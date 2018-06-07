 Рада назначила Василенко на должность аудитора НАБУ. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, за его кандидатуру проголосовали 289 народных депутатов.

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Перед этим во время рейтингового голосования Владимира Василенко поддержали 276 депутатов, за Томаса Фаерстоуна проголосовали 208 депутатов.

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Как сообщалось, 21 марта 2017 года Верховная Рада не смогла делегировать Найджела Брауна по своей квоте в состав комиссии по аудиту НАБУ (за него проголосовали 200 парламентариев при минимально необходимых 226).

12 июля комитет Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции рекомендовал на рассмотрение парламента четырех кандидатов на должность аудитора НАБУ. Ими стали: профессор киевского национального университета им.Т.Шевченко Александра Яновская, за которую отдали 13 голосов, адвокат из США Марта Борщ, прокурор из Испании Карлос Кастресана и адвокат и профессор Академии адвокатуры Сергея Гончаренко, за каждого из которых члены комитета отдали по 9 голосов.

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13 июля народные депутаты отказались утвердить кого-либо из этих кандидатов.

По итогам рейтингового голосования больше всех голосов набрала кандидатура профессора Киевского национального университета им.Т.Шевченко Александры Яновской (207 – "за").

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий вынес ее кандидатуру на утверждение. За назначение А.Яновской аудитором НАБУ проголосовали 216 народных депутатов при 226 минимально необходимых голосов.

7 февраля 2018 года антикоррупционный комитет парламента обратится к спикеру А.Парубию с просьбой вынести на голосование в сессионный зал кандидатуры на должность независимого аудитора НАБУ Марту Борщ, Карлоса Кастресана и Сергея Гончаренко.

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Позже стало известно, что американский прокурор М.Борщ (Martha Boersch) сняла свою кандидатуру на должность аудитора НАБУ. По информации СМИ, аналогичный отказ сделал профессор Академии адвокатуры С.Гончаренко. Таким образом, единственным кандидатом на должность аудитора НАБУ остался бывший прокурор Испании К.Кастресана.

Однако в апреле 2018 года комитет объявил новый конкурс по отбору аудитора, 5 претендентов подали свои документы для участия в конкурсе.