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 Политика Украины
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Все про:Минздрав (1599) рак (54) скандал (4216) Супрун Ульяна (293) Линчевский (9)

 Прошу прощения за неудачно подобранные слова: они были направлены на убеждение членов Счетной палаты в необходимости поддержки тяжелобольных пациентов, - Линчевский

Сейчас проходит заседание дисциплинарной комиссии по осуществлению дисциплинарного производства в отношении заместителя Министра здравоохранения Украины Александра Линчевского.

На данный момент комиссия проводит рассмотрение данного вопроса в закрытом режиме для принятия окончательного решения, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на трансляцию НАДС.

Перед этим Линчевский и и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун дали свои объяснения относительно сложившейся ситуации и дали ответы на вопросы членов комиссии.

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"Речь идет о том, что даже в случае тяжелых заболеваний, даже когда лечение за границей продлевает жизнь или улучшает качество жизни пациента, такое лечение, такая программа должна существовать. Мы боремся не за процент. Мы боремся за спасение жизни. За продление жизни", - заявил Линчевский.

"Интонационно имелось в виду: даже если лечение только продлевает жизнь, его надо проводить. Даже если лечение улучшает качество жизни, несмотря ни на какие деньги, это лечение должно существовать. Даже если указаны эти 25%, эта программа должна существовать", - добавил он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Линчевский отвечал на упрек Счетной палаты в нерациональных тратах на лечение онкобольных, и смысл в том, чтобы стараться спасти людей, - спикер Минздрава Ябчанка. ВИДЕО

"Мое выступление было направлено на защиту и поддержку программы лечения за рубежом. Я прошу прощения за неудачно подобранные слова, которые вызвали беспокойство у пациентов. Но эти слова, эти гиперболы, эти риторические вопросы были направлены на убеждение членов Счетной палаты в необходимости поддержки тяжелобольных пациентов, какой бы дорогостоящей эта поддержка не была. Эффективность таких программ не может считаться сухими канцелярскими процентами. Нужно учитывать каждую жизнь. Программа продолжает работать. Вчера мы приняли решение об отправке за границу еще 29 пациентов. Также министерство работает для того, чтобы это лечение было доступно в Украине", - резюмировал Линчевский.

Как сообщалось, в понедельник ряд парламентских фракций заявил о недопустимости заявлений А.Линчевского относительно лечения онкобольных за границей и потребовали его отставки. Речь шла, в частности, о некоторых фразах из стенограммы выступления А.Линчевского.

Читайте блоги на "Цензор.НЕТ":"Це рак!! Вони помруть, вони всі помруть". - заступник міністра охорони здоров'я Лінчевський про лікування онкохворих пацієнтів

"Что касается эффективности, что касается не результативности и неэкономности использования средств. В сухом остатке 25% пациентов собственном умирают, то есть каждый четвертый лечится за границей неэффективно. Друзья, коллеги, это рак. Они все умрут. Они все умрут, без вариантов. И эффективность этой программы - ноль процентов. Те проблемы, то есть те онкологические заболевания собственно, которые нуждаются в трансплантации костного мозга, они заканчиваются смертью рано или поздно. Трансплантация почки, трансплантация сердца - она не продлевает жизнь неопределенно долго. Мы даем шанс человеку пожить еще немного, пожить дольше. 75% пациентов прожили один года, два года, три года, пять лет. Ну кто-то действительно живет дольше в отдельных случаях. Опять таки у этого вопроса нет красивого решения. Борьбой, трансплантацией костного мозга или трансплантацией органов мы продлеваем жизнь человеку на некоторое время. Мы не ликвидируем проблему в принципе", - заявил Линчевский на заседании Счетной палаты.

В ответ на это А.Линчевский заявил об искажении в СМИ и соцсетях его замечаний по поводу эффективности программы лечения украинских граждан за границей и подчеркнул, что его слова были вырваны из контекста. По его словам, одним из упреков Минздраву со стороны Счетной палаты было неэффективное использование средств, а также то, что 25% пациентов, отправляемых на лечение за границу, впоследствии умирают. "Наша позиция… независимо от биологии заболевания, независимо от тяжести заболевания, даже если предложенное лечение может лишь облегчить заболевание или продолжить жизнь, даже если биологически это невозможно, необходимо использовать все шансы, каждую малейшую надежду", - уточнил замминистра.

