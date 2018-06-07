 Прошу прощения за неудачно подобранные слова: они были направлены на убеждение членов Счетной палаты в необходимости поддержки тяжелобольных пациентов, - Линчевский

На данный момент комиссия проводит рассмотрение данного вопроса в закрытом режиме для принятия окончательного решения, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на трансляцию НАДС.
Перед этим Линчевский и и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун дали свои объяснения относительно сложившейся ситуации и дали ответы на вопросы членов комиссии.
"Речь идет о том, что даже в случае тяжелых заболеваний, даже когда лечение за границей продлевает жизнь или улучшает качество жизни пациента, такое лечение, такая программа должна существовать. Мы боремся не за процент. Мы боремся за спасение жизни. За продление жизни", - заявил Линчевский.
"Интонационно имелось в виду: даже если лечение только продлевает жизнь, его надо проводить. Даже если лечение улучшает качество жизни, несмотря ни на какие деньги, это лечение должно существовать. Даже если указаны эти 25%, эта программа должна существовать", - добавил он.
"Мое выступление было направлено на защиту и поддержку программы лечения за рубежом. Я прошу прощения за неудачно подобранные слова, которые вызвали беспокойство у пациентов. Но эти слова, эти гиперболы, эти риторические вопросы были направлены на убеждение членов Счетной палаты в необходимости поддержки тяжелобольных пациентов, какой бы дорогостоящей эта поддержка не была. Эффективность таких программ не может считаться сухими канцелярскими процентами. Нужно учитывать каждую жизнь. Программа продолжает работать. Вчера мы приняли решение об отправке за границу еще 29 пациентов. Также министерство работает для того, чтобы это лечение было доступно в Украине", - резюмировал Линчевский.
Как сообщалось, в понедельник ряд парламентских фракций заявил о недопустимости заявлений А.Линчевского относительно лечения онкобольных за границей и потребовали его отставки. Речь шла, в частности, о некоторых фразах из стенограммы выступления А.Линчевского.
"Что касается эффективности, что касается не результативности и неэкономности использования средств. В сухом остатке 25% пациентов собственном умирают, то есть каждый четвертый лечится за границей неэффективно. Друзья, коллеги, это рак. Они все умрут. Они все умрут, без вариантов. И эффективность этой программы - ноль процентов. Те проблемы, то есть те онкологические заболевания собственно, которые нуждаются в трансплантации костного мозга, они заканчиваются смертью рано или поздно. Трансплантация почки, трансплантация сердца - она не продлевает жизнь неопределенно долго. Мы даем шанс человеку пожить еще немного, пожить дольше. 75% пациентов прожили один года, два года, три года, пять лет. Ну кто-то действительно живет дольше в отдельных случаях. Опять таки у этого вопроса нет красивого решения. Борьбой, трансплантацией костного мозга или трансплантацией органов мы продлеваем жизнь человеку на некоторое время. Мы не ликвидируем проблему в принципе", - заявил Линчевский на заседании Счетной палаты.
В ответ на это А.Линчевский заявил об искажении в СМИ и соцсетях его замечаний по поводу эффективности программы лечения украинских граждан за границей и подчеркнул, что его слова были вырваны из контекста. По его словам, одним из упреков Минздраву со стороны Счетной палаты было неэффективное использование средств, а также то, что 25% пациентов, отправляемых на лечение за границу, впоследствии умирают. "Наша позиция… независимо от биологии заболевания, независимо от тяжести заболевания, даже если предложенное лечение может лишь облегчить заболевание или продолжить жизнь, даже если биологически это невозможно, необходимо использовать все шансы, каждую малейшую надежду", - уточнил замминистра.
А.Линчевский также отметил, что за последние два года количество пациентов, отправленных на лечение за границу, превышает их количество за остальные годы существования программы.
тому лікарі мусять завжди казати правду
Отношение правительства к людям ясно.
