 Если общество сомневается по поводу вступления в НАТО, то надо отложить такое решение, - Аваков

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил в четверг во время ІХ Национального экспертного форума.
"Наступило время переводить в плоскость переговоров мнение общества. И если наше общество выступает за вступление в НАТО, нам безразлично, что по этому поводу думает Путин (президент РФ Владимир Путин. – Ред.). Если у общества есть сомнения по этому поводу, то надо отложить такое решение", - заявил Аваков.
"Украина должна быть сильной. Настолько, чтобы ее радостно принимали в любом блоке и чтобы она могла отражать любую агрессию. Мы к этому должны стремиться", - добавил глава МВД.
палитика-мол... штука тонкая....
писать нужно строчными а не с заглавной...
2 варианта
его личное мнение - его проблемы
топчется на поле рыгов - хорошо
Там жеж на Ф-18 літають, а "у нас" на них грошей нема. Навіть на безкоштовні з Канади.
Авакоооов !!--ваши подопечно-подзащитные ромы , сегодня окупировали Голоссеевский парк побив камнями работников парка ! Деревья рубят !!! Займитесь своей работой , а не политикой .
потому и выковыривают из носа надуманые причины
вот по таким признакам и вычисляется фсбшная агентура
Нащет - токо НАТО - а нихера.Украина - ФРОНТИР, который все члены НАТО должны полностью содержать. Бо шось я сомневаюсь, шо население еврозоны, привыкшее к комфорту, стабильности и гуманизму зможе хоть неделю противостоять кацапам, которые в ходе наступления до Ламанша готовы ложить своих бурятов милионами.
Можливо ви погано працюєте у цьому напрямі і фальсифікуєте опитування?
До росії схотіли?
nn роки тому, коли я очолив МЗС Естонії, у нас всі думали виключно про НАТО. Я ще тоді говорив: так, це правильна мета. Але доки ми не є членом ЄС, в НАТО лишатимуться держави, які ветуватимуть наш вступ до Альянсу. Та щойно буде визначеність із тим, що ми вступаємо до ЄС - це вето зникне. Не може, скажімо, Британія чи Німеччина ветувати рішення про вступ до НАТО держави, яка стає членом ЄС!
Ваш вступ до НАТО стане реальним, щойно з'явиться реальна, близька перспектива членства в ЄС.
Чи існує російська загроза для Естонії?
- У військовому сенсі - мабуть, ні. І саме це є перевагою нашого членства в НАТО. Стаття 5 справді дає захист.
Звісно, Росія може атакувати Естонію - але невдовзі вона може втратити навіть Омск та Томск, не кажучи вже про Петербург. Вони про це пам'ятають.
Що ж до іншої загрози - то нікуди, звісно, не поділася кампанія з дискредитації моєї країни, яка триває вже 27 років. І в Україні, поза сумнівом, розуміють, про що йдеться, бо ви маєте точно таку проблему з боку Росії із розповідями про "нацистів" та "хунту". І ця загроза - справді небезпечна. На Заході вистачає "корисних ідіотів", і досі є медіа, які це підхоплюють.
а народ готов .
я готов предоставить и двор, и сад, и огород под "томагавки" живу в 30 км от мордора.
соседи то же не против.
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https://www.google.ru/search?q=Мировые+сми+о+педофилии+путина&newwindow=1&client=opera&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiroYfvpMHbAhWPZlAKHVgfAwkQ_AUIDCgD&biw=1138&bih=764&dpr=1.13
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и об этом последнее время говорит руководство и НАТО и США. против только Германия, (и деньги Мордора) которая предлагает создание армии ЕС. которая без Пентагона, получит тот же результат как и во время начала Второй Мировой.
с той лишь разницей что вместо гитлера будет хутин.
Без США Европа разрознена и слаба, о чем показали брексит и Каталония.
для того чтобы стать членом НАТО, Украине для начала нужно победить коррупцию.
но это как пчелы против меда.
пока при власти порошенко и ПРокремлевская воровская шобла, НАТО это только лапша на уши электорату.
Полный текст читайте здесь: https://www.rbc.ua/rus/news/pompeo-rasskazal-shansah-ukrainy-vstupit-1524851661.html
НАТО готово помогать чем угодно, Вот только как показала практика, фабрика в Липецке самый надежный аргумент.
Таке впечатление шо воно наближення виборів унюхало и тепер пробує дать и вашим і нашим. Відверто огидно це виглядає.
Завтра вата скажет что надо вернуть колорадские ленточки, тоже надо будет ее послушать?
аваков - єблан.