А.Линчевский также отметил, что за последние два года количество пациентов, отправленных на лечение за границу, превышает их количество за остальные годы существования программы.

Источник: https://censor.net.ua/n3070277
 
 
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то так! всі ж хочуть почути від лікаря: та нашо тобі лікуватись: все одно здохнеш!
тому лікарі мусять завжди казати правду
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Под дурачка боты косят с перманентной зрадой.
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Тварь, извинения излишни.
Отношение правительства к людям ясно.
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Вчера в Киеве в Институте рака --врач онколог -- отказала в лечении воину АТО -- спецназовца из Кропивницкого -- " не за тех воевал " так и сказала , потом подтвердила это и корреспондентам .... Предложила сука -- 200 тысяч заплатить ей за лечение ..... Бывшая врач Макеевского Онкологического отделения ... Доколе вопрос ко всем ?? Что мы за страна -- где враги гуляют на свободе и мы их целуем в зад !!!!????
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«Попал к госпоже Губаревой Анне Александровне, кандидату медицинских наук, которая специализируется именно на таком лечении, что мне нужно. Встретила она меня так, что даже в жар бросило от слов: «Никак тебе льгот, потому что ты братский народ убивал», - рассказал ветеран АТО.
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Я бы ей сразу в дыню зацедил бы, ей Богу... А потом пусть бы разбирались...
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У ребят психика расшатана, оружия на руках много, страсти в стране накаляются...Может аукнуться очень и очень.
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не так сильно розхитана,як рошен хоче показати українських воїнів хворими на голову психопатами.
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Это- хрен зна как назвать. Не берусь озвучить... Но, есть и иной момент, с сегодняшнего УКРНЕТа:
Об этом сообщает пресс-служба Павлоградского отделения полиции ГУ Нацполиции в Днепропетровской области. Как пишет местное издание 05632.com.ua, в ночь на 3 июня в городскую больницу поступил звонок. Звонившие требовали, чтобы дежурный врач приехал и помог их товарищу, которому было плохо. В ответ врач посоветовал вызывать скорую помощь, либо, если есть возможность, лично привезти пациента в приемный покой. Врач сослался на то, что по закону не имеет права покинуть рабочее место. Звонившие начали угрожать врачу расправой. В больницу приехали неизвестные лица с автоматическим и травматическим оружием. По словам медперсонала, дежурного врача избили, выломали дверь и разгромили кабинет реанимации. После этого, поставив врача на колени и под угрозой расстрела, заставили его извиняться. Свидетели вызвали на место происшествия полицию. После того как правоохранители прибыли, преступники блокировали вход в больницу. Сейчас дежурный врач находится в реанимационном отделении: у него черепно-мозговая травма, переломы ребер, конечностей, обширные гематомы на теле.(с)
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Наговорила тетка много и не только бойцу, но и журналисту под запись.
Это уже широко разошлось, будем надеяться на реакцию, в том числе и Супрун.
Здесь аудио разговора "врача" с журналистом.
https://www.obozrevatel.com/ukr/health/digest/ti-vbivav-bratskij-narod-atoshniku-z-onkologieyu-vidmovili-v-likuvanni.htm
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А Ви особисто збираєтесь зробити щось конкретне?
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Демагогия набор ораторских и полемических приёмов и средств, позволяющих ввести аудиторию в заблуждение и склонить её на свою сторону, с помощью ложных теоретических рассуждений, основанных на логических ошибках (софизмах). Чаще всего применяется для достижения политических целей и пропаганде.
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Состав руководителей МОЗ это Зондер команда по уничтожению граждан Украины. Ну чтоб работать в сельском хозяйстве, на предприятиях олигархов и мировых корпораций, в маленькой армии, в большой ментуре и прокуратуре, охранять зоны, достаточно миллионов 20.........уже и роботизация , человекозамещение в мире. Вот этих упырей и поставили с целью и задачей. кто не уедет, тех уморить.
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Слово не горобець. Всі почули, що ти сказало. Ба більше, Доктор Смерть досі пручається і верещить, що то все політичні маніпуляції і брехня.
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Доктор? Санитарка Смерть...её биографию скрывают как и образование.
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Евгений Калашников - доктор "Смерть" .... - это придумала фамологическая мафия....

