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 Политика Украины
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Все про:НАБУ (2305) ВР (22031) Василенко_Владимир (2)

 Рада назначила Василенко на должность аудитора НАБУ. ВИДЕО

Верховная Рада Украины назначила доктора юридических наук, правозащитника, бывшего судью Международного уголовного трибунала ООН (2001-2005) Владимира Василенко на должность аудитора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

Как сообщает Цензор.НЕТ, за его кандидатуру проголосовали 289 народных депутатов.

...

Перед этим во время рейтингового голосования Владимира Василенко поддержали 276 депутатов, за Томаса Фаерстоуна проголосовали 208 депутатов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАБУ обнародовало список участников Совета общественного контроля по результатам интернет-голосования

Как сообщалось, 21 марта 2017 года Верховная Рада не смогла делегировать Найджела Брауна по своей квоте в состав комиссии по аудиту НАБУ (за него проголосовали 200 парламентариев при минимально необходимых 226).

12 июля комитет Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции рекомендовал на рассмотрение парламента четырех кандидатов на должность аудитора НАБУ. Ими стали: профессор киевского национального университета им.Т.Шевченко Александра Яновская, за которую отдали 13 голосов, адвокат из США Марта Борщ, прокурор из Испании Карлос Кастресана и адвокат и профессор Академии адвокатуры Сергея Гончаренко, за каждого из которых члены комитета отдали по 9 голосов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В аудиторы НАБУ метит отец члена ВККС Василенко, которого обвиняли в "протягивании" в ВС судей Майдана, - ЦПК

13 июля народные депутаты отказались утвердить кого-либо из этих кандидатов.

По итогам рейтингового голосования больше всех голосов набрала кандидатура профессора Киевского национального университета им.Т.Шевченко Александры Яновской (207 – "за").

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий вынес ее кандидатуру на утверждение. За назначение А.Яновской аудитором НАБУ проголосовали 216 народных депутатов при 226 минимально необходимых голосов.

7 февраля 2018 года антикоррупционный комитет парламента обратится к спикеру А.Парубию с просьбой вынести на голосование в сессионный зал кандидатуры на должность независимого аудитора НАБУ Марту Борщ, Карлоса Кастресана и Сергея Гончаренко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В новом конкурсе на должность аудитора НАБУ хотят принять участие 5 человек: 2 пенсионера, правозащитник, адвокат из Израиля и экс-прокурор США, - ЦПК. СПИСОК

Позже стало известно, что американский прокурор М.Борщ (Martha Boersch) сняла свою кандидатуру на должность аудитора НАБУ. По информации СМИ, аналогичный отказ сделал профессор Академии адвокатуры С.Гончаренко. Таким образом, единственным кандидатом на должность аудитора НАБУ остался бывший прокурор Испании К.Кастресана.

Однако в апреле 2018 года комитет объявил новый конкурс по отбору аудитора, 5 претендентов подали свои документы для участия в конкурсе.

Источник: https://censor.net.ua/n3070272
 
 
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вот тебе и раз ?

типа до суда ни одно дело теперь не дойдет ?
смысл тогда было за суд голосовать
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Боле́знь Альцге́ймера - диагноз в 81 год примерно 50/50
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По информации, человек с репутацией. порядочный, интеллектуал. Но! Возраст, 81 год......Вот это и смущает. Рада назначила Василенко на должность аудитора НАБУ - Цензор.НЕТ 6771
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Возраст как раз не помеха, решать кому будет, главное чтоб человек свой, из системы был.
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Да в том то и дело, что Он уже Выше всей системе. Время о душе и памяти после себя думать.
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"Время о душе и памяти после себя думать"
Так это 2 по значимости критерий, для тех кто его туда всунул. Дед в 81 год спорить не будет, да и какая с него ответственность, все "ошибки" на склероз спишут, это все понимают, посему лучше него-только мертвый.
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Человек может и порядочный, но попрет ли против семьи. Про сына vladyslav dev ниже написал.
Да и не верится, что порохнявая проворовавшаяся компания проголосовала за человека, которого нечем прижать.
Не зря вчера собиралась гоп компания.
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Василенко был рекомендован Олегом Ляшко. Что как бы намекает, что он угоден власти.
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Так поэтому и утвердили, оказывать давление и манипулировать им будет легко.
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Не раскачивайте лодку, это совпадение, по другому у нас и быть не могло. Рада призначила Василенка на посаду аудитора НАБУ - Цензор.НЕТ 2224
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Дивує не те кого обрали, а те кого відкинули?
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Однозначно виграла соя . Тепер "усьо будьет в шіколаде "
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результат маніпуляції руками і відволікання уваги ....
на АКС погодилися, "траншнаш",
але зараз НАБУ * 0
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як уже тільки ця смердюча влада-шайка не "мала" свій народ, але щоб так, на посаду аудитора НАБУ обрати діда у 81 рік.........!?!?!!!! невже ми таки варті тих вилупків? та коли самі ж і обираєм то таки варті.
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Вот суки! Ну ничего, выборы через полтора года, а там глядишь или этот "аудитор" ласты склеит или шоколадная шобла большинство (власть) потеряет.
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И что? Будет коса и пиздец продолжится. Только будет еще и активное мызамир и разворот в сторону кремля.
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Шлюха костенківська, давній знайомий Потроха. Абсолютно ручний. А ось настійливо рекомендованого США та ЕС іншого кандидата, Томаса Фаєрстоуна, нагло відкинули. Ось вам "план Порошенка" - якщо нагнули на антикорупційний суд суд, то знищу НАБУ.
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Типа *реформированное* гпу начиналось с пенсионера шокина. А закончилось кумом алкашом ... хм
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Молодцы, депутаты, протолкнули все-таки своего человека. Коррупция рулит.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРада назначила Василенко на должность аудитора НАБУ. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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