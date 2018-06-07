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Все про:Аваков (2508) НАТО (5843) членство в НАТО (193)

 Если общество сомневается по поводу вступления в НАТО, то надо отложить такое решение, - Аваков

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявляет о необходимости учета общественного мнения в вопросе евроатлантической интеграции

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил в четверг во время ІХ Национального экспертного форума.

"Наступило время переводить в плоскость переговоров мнение общества. И если наше общество выступает за вступление в НАТО, нам безразлично, что по этому поводу думает Путин (президент РФ Владимир Путин. – Ред.). Если у общества есть сомнения по этому поводу, то надо отложить такое решение", - заявил Аваков.

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"Украина должна быть сильной. Настолько, чтобы ее радостно принимали в любом блоке и чтобы она могла отражать любую агрессию. Мы к этому должны стремиться", - добавил глава МВД.

Источник: https://censor.net.ua/n3070270
 
 
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бо від думає що від "дедушка"... а на самом деле він - "бабушка"...
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Мне даже не верится, что этот рюкзачный министр, проворовавшийся по самое не балуйся, еще надеется на полит. карьеру....... Неужели он настолько ид-т , что метит в президенты?!!!!!
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готовит почву как потом от ответственности будет уходить...
палитика-мол... штука тонкая....
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Звічайно нас туди не візьмуть з мусорами корупціонерами та хабарниками почина від міністра, його сина, радників та закінчив патрульними недополіцаями, брехунами і садистами.
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Він показує готовність України йти на поступки хуйлу на певних умовах.Тобто ,хуйло не чинить опору на Донбасі,а ми не вступаємо до НАТО.
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Аваков, а если общество сомневается в целесообразности оставления такой проворовавшейся свиньи, как ты, на должности министра - ты тоже готов прислушаться к его мнению?
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его на форуме фамилие - сабаков он же рюкзаков...
писать нужно строчными а не с заглавной...
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Если у общества есть сомнения по этому поводу, то надо отложить такое решение", - заявил Аваков.Источник: https://censor.net.ua/n3070270 - схоже , лише в Авакова і його друзів Допи і Гєпи , є сумніви з цього приводу !
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ви забули про бєлих важьдєй і прочіх сємьйончінкофф коториє друзья "політичного меністера" нє мєньше за всяких там Доп і Геп
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Давайте порохосвиньи рассказывайте как плохо в НАТО.
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починається разворот на 180 градусів ?
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Если у общества есть сомнения по этому поводу, то надо отложить такое решение", - заявил Аваков.
2 варианта
его личное мнение - его проблемы
топчется на поле рыгов - хорошо
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Это скорее относится к почитателям ЮВТ, оппоблока и прочих АппазициАнеров.
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Ну вот, начинают плавный разворот в сторону расии, твари!
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Перед виборами кандидат в Президенти від рошена істерично верещав : "Україна ще не готова до НАТО" . Після виборів ця мантра ще деякий час повторювалась . Потім пішло "ми до НАТО , ми до НАТО , тільки НАТО " , а перед цими виборами знову неготові ? Крутить мов циган сонцем . Хоча тут ,скоріше сценарій за прислів'ям, "Танцюй враже , як Путін скаже " .
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А референдум по этому вопросу уже проведен? Откуда ему известно мнение общества?
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А как он узнал о настроении общества без референдума?
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Дуже просто - вони ж самі і формують ці настрої ... принаймні вони так думають .
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В чомусь він і правий. В суспільстві роздрай і єдності в цьому питанні нема.
