 Регламентный комитет не поддержал представление на привлечение к уголовной ответственности нардепа Пономарева. ВИДЕО (обновлено)

Цензор.НЕТ вел прямую трансляцию заседания.

Комитет признал представление Генпрокурора немотивированным, а доказательства – сомнительными.

Первый замглавы комитета Павел Пинзеник зачитал вывод: "Комитет пришел к выводу, что представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Пономарева Александра Сергеевича... необоснованно, немотивированно и не содержит конкретных фактов, а законность получения доказательств - сомнительна и не может подтверждать факт совершения народным депутатом Пономаревым уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.171 Уголовного кодекса Украины".

Этот вывод поддержало большинство членов комитета. Среди них: Пинзеник Павел, Олег Куприенко, Дмитрий Лубинец, Войцеховская Светлана, Владислав Данилин, Шахов Сергей, Папиев Михаил, Кишкарь Павел.

Напомним, 18 мая, в Генеральной прокуратуре сообщили, что представление на привлечение Пономарева к уголовной ответственности направлено в Раду.

7 февраля экс-"регионал" Александр Пономарев в кулуарах Верховной Рады выхватил из рук и забрал мобильный телефон у парламентского корреспондента Цензор.НЕТ Ивана Марусенко, в то время как журналист снимал на камеру телефона комментарий нардепа.

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Редакция Цензор.НЕТ расценивает поступок Пономарева как препятствование журналисткой деятельности и считает это основанием для открытия уголовного производства.

"За 7 лет работы парламентским корреспондентом не помню такого вопиющего и наглого отношения к журналистам со стороны депутатского корпуса. Депутат Пономарев мало того, что начал говорить журналистам, где и как они должны снимать, еще и выхватил камеру, лишив меня возможности выполнять свою работу. При этом, если бы не поднялся скандал, то я думаю, что своего телефона я бы больше не увидел. Кроме того, Пономарев недостойно прикрывался своей депутатской неприкосновенностью. Даже самые агрессивно настроенные "регионалы" не позволяли себе выхватывать и забирать камеру", - прокомментировал инцидент парламентский корреспондент Цензор.НЕТ Иван Марусенко.

Стоит отметить, что съемка и сам инцидент происходили в публичном месте - кулуарах Верховной Рады.

В тот же день прокуратура города Киева начала уголовное производство относительно препятствования народным депутатом Украины Александром Пономаревым профессиональной деятельности журналистов, в том числе, журналиста Цензор.НЕТ Ивана Марусенко.