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 Политика Украины
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 После деоккупации нужно наложить 3-5-летний мораторий на участие жителей Донбасса в выборах Рады и Президента, - Аваков

Граждане на территории ныне захваченного гибридной российской армией Донбасса после деоккупации этих районов в течение трех-пяти лет не должны голосовать на выборах президента и в Верховную Раду.

Об этом на Национальном экспертном форуме заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.

По словам главы МВД, выборы в местные советы должны состояться сразу же после деоккупации Донбасса, чтобы на этих территориях появилась легитимная украинская власть.

"Но мы должны наложить мораторий на 3-5 лет на выборы на оккупированных территориях в центральные органы власти", - подчеркнул Аваков, добавив, что проживавшие в оккупации люди не могут участвовать ни в выборах в парламент, ни в выборах президента на этот срок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Это будет полицейская операция", - Аваков заявил, что Украина вернет Донбасс без миротворцев ООН и ВСУ в ближайшее время

Министр акцентировал внимание на том, что такая практика - это обычный мировой опыт, в том числе стран Балканского полуострова, Испании и других регионов.

"Мы должны немного успокоить это общество, дать возможность прижиться новым гражданским институциям, нормальным дискуссиям, прессе, - и тогда спокойно проводить выборы", - пояснил он.

В противном случае, считает Аваков, ситуация снова приведет к обострениям, столкновениям, "и мы не получим эффекта мирного процесса".

Источник: https://censor.net.ua/n3070264
 
   
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А может их на 5 лет в Сибирь? Ну, по совковой традиции.
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Сибирь не у нас.А потом рашисты всех желающих в Якутию прут.А вот в Чернобыль можно...
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і дерев'яні лопати їм до рук ,насипати об'єкт "Укриття".Як вони люблять.
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вариант "на Колыму" в ГУЛАГ рассматривается? После деоккупации нужно наложить 3-5-летний мораторий на участие жителей Донбасса в выборах Рады и Президента, - Аваков - Цензор.НЕТ 8872
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Лучше пусть строят Азовско-Черноморский канал
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всі люди звідти виїхали чотири роки тому.А Людину вони давно вже згноїли,у восьмидесятих,але ж тобі до Стуса байдуже.
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ні , якраз наоборот - Стуса знаю ( його Творчість) , і поважаю...
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Одно от другого неотделимо.А если по сути: то насильно мил не будешь.Родину как мать , на сало не меняют...Не нравится? Есть выбор...
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нет у меня "родины" уродины - у мене є Батьківщина ...- від пра пра пра дідів ..., від Діда..., від Батька ...- тому і Батьківщина !!!
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Как только - так сразу. Старинная индейская поговорка. Задолбали они уже со своим нужно-будет-в скором будущем. Сделайте, а уже потом говорите. Букаф многа - результатаф нету.
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Первым делом необходимо очистить освобожденные территории от "понаехавших". Всех с российским и лугандоновскими паспортами за поребрик без права въезда в Украину лет десять. Всех россиян которые приперлись в Крым, скупили жилье на ... по керченскому мосту пока стоит назад в россию. А то что скупили после деокупации им не принадлежит так как куплено не по украинскому законодательству.
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Сука,мене тіпає від слів "за порєбрик".Довічні виправні роботи на користь України в кращому випадку, без права амністії і розмножуватись.
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Фігня це все, совок не вивітривс за 26 років, а лугандонців насичували рашкопропагандою ще 4 роки. Тому нефіг вигадувати лісапед а зробити як у країнах Балтії паспорт негромадянина. Аваков самому не заважало мову вивчити як міністру та державному посадовцю.
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точно.Чтоб они при случае опять нож в спину всадили...
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"Вибори місцевих рад одразу після деокупації...щоб на цих територіях з'явилася легітимна влада". Цікаво кого можуть обрати місцеві манкурти? Оберуть щось на кшталт вілхуїв, бойків, добкіних, царьових, королевських, єфремових та інших гнид. Це буде українська влада?
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В Латвии и Эстонии есть «неграждане». Европа выражает обеспокоенность отсутствием у них некоторых прав. В частности - избирательных и прав занимать госдолжности. Права жрать боярышник их не лишали, правда за ним на Россию их пинками не выгонишь.
Предупреждаю: атмосферу они портят изрядно!
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Про це я знаю. Але щоб все це впровадити знадобиться законодавча база обов'язкового для всіх іспиту на громадянство.
Європа хоче дешевий газ та російський ринок збуту, їхні мільярди в своїх банках, тому тиск на Україну нікуди не подінеться.
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Идея интересная, но вряд ли мировое сообщество нам это даст сделать!
А вот лишать гражданства за сепаратизм тех же политиков очень было бы неплохо!
Тем более фактов за последнии 5 лет предостаточно!
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Почему только политиков? А тех которые сбегали на референдум? Тот же сепаратизм.Только как по мне, просто предательство.Которое всегда русские вешали на украинцев...Убеждали , что наша нация такая да сякая...А сами при первом испытании просто тупо предали! да еще как! С потерей территорий...Крым имею ввиду ,и отжатые Луганск и Донецк...Так что надо ярых прямо по списку лишить голосов за ПРЕДАТЕЛЬСТВО.При совке бы расстреляли.И гуд было бы.
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Не прокатит, так как нарушает основные Права Человека-избирать и быть избранными.
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а есть перечень основных прав человека единых, признаных и исполняемых во всем мире?
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Есть, в Правах человека. Одно дело что Права Человека нарушают сепаратисты в лнрднр, а другое дело, что Права человека нарушает само государство Украина. Такие провокационные высказывания только на руку россии.
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Охолонь. К дамбасне крысне и русне понятие человек не относится. Следовательно какие права могут быть у лишнехромосомных организмов?
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Без вопросов. Только не возмущайтесь когда Украину будут при каждом удобном случае порицать за нарушение Прав Человека.
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да ты шо. серьезно? начинать боятся? а усиленное питание позвавшим войну в свою страну не выдать? а талоны тем кто размахивал чужими флагами не напечатать?
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Они тоже кричали "Америка, Канада, Германия!!! Введи войска!!!"?
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Ссылку на ЕДИНЫЕ, ПРИЗНАННЫЕ И ИСПОЛНЯЕМЫЕ ВО ВСЕХ СТРАНАХ права человека дай
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http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr

