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 Политика Украины, Общество
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 Денисова просит российского омбудсмена Москалькову лично проверить условия содержания Кольченко и возможность предоставления ему медпомощи

Уполномоченный Людмила Денисова обеспокоена соблюдением прав гражданина Украины Александра Кольченко, осужденного на территории Российской Федерации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу украинского омбудсмена.

Как отмечает Людмила Денисова, 7 июня Александр Кольченко прекратил голодовку по состоянию здоровья. По словам политзаключенного, он очень ослаб, уже стал терять сознание. У него упал уровень сахара в крови, и ему уже ставили глюкозу. За время голодовки его вес снизился до 54 кг.

В связи с этим Уполномоченный Денисова просит омбудсмена РФ Татьяну Москалькову лично проверить условия содержания и возможность предоставления  Кольченко медицинской помощи.

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Как известно, Александр Кольченко был арестован в мае 2014 года в Симферополе. В августе 2015 российский суд признал его виновным в подготовке терактов в Крыму. 31 мая 2018 г. Кольченко объявил голодовку с требованием освободить политзаключенного Олега Сенцова.

Напомним также, что ранее Уполномоченный Денисова открыла производство по фактам нарушения прав и свобод граждан Украины Александра Кольченко и Олега Сенцова.

Источник: https://censor.net.ua/n3070283
 
 
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Москалькову нет смысла просить - её фамилия подсказывает .
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а поспівпрацювати із окупантом ?Контакти налагодити,на майбутнє домовитись?
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Якщо путін дасть добро, тоді да, а так - навряд.
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що ти тулиш,а якби Хуйло був гетеросексуалом ідеальної статури з величезними творчими і технічними доробками,ти б був більш схильний до нього і його ідей?
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"прохання" денісової є відвертий колабораціонізм.Куди сбу дивиться,питань вже не виникає.Але нагадаю,що денісова вилізла з-під пахви Тимошенки,як портнов,лозинський,ляшко і подібний до них непотріб.
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Рашистский омбудсмен - прям как анекдот звучит.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДенисова просит российского омбудсмена Москалькову лично проверить условия содержания Кольченко и возможность предоставления ему медпомощи
 
 
 
 
 
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