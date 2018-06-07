 Прошу прощения за неудачно подобранные слова: они были направлены на убеждение членов Счетной палаты в необходимости поддержки тяжелобольных пациентов, - Линчевский

На данный момент комиссия проводит рассмотрение данного вопроса в закрытом режиме для принятия окончательного решения, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на трансляцию НАДС.

Перед этим Линчевский и и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун дали свои объяснения относительно сложившейся ситуации и дали ответы на вопросы членов комиссии.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": История с Линчевским когда-нибудь войдет в учебники как пример информационной атаки с использованием манипуляций и лжи, - Супрун

"Речь идет о том, что даже в случае тяжелых заболеваний, даже когда лечение за границей продлевает жизнь или улучшает качество жизни пациента, такое лечение, такая программа должна существовать. Мы боремся не за процент. Мы боремся за спасение жизни. За продление жизни", - заявил Линчевский.

"Интонационно имелось в виду: даже если лечение только продлевает жизнь, его надо проводить. Даже если лечение улучшает качество жизни, несмотря ни на какие деньги, это лечение должно существовать. Даже если указаны эти 25%, эта программа должна существовать", - добавил он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Линчевский отвечал на упрек Счетной палаты в нерациональных тратах на лечение онкобольных, и смысл в том, чтобы стараться спасти людей, - спикер Минздрава Ябчанка. ВИДЕО

"Мое выступление было направлено на защиту и поддержку программы лечения за рубежом. Я прошу прощения за неудачно подобранные слова, которые вызвали беспокойство у пациентов. Но эти слова, эти гиперболы, эти риторические вопросы были направлены на убеждение членов Счетной палаты в необходимости поддержки тяжелобольных пациентов, какой бы дорогостоящей эта поддержка не была. Эффективность таких программ не может считаться сухими канцелярскими процентами. Нужно учитывать каждую жизнь. Программа продолжает работать. Вчера мы приняли решение об отправке за границу еще 29 пациентов. Также министерство работает для того, чтобы это лечение было доступно в Украине", - резюмировал Линчевский.

Как сообщалось, в понедельник ряд парламентских фракций заявил о недопустимости заявлений А.Линчевского относительно лечения онкобольных за границей и потребовали его отставки. Речь шла, в частности, о некоторых фразах из стенограммы выступления А.Линчевского.

Читайте блоги на "Цензор.НЕТ":"Це рак!! Вони помруть, вони всі помруть". - заступник міністра охорони здоров'я Лінчевський про лікування онкохворих пацієнтів

"Что касается эффективности, что касается не результативности и неэкономности использования средств. В сухом остатке 25% пациентов собственном умирают, то есть каждый четвертый лечится за границей неэффективно. Друзья, коллеги, это рак. Они все умрут. Они все умрут, без вариантов. И эффективность этой программы - ноль процентов. Те проблемы, то есть те онкологические заболевания собственно, которые нуждаются в трансплантации костного мозга, они заканчиваются смертью рано или поздно. Трансплантация почки, трансплантация сердца - она не продлевает жизнь неопределенно долго. Мы даем шанс человеку пожить еще немного, пожить дольше. 75% пациентов прожили один года, два года, три года, пять лет. Ну кто-то действительно живет дольше в отдельных случаях. Опять таки у этого вопроса нет красивого решения. Борьбой, трансплантацией костного мозга или трансплантацией органов мы продлеваем жизнь человеку на некоторое время. Мы не ликвидируем проблему в принципе", - заявил Линчевский на заседании Счетной палаты.

В ответ на это А.Линчевский заявил об искажении в СМИ и соцсетях его замечаний по поводу эффективности программы лечения украинских граждан за границей и подчеркнул, что его слова были вырваны из контекста. По его словам, одним из упреков Минздраву со стороны Счетной палаты было неэффективное использование средств, а также то, что 25% пациентов, отправляемых на лечение за границу, впоследствии умирают. "Наша позиция… независимо от биологии заболевания, независимо от тяжести заболевания, даже если предложенное лечение может лишь облегчить заболевание или продолжить жизнь, даже если биологически это невозможно, необходимо использовать все шансы, каждую малейшую надежду", - уточнил замминистра.

А.Линчевский также отметил, что за последние два года количество пациентов, отправленных на лечение за границу, превышает их количество за остальные годы существования программы.