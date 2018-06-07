 Денисова просит российского омбудсмена Москалькову лично проверить условия содержания Кольченко и возможность предоставления ему медпомощи

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу украинского омбудсмена.
Как отмечает Людмила Денисова, 7 июня Александр Кольченко прекратил голодовку по состоянию здоровья. По словам политзаключенного, он очень ослаб, уже стал терять сознание. У него упал уровень сахара в крови, и ему уже ставили глюкозу. За время голодовки его вес снизился до 54 кг.
В связи с этим Уполномоченный Денисова просит омбудсмена РФ Татьяну Москалькову лично проверить условия содержания и возможность предоставления Кольченко медицинской помощи.
Как известно, Александр Кольченко был арестован в мае 2014 года в Симферополе. В августе 2015 российский суд признал его виновным в подготовке терактов в Крыму. 31 мая 2018 г. Кольченко объявил голодовку с требованием освободить политзаключенного Олега Сенцова.
Напомним также, что ранее Уполномоченный Денисова открыла производство по фактам нарушения прав и свобод граждан Украины Александра Кольченко и Олега Сенцова.
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