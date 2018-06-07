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 Политика Украины
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Все про:ВР (22031) неприкосновенность (831) регламент (164) Пономарев Александр (16)

 Регламентный комитет не поддержал представление на привлечение к уголовной ответственности нардепа Пономарева. ВИДЕО (обновлено)

Регламентный комитет Верховной Рады не поддержал представление Генерального прокурора Юрия Луценко "О предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Украины Пономарева Александра Сергеевича", который напал на журналистов в кулуарах Верховной Рады.

Цензор.НЕТ вел прямую трансляцию заседания. 

Комитет признал представление Генпрокурора немотивированным, а доказательства – сомнительными.

Первый замглавы комитета Павел Пинзеник зачитал вывод: "Комитет пришел к выводу, что представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Пономарева Александра Сергеевича... необоснованно, немотивированно и не содержит конкретных фактов, а законность получения доказательств - сомнительна и не может подтверждать факт совершения народным депутатом Пономаревым уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.171 Уголовного кодекса Украины".

Этот вывод поддержало большинство членов комитета. Среди них: Пинзеник Павел, Олег Куприенко, Дмитрий Лубинец, Войцеховская Светлана, Владислав Данилин, Шахов Сергей, Папиев Михаил, Кишкарь Павел.

Регламентный комитет не поддержал представление на привлечение к уголовной ответственности нардепа Пономарева 01

Напомним, 18 мая, в Генеральной прокуратуре сообщили, что представление на привлечение Пономарева к уголовной ответственности направлено в Раду.

7 февраля экс-"регионал" Александр Пономарев в кулуарах Верховной Рады выхватил из рук и забрал мобильный телефон у парламентского корреспондента Цензор.НЕТ Ивана Марусенко, в то время как журналист снимал на камеру телефона комментарий нардепа.

Читайте также: Нардеп Пономарев в кулуарах Рады выхватил телефон из рук корреспондента Цензор.НЕТ: "Я не сяду, не переживайте". ВИДЕО

Редакция Цензор.НЕТ расценивает поступок Пономарева как препятствование журналисткой деятельности и считает это основанием для открытия уголовного производства.

"За 7 лет работы парламентским корреспондентом не помню такого вопиющего и наглого отношения к журналистам со стороны депутатского корпуса. Депутат Пономарев мало того, что начал говорить журналистам, где и как они должны снимать, еще и выхватил камеру, лишив меня возможности выполнять свою работу. При этом, если бы не поднялся скандал, то я думаю, что своего телефона я бы больше не увидел. Кроме того, Пономарев недостойно прикрывался своей депутатской неприкосновенностью. Даже самые агрессивно настроенные "регионалы" не позволяли себе выхватывать и забирать камеру", - прокомментировал инцидент парламентский корреспондент Цензор.НЕТ Иван Марусенко.

Стоит отметить, что съемка и сам инцидент происходили в публичном месте - кулуарах Верховной Рады.

В тот же день прокуратура города Киева начала уголовное производство относительно препятствования народным депутатом Украины Александром Пономаревым профессиональной деятельности журналистов, в том числе, журналиста Цензор.НЕТ Ивана Марусенко.

Источник: https://censor.net.ua/n3070285
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
Так він же недоторканий. Украв депутат камеру - вважай, що загубив.
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Журналисты просто обязаны его заклевать. Чтоб знали. А то четвёртая власть, четвёртая власть... Иначе вторая древнейшая профессия.
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журналісти спалили, як він лисого ганяв у кулуарах, от він і осєрчав
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Адвокат, тпру-ру-ру-ру!
Для этого и нужно провести следствие, чтобы установить належнисть та допустимисть доказив.
А для начала следствия нужно снять корону с твоего клиента!...
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Донецькому гопнику не місце у парламенті, - його зачекалася зона!
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В чем состав преступления?
Человек не обязан общаться с журналистами и отвечать на их вопросы
Что ему инкриминируют-то? Неужто кражу мобилки Регламентний комітет розглядає подання на притягнення до кримінальної відповідальності нардепа Пономарьова - Цензор.НЕТ 3069


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Кража - це коли приховане заволодіння, в даному випадку було відкрите заволодіння, тобто грабіж
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"выхватил из рук и забрал мобильный телефон" - Открытое похищение чужого имущества (грабеж) - наказывается штрафом от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до двух лет, или лишением свободы на срок до четырех лет.
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Воля народа и Видродження не бесплатно сегодня голосовали.)))) Вот и результат.
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Все попиарились на шоу, все показали себя борцами с несправедливостью. Народу дали возможность поорать на форумах, но теперь он может расходиться. Браво! Спектакль не блещет новизной, но разыгран безупречно. Все остались при своих. Журналистам показали их место "в новых украинских реалиях", а "слуги народа" дали понять, что друг друга в обиду не дадут. Луценко тоже хорош - каждому дураку теперь понятно, что он "всеми силами старался привлечь негодяя к ответственности, но ему помешали". Дураку - понятно. И таких дураков, похоже, все больше.
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это напоминает мне недавнюю историю с каким то русским депутатом, хватавшим журналисток за причинные места.
Аргументы "коллег" те же: доказательства сомнительны.
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Шахов верно сказал. что целый день фигней занимаются, когда не расследуются дела по взрывам складов и коррупции. А тут цельный Генпрокурор день потратил на дело, которое выеденного яйца не стоит.
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Может вообще выгнать журналистов из зала заседания Рады? Зачем знать - как они работают на благо народа? Даже не то, что выеденного яца, но и яиц не будет, за которые депутатов можно схватить...
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А они работают во благо народа? Я о них вообще ничего не хочу слышать. Думаю, что не только я.
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Ну що, журна...и де ваші отруйні жала? Це плювок вам в обличчя...
Але... так, я ж забув, там сидять усі власники ЗМІ які вам зарплату платять...
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Теперь становится ясным "куда" украли 6 млн грн из квартиры народного депутата Пономарева Александра Сергеевича
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Народ подумав, що сьогодні "день праведників"- і суд утворити і відразу "клієнта на пробний запуск" суду мати. У казку повіріли? А "говорун" тут як тут!
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СВОЛОЧИ КОРРУПЦИОННЫЕ !!! НАРОД ПОКАЖЕТ ВАМ ЧТО ТАКОЕ БЕЗЗАКОНИЕ !!!
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чи не той то адвокат озюменко , що акредитувався у міністерстві юстиції днр? а до війни мухлював нерухомістю в єнакієво та переслідував активістів??? ЗАПРОДАНЦІ !!!
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снова на лицо грёбанная круговая порука
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Это и так было понятно, мужик сказал - что никакого голосования не будет, мужик сделал: http://akzent.zp.ua/snyatie-neprikosnovennosti-s-nardepa-ponomareva-kak-progolosuyut-v-zaporozhskom-bpp-video/
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Уволить Данилюка - без проблем, таскать по судам Шабунина - это обязательно. Привлечь к ответственности депутата за препятствованию работы журналистов - Путин нападёт Регламентний комітет не підтримав подання на притягнення до кримінальної відповідальності нардепа Пономарьова - Цензор.НЕТ 6583
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На его месте может быть каждый депутат.
И шо - со всех теперь снимать неприкосновенность?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРегламентный комитет не поддержал представление на привлечение к уголовной ответственности нардепа Пономарева. ВИДЕО (обновлено)
 
 
 
 
 
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