EN|RU|UK
Темы дня: Бабченко - спецоперация Российские террористы сбили Боинг Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 Киевские новости, Общество
  1459  105
Все про:Киев (15982) марш (463) парад (377) ЛГБТ-сообщество (183)

 17 июня в рамках "КиевПрайда-2018" в столице пройдет Марш равенства

Марш равенства, который организовывает ЛГБТ-сообщество, пройдет в Киеве 17 июня под лозунгом "Страна свободная - будь собой!".

"С каждым годом парад становится все шире, все инклюзивнее. В этом году мы ожидаем около 5 тыс. участников. Все вопросы порядка мы согласовали в ходе нескольких встреч с представителями городских властей и полицией. Маршрут и время мы сообщим чуть позже", - сообщила директор общественной организации "КиевПрайд" Руслана Панухник на брифинге в четверг в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В свою очередь, программный директор "КиевПрайда" Анна Шарыгина рассказала, что организация проводит с 12 июня неделю равенства, в рамках которой состоятся дискуссии, просмотр фильмов и выставки.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Если двое мужчин будут целоваться, то мы обратимся в полицию. Дальше - это их дело", - 300 казаков будут присматривать за фанами в Ростове во время ЧМ-2018. ВИДЕО

"Мы будем говорить о том, каким образом ЛГБТ-люди представлены в политических, экономических, социальных процессах в стране, как они влияют или не влияют. Программа начнется с прайд-кино, 12 июня мы обсудим исследование о доступе к правосудию ЛГБТ. 14-15 июня - прайд-форум с участием представителей Европы. 16 июня - экскурсия, круглый стол и тату-марафон", - рассказала она.

По словам организаторов, программа прайд-недели доступна на сайте организации, а также на соответствующих страницах в соцсетях.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ООН призывает правительство Украины расследовать и публично осудить все нападения на меньшинства, - Фрейзер

17 июня в рамках КиевПрайда-2018 в столице пройдет Марш равенства 01

Источник: https://censor.net.ua/n3070266
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
пододходит мужик к Илье Муромцу:
- гей, ты, добрый молодец ! как же замучил то нас Змей-Горынычь... ты бы...
- стопэ! Змей Горынычь погодит... а вот ты.... голодранец.. за гея... ответишь!

 показать весь комментарий
 
...Одне дивує: 2 червня в Києві, а пізніше - в інших містах України пройшла велелюдна піша хода за традиційну сім'ю, в якій прийняли участь десятки тисяч громадян України. Ні "Цензор.нет", ні інші популярні ЗМІ не згадали про неї жодним словом, хоча проходила вона при підтримці Церков різних Християнських конфесій (прочитати про неї можна, хоча-б, тут: https://www.rous.ws/?p=4792, або тут: https://blogs.pravda.com.ua/authors/ukolov/5b113ec0ef5d5/). А про шабаш підарасів в один голос кричать з усіх трибун. Ще й поліціянтів наженуть, щоб оберігати цих покидьків від тухлих яєць, що можуть полетіти в їхню сторону. Виникає справедливе питання: ЯКУ ДЕРЖАВУ МИ БУДУЄМО??? Бутусов, АУУ! Ти теж ОДИН з НИХ???
 показать весь комментарий
 
Я смотрю, с прошлого года нормальных людей на Цензоре стало еще меньше, чем было.

Еще АТО приплетать язык поворачивается, сидя на диване. Не стыдно?
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиКиевские новости17 июня в рамках "КиевПрайда-2018" в столице пройдет Марш равенства
 
 
 
 
 
 вверх