Об этом сообщает пресс-служба Павлоградского отделения полиции ГУ Нацполиции в Днепропетровской области. Как пишет местное издание 05632.com.ua, в ночь на 3 июня в городскую больницу поступил звонок. Звонившие требовали, чтобы дежурный врач приехал и помог их товарищу, которому было плохо. В ответ врач посоветовал вызывать скорую помощь, либо, если есть возможность, лично привезти пациента в приемный покой. Врач сослался на то, что по закону не имеет права покинуть рабочее место. Звонившие начали угрожать врачу расправой. В больницу приехали неизвестные лица с автоматическим и травматическим оружием. По словам медперсонала, дежурного врача избили, выломали дверь и разгромили кабинет реанимации. После этого, поставив врача на колени и под угрозой расстрела, заставили его извиняться. Свидетели вызвали на место происшествия полицию. После того как правоохранители прибыли, преступники блокировали вход в больницу. Сейчас дежурный врач находится в реанимационном отделении: у него черепно-мозговая травма, переломы ребер, конечностей, обширные гематомы на теле.(с)
Это уже широко разошлось, будем надеяться на реакцию, в том числе и Супрун.
Здесь аудио разговора "врача" с журналистом.
https://www.obozrevatel.com/ukr/health/digest/ti-vbivav-bratskij-narod-atoshniku-z-onkologieyu-vidmovili-v-likuvanni.htm
Они знали, что этот громкий эпитет обязательно подхватят люмпины....
Супрун наверное единственная в правительстве не ворует и старается поменять медицину в Украине к лучшему....
https://www.bbc.com/ukrainian/features-russian-44366334
Врачам в США удалось вылечить рак груди в терминальной стадии
Джеймс ГаллахерОбозреватель ВВС по вопросам науки
Американским ученым с помощью новой процедуры удалось спасти женщину от рака груди, перешедшего в терминальную стадию. В рамках новой терапии в кровь женщины закачали 90 млрд имунных клеток.
Два года назад врачи сказали Джуди Перкинс из Флориды, что ей осталось жить три месяца. Сегодня в ее организме нет и следа раковой опухоли.
Команда ученых из Национального университета США по исследованию рака говорят, что лечение пока экспериментальное, но в будущем может преобразить то, как вообще в мире лечат рак.
У Джуди был рак груди в терминальной стадии, который быстро распространялся - для лечения сандартными методами было слишком поздно.
Вдумайтеся, на засіданні, член кабміну записує виступ свого колеги, видирає з контексту фразу і викладає її у інтернет, щоб того гавном облити.
Як можна працювати при таких відносинах? Що там за ідіоти зібралися?
А когда чиновник говорит во всеуслышание, что "они все равно умрут и нах на них тратить деньги" то этот чиновник мразь и его нужно не просто увольнять, а и увольнять тех высших чиновников, кто его рекомендовална эту должность.
Если эта мразь сама заболеет, то он 100% будет лечится не в Укране а в той-же Германии, Австрии или Англии.
Хоть и не ново, я напомню снова:
Перед лицом и друга и врага
Ты - господин несказанного слова,
А сказанного слова - ты слуга.
рубаи Омара Хайяма
Вдумайтеся, на засіданні, член кабміну записує виступ свого колеги, видирає з контексту фразу і викладає її у інтернет, щоб того гавном облити.
Як можна працювати при таких відносинах? Що там за ідіоти зібралися?
Я прослухав цей виступ повністю і згоден з тим, що було сказано. Людина не закликала прикрити програму, навпаки, виправдовувала її існування! Дійсно, лікування деяких форм раку малоефективне, дійсно можна лиш подовжити життя на кілька років та це не привід згорнути програму!
А як цей виступ перекрутили? Відрізали початок і кінець і залишили лиш фразу, що без контексту мала двояке трактування!
Ви вважаєте що це нормальний вчинок? Цікаво, той хто записав виступ у КМ потрапив від якої партії? Не від "Бальківщини" часом?