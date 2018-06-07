 Киевсовет отказался прекратить договор с застройщиком Почтовой площади

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", за соответствующее решение проголосовало 56 депутатов, воздержались 23.

Проект решения о прекращении договора был принят в первом чтении 19 апреля. Во втором чтении депутаты рассматривали правки автора проекта Сергея Гусовского ("Самопомич") с учетом позиции Музея истории Киева, а также правки депутата от "Солидарности" Виктории Мухи. Однако ни одна группа правок не нашла поддержки в Киевсовете.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Городу нужен музей, не ТРЦ": активисты под КГГА требуют рассмотреть вопрос создания на Почтовой площади исторического музея. ФОТОрепортаж

Как сообщалось, проект решения по Почтовой площади предусматривает передачу земельного участка и недостроенного объекта "Музей истории Киева", проведение археологических исследований ГП "Центр археологии Киева Института археологии НАН Украины" и последующее создание музея по проекту, который одержит победу на международном конкурсе.

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Напомним, в июле 2016 года министр культуры Евгений Нищук и представители КГГА заявили о том, что уникальные остатки городского прибрежного квартала средневекового Киева, обнаруженные на месте Почтовой площади на Подоле, должны быть законсервированы и признаны памятником национального значения.



Раскопанная археологами дорога - древний спуск, который в средневековье соединял речной причал и верхний город. Если ранее считалось, что древний Киев заканчивался в районе нынешней улицы Сагайдачного, то в Центре археологии Киева Института археологии НАНУ уверяют, что найденные остатки указывают на то, что жизнь била ключом на самих берегах Днепра. Здесь начинался легендарный путь "из варяг в греки".