Статья 21
1. Каждый человек имеет право принимать участие в управлении своей страной непосредственно или через посредство свободно избранных представителей.
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Статья 29
1. Каждый человек имеет обязанности перед обществом, в котором только и возможно свободное и полное развитие его личности.
2. При осуществлении своих прав и свобод каждый человек должен подвергаться только таким ограничениям, какие установлены законом исключительно с целью обеспечения должного признания и уважения прав и свобод других и удовлетворения справедливых требований морали, общественного порядка и общего благосостояния в демократическом обществе.
3. Осуществление этих прав и свобод ни в коем случае не должно противоречить целям и принципам Организации Объединенных Наций.

еще вопросы есть?
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Статья 9
Никто не может быть подвергнут произвольному аресту, задержанию или изгнанию.Статья 10
Каждый человек, для определения его прав и обязанностей и для установления обоснованности предъявленного ему уголовного обвинения, имеет право, на основе полного равенства, на то, чтобы его дело было рассмотрено гласно и с соблюдением всех требований справедливости независимым и беспристрастным судом.Статья 11
1. Каждый человек, обвиняемый в совершении преступления, имеет право считаться невиновным до тех пор, пока его виновность не будет установлена законным порядком путем гласного судебного разбирательства, при котором ему обеспечиваются все возможности для защиты.
2. Никто не может быть осужден за преступление на основании совершения какого-либо деяния или за бездействие, которые во время их совершения не составляли преступления по национальным законам или по международному праву. Не может также налагаться наказание более тяжкое, нежели то, которое могло быть применено в то время, когда преступление было совершено.Статья 19
Каждый человек имеет право на свободу убеждений и на свободное выражение их; это право включает свободу беспрепятственно придерживаться своих убеждений и свободу искать, получать и распространять информацию и идеи любыми средствами и независимо от государственных границ.
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а чо мелочится - давай все сюда законопать. все равно не к месту постишь, так чо там уже... вали!

1 по ст.9 - что в твоем понимании "произвольный арест" в применении к лугандонам?
2 по ст.10
2.1 и чо?
2.2 и чо?
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СЧАС! Права человека.Где ты увидел там людей? Если там столько предателей?Права...У человека есть не только ПРАВА, но и ОБЯЗАННОСТИ.
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"После деоккупации нужно наложить...мораторий"...

А до деоккупации разве не надо?
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Не мешало бы. Переселенцы спокойно участвуют в выборах президента и ВР
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Кстати, там тоже полно хитро вжаренных.Сами за рашку Но живут тут , чтоб не убили и не было проблем.Я бы выявляла такое гивно , и тоже лишала голоса...Пусть кукарекают про рашку в Сибири или Магадане.
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нолик забыл добавить. данбабвийцев в резервации как индейцев - выдавать им стекломой и балалайки
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мысль не лишена логики.
но после деокуппации местная вата, из боязни, в основном сбежит покорять сибирь и дальний восток в качестве рабсилы для китайских бизнесов (в более близких к москве районах им запретят селиться).
так что вряд ли голоса оставшихся как то смогут повлиять на результаты голосований в Украине.
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Дай Бог , чтоб сбежали на хрен...Зачем такой генетический мусор в стране?
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Вот тут редкий случай, когда я полностью согласен. Но лет на 10 минимум. вата - это навсегда. И ввести институт неграждан. Пожизненный. Для всех, кто активно двигал сепаратизм и членов их семей. Без малейшей возможности получить гражданство Украины.
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Дайте им паспорта неграждан и само собой все устроится
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По-моему на ЛДНР лучше просто наложить..... Після деокупації потрібно накласти 3-5-річний мораторій на участь жителів Донбасу у виборах Ради та Президента, - Аваков - Цензор.НЕТ 1840
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПосле деоккупации нужно наложить 3-5-летний мораторий на участие жителей Донбасса в выборах Рады и Президента, - Аваков
 
 
 
 
 
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