Они знали, что этот громкий эпитет обязательно подхватят люмпины....
Супрун наверное единственная в правительстве не ворует и старается поменять медицину в Украине к лучшему....
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Поэтому лекарства просроченые поступают, поэтому вакцин , сыворторк от бешенсва, столбняка, кровоостанвливающих, лт ботулизма НЕТ, флюрографию туберкулёзникам делать не надо, иди работай в детсад, общепит под просто слово что "здоров", предоплата срок увеличен в 3 раза, за прошлый год деньги на окоблольных остались мертвым грузом в МОЗ а не пошли на лечение, игнорируют отечественных производителей лекарств. Ликвидировать инфекционные больницы, отделения и совместить их с терапией?............Мафия??? Тогда кто эта мафия?
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Он случайно не родственник Ревы с его "украинцы много едят"?
Прошу прощения за неудачно подобранные слова: они были направлены на убеждение членов Счетной палаты в необходимости поддержки тяжелобольных пациентов, - Линчевский - Цензор.НЕТ 8486
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Супрун ответила : " ..Надо больше отдыхать, если человек больше спит-тогда он и меньше ест..." -минсоцполитики уже взяло сей "лозунг" на вооружение..
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По себе знаю ,если засиделся в фейсбуке после 21 ,то к полуночи -холодильник пуст.Так что,права мегера на 200%
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Человек простой: если умрёт, то он и так умрёт, если выздоровеет, то он и так выздоровеет. (с) Ревизор
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Изучите на украинском уровне эту программу лечения, будет эффективно:
https://www.bbc.com/ukrainian/features-russian-44366334

