 Если общество сомневается по поводу вступления в НАТО, то надо отложить такое решение, - Аваков

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил в четверг во время ІХ Национального экспертного форума.

"Наступило время переводить в плоскость переговоров мнение общества. И если наше общество выступает за вступление в НАТО, нам безразлично, что по этому поводу думает Путин (президент РФ Владимир Путин. – Ред.). Если у общества есть сомнения по этому поводу, то надо отложить такое решение", - заявил Аваков.

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"Украина должна быть сильной. Настолько, чтобы ее радостно принимали в любом блоке и чтобы она могла отражать любую агрессию. Мы к этому должны стремиться", - добавил глава МВД.