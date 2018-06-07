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 Экономика
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Все про:налоги (2440) Укрнафта (182)

 Бамбизов: Львиная доля поступлений от налога на прибыль пришлась на "Укрнафту", но и без нее темпы роста остаются высокими

Львиная доля поступлений от налога на прибыль за пять месяцев поступила благодаря НАК "Нафтогаз", задекларировавшего беспрецедентную прибыль вместо убытков, которые показывал в предыдущие годы.

Об этом рассказал начальник Офиса крупных налогоплательщиков Евгений Бамбизов в интервью специализированному изданию TaxLink.

"Разумеется, это не единственная причина, - объяснил он. - Прирост налога на прибыль мы наблюдаем ежегодно, и в 2018 году прогнозировали его на уровне как минимум 20%".

По словам Бамбизова, такой прогноз связан и с ростом экономики и с проведением активной работы по сокращению убытков крупными налогоплательщиками. В этой сфере заложен "немалый потенциал".

Всего же, по его словам, за пять месяцев 2018 года крупные налогоплательщики заплатили 132,2 млрд грн налогов - на 21,7 млрд грн или 19,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Ощутимо выросли поступления от НДС – на 14,4%, с 51,2 млрд грн в прошлом году до 58,5 млрд грн в 2018-м, но еще больше – налог на прибыль: с 20,2 до 38,2 млрд грн – то есть на 89%.

Источник: https://censor.net.ua/n3070271
 
 
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Темпы экономического роста Украины недостаточные, - Миклош

Главный экономический советник премьер-министра Украины, известный словацкий реформатор и бывший топ-чиновник Иван Миклош считает, что украинская экономика растет недостаточно быстро.Источник: https://censor.net.ua/n3070260
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І як же він реформував Словатчину? Живуть з туризму. У ВВП 80% послуги, транспортні та туристичні і торгівля.
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5 млн словаков производят такое же ВВП как 40 млн украинцев...вот так вот и живут
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Без проблем.
Піднімаємо вартість життя до рівня Словатчини (приблизно в 2 рази) за рахунок приведення до біснесово привабливого рівня тирифів, вартості транспортних послуг, відміняємо безплатну вищу освіту, безплатну медицину, вводимо медичне і пенсійне страхування, відміняємо спрощенку, кожній торговці на базарі - касовий апарат приєднаний до вагів, як у Братиславі. Відповідно зростуть і зарплати, бо з чогось же ж треба це оплатити. Зростуть і ціни на все, знов піднімуться зарплати, щоб можна було купити товари по новим цінам, ці нові зарплати зайдуть у вартість всіх товарів та послуг і вуаля! ВВП на душу населення буде як там. Бамбізов: Левова частка надходжень від податку на прибуток припала на "Укрнафту", але й без неї темпи зростання залишаються високими - Цензор.НЕТ 4350
А ось карта з вартістю життя у Европі.
http://tverezo.info/wp-content/uploads/2018/04/2504-1802-800x445.jpg
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всі знають , що на рахунках Нафтогазу зараз просто лежить без використання майже 30 млрд ...? Ці гроші просто не знають куди подіти ... Питання - навіщо нам кредит від МВФ ..?
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та еслиб не публичная истерика про обходные газопроводы, то к бабке не ходи попилилиб средства на "модернизацию" ГТС, а кредита не будет, будет "зеленая" энергетика и Роттердам+
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під прикриттям кредиту від МВФ розпиляють і це ... знайдуть спосіб .
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кредиты брали в иностранной валюте, поэтому и возвращать нужно в валюте
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По словам Бамбизова, такой прогноз связан и с ростом экономики и с проведением активной работы по сокращению убытков крупными налогоплательщиками. В этой сфере заложен "немалый потенциал". Источник: https://censor.net.ua/n3070271

Та все поняли - рост тарифов неизбежен.
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Це неподобство!
Йулю на царчтво, терміново!
ВОна поверне Укрнафту Іцику Клопомойському! Не можна, щоб таке бабло мимо його кишень пливло! Бамбизов: Львиная доля поступлений от налога на прибыль пришлась на "Укрнафту", но и без нее темпы роста остаются высокими - Цензор.НЕТ 2586
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Ну тепер заживемо! Ціну на газ для населення тепер піднімуть не на 70 відсотків,а на 65...
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тільки вигнали великого патріота з укр нафти яку йому подарувала борцунья з алігархами зразу став дохід потряпляти в бюджет ! ото і вся вам правда і крики про бариг які і оплачувались з цих грошей вкрадених
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Точно-точно, надо менять руководство Нафтогаза - сама Юля говорила! А то не тем курсом идем, да, "люба наша"?
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"Крупняк" по налогу на прибыль порешает, как это и раньше делалось. Зарабатывают миллиарды, а платят копейки, если сравнить с заработками. А вот для остальных в налоге на прибыль действительно "заложен немалый потенциал", с его помощью можно прижать любое предприятие, так как налогообложение настолько запутано, что как ни крути, всё равно закон нарушишь. Дальше проверка, штрафы "в нужном размере", ну и на лапу начальнику региональной ДФС. Схема откатанная уже десятком лет.
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаБамбизов: Львиная доля поступлений от налога на прибыль пришлась на "Укрнафту", но и без нее темпы роста остаются высокими
 
 
 
 
 
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