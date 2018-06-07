 После деоккупации нужно наложить 3-5-летний мораторий на участие жителей Донбасса в выборах Рады и Президента, - Аваков

Об этом на Национальном экспертном форуме заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.

По словам главы МВД, выборы в местные советы должны состояться сразу же после деоккупации Донбасса, чтобы на этих территориях появилась легитимная украинская власть.

"Но мы должны наложить мораторий на 3-5 лет на выборы на оккупированных территориях в центральные органы власти", - подчеркнул Аваков, добавив, что проживавшие в оккупации люди не могут участвовать ни в выборах в парламент, ни в выборах президента на этот срок.

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Министр акцентировал внимание на том, что такая практика - это обычный мировой опыт, в том числе стран Балканского полуострова, Испании и других регионов.

"Мы должны немного успокоить это общество, дать возможность прижиться новым гражданским институциям, нормальным дискуссиям, прессе, - и тогда спокойно проводить выборы", - пояснил он.

В противном случае, считает Аваков, ситуация снова приведет к обострениям, столкновениям, "и мы не получим эффекта мирного процесса".