 17 июня в рамках "КиевПрайда-2018" в столице пройдет Марш равенства

"С каждым годом парад становится все шире, все инклюзивнее. В этом году мы ожидаем около 5 тыс. участников. Все вопросы порядка мы согласовали в ходе нескольких встреч с представителями городских властей и полицией. Маршрут и время мы сообщим чуть позже", - сообщила директор общественной организации "КиевПрайд" Руслана Панухник на брифинге в четверг в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В свою очередь, программный директор "КиевПрайда" Анна Шарыгина рассказала, что организация проводит с 12 июня неделю равенства, в рамках которой состоятся дискуссии, просмотр фильмов и выставки.

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"Мы будем говорить о том, каким образом ЛГБТ-люди представлены в политических, экономических, социальных процессах в стране, как они влияют или не влияют. Программа начнется с прайд-кино, 12 июня мы обсудим исследование о доступе к правосудию ЛГБТ. 14-15 июня - прайд-форум с участием представителей Европы. 16 июня - экскурсия, круглый стол и тату-марафон", - рассказала она.

По словам организаторов, программа прайд-недели доступна на сайте организации, а также на соответствующих страницах в соцсетях.

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