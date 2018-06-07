 Бамбизов: Львиная доля поступлений от налога на прибыль пришлась на "Укрнафту", но и без нее темпы роста остаются высокими

Об этом рассказал начальник Офиса крупных налогоплательщиков Евгений Бамбизов в интервью специализированному изданию TaxLink.
"Разумеется, это не единственная причина, - объяснил он. - Прирост налога на прибыль мы наблюдаем ежегодно, и в 2018 году прогнозировали его на уровне как минимум 20%".
По словам Бамбизова, такой прогноз связан и с ростом экономики и с проведением активной работы по сокращению убытков крупными налогоплательщиками. В этой сфере заложен "немалый потенциал".
Всего же, по его словам, за пять месяцев 2018 года крупные налогоплательщики заплатили 132,2 млрд грн налогов - на 21,7 млрд грн или 19,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Ощутимо выросли поступления от НДС – на 14,4%, с 51,2 млрд грн в прошлом году до 58,5 млрд грн в 2018-м, но еще больше – налог на прибыль: с 20,2 до 38,2 млрд грн – то есть на 89%.
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https://www.google.ru/search?q=Мировые+сми+о+педофилии+путина&newwindow=1&client=opera&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiroYfvpMHbAhWPZlAKHVgfAwkQ_AUIDCgD&biw=1138&bih=764&dpr=1.13
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Главный экономический советник премьер-министра Украины, известный словацкий реформатор и бывший топ-чиновник Иван Миклош считает, что украинская экономика растет недостаточно быстро.Источник: https://censor.net.ua/n3070260
Піднімаємо вартість життя до рівня Словатчини (приблизно в 2 рази) за рахунок приведення до біснесово привабливого рівня тирифів, вартості транспортних послуг, відміняємо безплатну вищу освіту, безплатну медицину, вводимо медичне і пенсійне страхування, відміняємо спрощенку, кожній торговці на базарі - касовий апарат приєднаний до вагів, як у Братиславі. Відповідно зростуть і зарплати, бо з чогось же ж треба це оплатити. Зростуть і ціни на все, знов піднімуться зарплати, щоб можна було купити товари по новим цінам, ці нові зарплати зайдуть у вартість всіх товарів та послуг і вуаля! ВВП на душу населення буде як там.
А ось карта з вартістю життя у Европі.
http://tverezo.info/wp-content/uploads/2018/04/2504-1802-800x445.jpg
Та все поняли - рост тарифов неизбежен.
Йулю на царчтво, терміново!
ВОна поверне Укрнафту Іцику Клопомойському! Не можна, щоб таке бабло мимо його кишень пливло!