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_Нужно действовать в интересах Украины, и точка! Если прислушиваться к мнению ватанов, как предыдущие 27 лет, то Украине - пиздец! Выбор очевиден, и спорить тут не о чем! Не о чем, говорю!
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для цього є референдум, а думки вати ніфіг не цікаві, тому що відомо як вони проголосують,
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Дизлайк Арсену. Ваше общество -- не наше. Тут сомнений быть не может.
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Ну вам ще сумліватись. У вас є хуйло для цього. Як скаже, так і буде.
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Петя не сцарь. Сьогодні є, а завтра можемо скинути. Ми ж хунта.
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А может еще у жителей бамбасса спросить хотят ли онм в НАТО?
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Авакян именно это и имел на виду. Неужели не очевидно?
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Похоже мнение украинцев и украинской власти по поводу членства в НАТО расходятся. Украинцы ЗА вступление в НАТО, власть против так как не будет возможности бесконтрольно воровать из бюджета.
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одна біда - українців 4 роки слухали байки від влади про "курс на НАТО" не розуміючи , що влада категорично не зацікавлена в цьому , оскільки головний критерій вступу до НАТО - повага до Законів , нетерпимість до корупції і верховенство права !
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Потрібно гнати корупціонера сабакова нах..
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_Знаешь, когда в Украине начнутся перемены к лучшему? Когда болваны осознают, что чиновников за преступления, коррупцию и воровство нужно не гнать, а хватать и сажать! Тормоза, плять!
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НАТО?
Там жеж на Ф-18 літають, а "у нас" на них грошей нема. Навіть на безкоштовні з Канади.
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Если общество сомневается по поводу вступления НАТО, то надо отложить такое решение, - Аваков - Цензор.НЕТ 8248https://ukranews.com/news/567458-romy-okkupyrovavshye-goloseevskyy-park-zabrosaly-kamnyamy-sotrudnykov-zapovednyka
Авакоооов !!--ваши подопечно-подзащитные ромы , сегодня окупировали Голоссеевский парк побив камнями работников парка ! Деревья рубят !!! Займитесь своей работой , а не политикой .
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потом опять будут вопить по всем каналам, что тараканов разогнали и хатки сожгли
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только прокремлевские свиньи против вступления Украины в НАТО
потому и выковыривают из носа надуманые причины
вот по таким признакам и вычисляется фсбшная агентура
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Тебя надо отложить. Причем куда-нибудь подальше и поглубже, чтобы твоя наглая раскормленная пачка не вякала что попало...
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Не смеши мои тапочки какое НАТО кому мы нужны голые босые безволосые.
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Штирлиц ещё никогда не был так близок к провалу. Аваков просто консерва! Без НАТО Украине постоянно будет угрожать бешенный сосед. Поэтому только НАТО, какие ещё варианты предлагает этот болван?
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Он пиарится, а не предлагає.
Нащет - токо НАТО - а нихера.Украина - ФРОНТИР, который все члены НАТО должны полностью содержать. Бо шось я сомневаюсь, шо население еврозоны, привыкшее к комфорту, стабильности и гуманизму зможе хоть неделю противостоять кацапам, которые в ходе наступления до Ламанша готовы ложить своих бурятов милионами.
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А що зробили "сомневающиеся" для України, для того, щоб зупинити кацапів? То пішли вони ...
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А чого це суспільству сумніватись у НАТО ???
Можливо ви погано працюєте у цьому напрямі і фальсифікуєте опитування?
До росії схотіли?
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Пан Аваков , "общество "клуб - бабушек кому за 60 мп секты не хотят ? А те, что защищают Украину , и те кто ходит в церкви КП --за вступление НАТО ! Так кого мнение вы слушаете ?
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Аваков предлагает повернуться к НАТО )I(опой ?
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Екс-президент Естонії: Україна хоче до НАТО? Тоді вам спершу доведеться вступити до ЄС

