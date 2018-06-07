 После деоккупации нужно наложить 3-5-летний мораторий на участие жителей Донбасса в выборах Рады и Президента, - Аваков

Об этом на Национальном экспертном форуме заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.
По словам главы МВД, выборы в местные советы должны состояться сразу же после деоккупации Донбасса, чтобы на этих территориях появилась легитимная украинская власть.
"Но мы должны наложить мораторий на 3-5 лет на выборы на оккупированных территориях в центральные органы власти", - подчеркнул Аваков, добавив, что проживавшие в оккупации люди не могут участвовать ни в выборах в парламент, ни в выборах президента на этот срок.
Министр акцентировал внимание на том, что такая практика - это обычный мировой опыт, в том числе стран Балканского полуострова, Испании и других регионов.
"Мы должны немного успокоить это общество, дать возможность прижиться новым гражданским институциям, нормальным дискуссиям, прессе, - и тогда спокойно проводить выборы", - пояснил он.
В противном случае, считает Аваков, ситуация снова приведет к обострениям, столкновениям, "и мы не получим эффекта мирного процесса".
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Предупреждаю: атмосферу они портят изрядно!
Європа хоче дешевий газ та російський ринок збуту, їхні мільярди в своїх банках, тому тиск на Україну нікуди не подінеться.
А вот лишать гражданства за сепаратизм тех же политиков очень было бы неплохо!
Тем более фактов за последнии 5 лет предостаточно!
Статья 21
1. Каждый человек имеет право принимать участие в управлении своей страной непосредственно или через посредство свободно избранных представителей.
1. Каждый человек имеет обязанности перед обществом, в котором только и возможно свободное и полное развитие его личности.
2. При осуществлении своих прав и свобод каждый человек должен подвергаться только таким ограничениям, какие установлены законом исключительно с целью обеспечения должного признания и уважения прав и свобод других и удовлетворения справедливых требований морали, общественного порядка и общего благосостояния в демократическом обществе.
3. Осуществление этих прав и свобод ни в коем случае не должно противоречить целям и принципам Организации Объединенных Наций.
еще вопросы есть?
Никто не может быть подвергнут произвольному аресту, задержанию или изгнанию.Статья 10
Каждый человек, для определения его прав и обязанностей и для установления обоснованности предъявленного ему уголовного обвинения, имеет право, на основе полного равенства, на то, чтобы его дело было рассмотрено гласно и с соблюдением всех требований справедливости независимым и беспристрастным судом.Статья 11
1. Каждый человек, обвиняемый в совершении преступления, имеет право считаться невиновным до тех пор, пока его виновность не будет установлена законным порядком путем гласного судебного разбирательства, при котором ему обеспечиваются все возможности для защиты.
2. Никто не может быть осужден за преступление на основании совершения какого-либо деяния или за бездействие, которые во время их совершения не составляли преступления по национальным законам или по международному праву. Не может также налагаться наказание более тяжкое, нежели то, которое могло быть применено в то время, когда преступление было совершено.Статья 19
Каждый человек имеет право на свободу убеждений и на свободное выражение их; это право включает свободу беспрепятственно придерживаться своих убеждений и свободу искать, получать и распространять информацию и идеи любыми средствами и независимо от государственных границ.
1 по ст.9 - что в твоем понимании "произвольный арест" в применении к лугандонам?
2 по ст.10
2.1 и чо?
2.2 и чо?
А до деоккупации разве не надо?
но после деокуппации местная вата, из боязни, в основном сбежит покорять сибирь и дальний восток в качестве рабсилы для китайских бизнесов (в более близких к москве районах им запретят селиться).
так что вряд ли голоса оставшихся как то смогут повлиять на результаты голосований в Украине.