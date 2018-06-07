 Бамбизов: Львиная доля поступлений от налога на прибыль пришлась на "Укрнафту", но и без нее темпы роста остаются высокими

Об этом рассказал начальник Офиса крупных налогоплательщиков Евгений Бамбизов в интервью специализированному изданию TaxLink.

"Разумеется, это не единственная причина, - объяснил он. - Прирост налога на прибыль мы наблюдаем ежегодно, и в 2018 году прогнозировали его на уровне как минимум 20%".

По словам Бамбизова, такой прогноз связан и с ростом экономики и с проведением активной работы по сокращению убытков крупными налогоплательщиками. В этой сфере заложен "немалый потенциал".

Всего же, по его словам, за пять месяцев 2018 года крупные налогоплательщики заплатили 132,2 млрд грн налогов - на 21,7 млрд грн или 19,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Ощутимо выросли поступления от НДС – на 14,4%, с 51,2 млрд грн в прошлом году до 58,5 млрд грн в 2018-м, но еще больше – налог на прибыль: с 20,2 до 38,2 млрд грн – то есть на 89%.