nn роки тому, коли я очолив МЗС Естонії, у нас всі думали виключно про НАТО. Я ще тоді говорив: так, це правильна мета. Але доки ми не є членом ЄС, в НАТО лишатимуться держави, які ветуватимуть наш вступ до Альянсу. Та щойно буде визначеність із тим, що ми вступаємо до ЄС - це вето зникне. Не може, скажімо, Британія чи Німеччина ветувати рішення про вступ до НАТО держави, яка стає членом ЄС!

Ваш вступ до НАТО стане реальним, щойно з'явиться реальна, близька перспектива членства в ЄС.

Чи існує російська загроза для Естонії?
- У військовому сенсі - мабуть, ні. І саме це є перевагою нашого членства в НАТО. Стаття 5 справді дає захист.
Звісно, Росія може атакувати Естонію - але невдовзі вона може втратити навіть Омск та Томск, не кажучи вже про Петербург. Вони про це пам'ятають.
Що ж до іншої загрози - то нікуди, звісно, не поділася кампанія з дискредитації моєї країни, яка триває вже 27 років. І в Україні, поза сумнівом, розуміють, про що йдеться, бо ви маєте точно таку проблему з боку Росії із розповідями про "нацистів" та "хунту". І ця загроза - справді небезпечна. На Заході вистачає "корисних ідіотів", і досі є медіа, які це підхоплюють.
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то барыги с **йлом не хотят в НАТО, бо там низзя воровать в армии и страны тем более в воюющей .
а народ готов .
я готов предоставить и двор, и сад, и огород под "томагавки" живу в 30 км от мордора.
соседи то же не против.
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Пока в Украине пышным цветом процветает клановая мафиозая система власти, вступление в НАТО и в Евросоюз будет, к сожалению. практически невозможным. Именно это является самым главным препятствием.
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Момент істини . Вся погань спливає на поверхню. Влада оголосила про курс в нікуди , тобто в вільне плавання , але під наглядом і по курсу прокладеному путіним.
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Сабаков це кремлівська шлюха, це навіть було зрозуміло і без таких заяв
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Я сомневаюсь в адекватности Министра МВД - А. Авакова. Аваков - поц! Ему надо перестать смотреть "гадкие, тихушные" полусепарские телеканалы -"112" и "гавноньюс ван", куда в последнее время приглашают гавноедов, вещающих о внеблоковом статусе Украины, чтобы не "дразнить" пидара-путина.
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это он так типа вумничает - хотя НАТО , это не пререгатива министра полицая...- то того момента как фискальная система США не расскажет ему - при вызове в посольство , обо всех его делишках , и не напомнит например с Лазаренко Якщо суспільство сумнівається з приводу вступу в НАТО, то треба відкласти таке рішення, - Аваков - Цензор.НЕТ 2531
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Украина имеет сейчас уникальный шанс стать членом НАТО, не смотря на конфликт с Мордором. так сложились обстоятельства с поведением Мордора на мировой арене.
и об этом последнее время говорит руководство и НАТО и США. против только Германия, (и деньги Мордора) которая предлагает создание армии ЕС. которая без Пентагона, получит тот же результат как и во время начала Второй Мировой.
с той лишь разницей что вместо гитлера будет хутин.
Без США Европа разрознена и слаба, о чем показали брексит и Каталония.
для того чтобы стать членом НАТО, Украине для начала нужно победить коррупцию.
но это как пчелы против меда.
пока при власти порошенко и ПРокремлевская воровская шобла, НАТО это только лапша на уши электорату.
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В НАТО ожидают присоединения Украины к Альянсу, однако Киеву предстоит провести еще много работы, чтобы добиться членства в НАТО. Об этом заявил новый госсекретарь США Майк Помпео после завершения заседания глав МИД стран НАТО в Брюсселе, передает "Европейская правда". "Большая группа (стран, - ред.) надеется, что украинцы начнут осуществлять действия, после которых их можно будет пригласить к членству в НАТО", - сказал Помпео. По его словам, на встрече глав МИД обсуждались различные подходы к предоставлению Украине плана действий относительно членства в НАТО. Помпео подчеркнул, что Киеву необходимо провести еще много работы, "пройти долгий путь, чтобы этого достичь".
Полный текст читайте здесь: https://www.rbc.ua/rus/news/pompeo-rasskazal-shansah-ukrainy-vstupit-1524851661.html
НАТО готово помогать чем угодно, Вот только как показала практика, фабрика в Липецке самый надежный аргумент.
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И шо вообще може знать Авакян про настроения в обществе???
Таке впечатление шо воно наближення виборів унюхало и тепер пробує дать и вашим і нашим. Відверто огидно це виглядає.
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Т.е. опять надо "услышать дамбас", и делать все что хочет вата?
Завтра вата скажет что надо вернуть колорадские ленточки, тоже надо будет ее послушать?
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довго стримувався щодо коментарів, але це неможна не прокоментувати:
аваков - єблан.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЕсли общество сомневается по поводу вступления в НАТО, то надо отложить такое решение, - Аваков
 
 
 
 
 
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