся
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Адвокат, тпру-ру-ру-ру!
Для этого и нужно провести следствие, чтобы установить належнисть та допустимисть доказив.
А для начала следствия нужно снять корону с твоего клиента!...
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Донецькому гопнику не місце у парламенті, - його зачекалася зона!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРегламентный комитет рассматривает представление на привлечение к уголовной ответственности нардепа Пономарева. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
 
 
 
 
 
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