Врачам в США удалось вылечить рак груди в терминальной стадии
Джеймс ГаллахерОбозреватель ВВС по вопросам науки
Американским ученым с помощью новой процедуры удалось спасти женщину от рака груди, перешедшего в терминальную стадию. В рамках новой терапии в кровь женщины закачали 90 млрд имунных клеток.
Два года назад врачи сказали Джуди Перкинс из Флориды, что ей осталось жить три месяца. Сегодня в ее организме нет и следа раковой опухоли.
Команда ученых из Национального университета США по исследованию рака говорят, что лечение пока экспериментальное, но в будущем может преобразить то, как вообще в мире лечат рак.
У Джуди был рак груди в терминальной стадии, который быстро распространялся - для лечения сандартными методами было слишком поздно.
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Дурак или мудак ??? Нет и не может быть такому прощения ...
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Взагалі то ця історія тхне буже паскудно.
Вдумайтеся, на засіданні, член кабміну записує виступ свого колеги, видирає з контексту фразу і викладає її у інтернет, щоб того гавном облити.
Як можна працювати при таких відносинах? Що там за ідіоти зібралися?
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Та ні, посадовець від однієї партії вирішив підсидіти посадовця від іншої. Або помститися за те, що йому не дали родича відправити підлікувати геморой по програмі для онкохворих.
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Гондон, падло и сволочь. А ведь мразь даже если под давлением общества его как-бы уволят, то он все равно останется чьим-то сватом-другом из чиновников и опять займет посаду "руководителя" в медицинской мафии, только уже не смотрящим а чуть ниже с его и их всех сук лишь на 75 000 зарплаты в месяц + всябесплатка как при СССР членам ВС СССР.
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Если ты украинец .я тебе объясню его слова.Не всё ,что пишут на заборах- правда.Его на счетной палате медмафия упрекнула,что около 25 % онкобольных,направленных на лечение за рубеж всё равно умерли.Он ответил .что туда направляют только тяжёлых онкобольных,которые в Украине обязательно бы померли.Получается на Западе спасают 75% безнадёжных у нас больных.Остальное -понос от медмафии.
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Если-бы на Западе спасали даже не 75% тяжелых больных из Украины а 10 % то все равно туда нужно отправлять за государственный счет этих больных наших людей, потому-что это мы с вами.
А когда чиновник говорит во всеуслышание, что "они все равно умрут и нах на них тратить деньги" то этот чиновник мразь и его нужно не просто увольнять, а и увольнять тех высших чиновников, кто его рекомендовална эту должность.
Если эта мразь сама заболеет, то он 100% будет лечится не в Укране а в той-же Германии, Австрии или Англии.
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Чукча пісатель, а нє чітатєль... Ти мабуть сам з медичної мафії. Для особо упоротих роз"ясню. Йому сказала рахункова палата: "Ви нераціонально використали гроші, 25% пацієнтів вмерло." А він сказав: "Всі колись умруть, а гроші все одно треба давати!" Так зрозуміло?
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Ти сам чмо, а цей чиновник з медицінської мафії сказав: "Вони усі все одно помруть а нам нужні гроші....." Він сказав не "я" помру а "вони все одно помруть бо в них ...." А цей його вислів чи висєр одразу підхопили єнакієвські прахфесара з жопоблоку і на усйому Півдні його по усім ТВ-каналам через кожні 15 хвилин розповсюджують.
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И еще самое страшное, что этим его высером воспользовались бывшие "рыги" из енакиевского жоппоблока и теперь они по всем своим ТВ0каналам в Украине только об этом и пистят, что мол посмотрите при нас, дамбаских такого беспредела небыло" а народ хавает и качает головами.
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***
Хоть и не ново, я напомню снова:
Перед лицом и друга и врага
Ты - господин несказанного слова,
А сказанного слова - ты слуга.



рубаи Омара Хайяма
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Для чего нужно было тогда врать и изворачиваться, мол, "слова выдернутые из контекста"? Когда отставка замаячила и стало страшно потерять тепленькое местечко, сразу прибежал просить прощения.Урод и хам.Правду нужно уметь говорить так, чтоб она не убила пациента раньше, чем сама болезнь.
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Че, порохоботы, этого мочим, а супруншу ни-ни?
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их кураторы инструкций не получили и методички с тезисами не раздали. В шоке и прострации. Прошу прощения за неудачно подобранные слова: они были направлены на убеждение членов Счетной палаты в необходимости поддержки тяжелобольных пациентов, - Линчевский - Цензор.НЕТ 4110
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Взагалі то ця історія тхне буже паскудно.
Вдумайтеся, на засіданні, член кабміну записує виступ свого колеги, видирає з контексту фразу і викладає її у інтернет, щоб того гавном облити.
Як можна працювати при таких відносинах? Що там за ідіоти зібралися?

Я прослухав цей виступ повністю і згоден з тим, що було сказано. Людина не закликала прикрити програму, навпаки, виправдовувала її існування! Дійсно, лікування деяких форм раку малоефективне, дійсно можна лиш подовжити життя на кілька років та це не привід згорнути програму!
А як цей виступ перекрутили? Відрізали початок і кінець і залишили лиш фразу, що без контексту мала двояке трактування!
Ви вважаєте що це нормальний вчинок? Цікаво, той хто записав виступ у КМ потрапив від якої партії? Не від "Бальківщини" часом?
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То все медмафія. Нова міністерська команда їм як кістка в горлі. Тому не гребують жодними методами. А рахункова схоже в долі з Богомолець і мафією.
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Надо теперь Улянку в фейсбуке слушать, а то все остальное -лжа
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Автомат Калашников строчит зраду круглосуточно прям из самой Америги!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПрошу прощения за неудачно подобранные слова: они были направлены на убеждение членов Счетной палаты в необходимости поддержки тяжелобольных пациентов, - Линчевский
 
 
 
 
 
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