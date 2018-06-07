 В ближайшее время СНБО примет решение о либерализации внешнеэкономической деятельности для отечественных компаний-производителей вооружения, - Турчинов. ВИДЕО

Об этом заявил Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, выступая на IX Национальном экспертном форуме в Киеве, сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе СНБО.





Секретарь СНБО Украины сообщил, что доля частного сектора в общих объемах производства вооружений постоянно увеличивается, и сейчас "более 50% Государственного оборонного заказа выполняют частные компании".



"СНБО готовит в ближайшее время решение по либерализации внешнеэкономической деятельности. Оно предусматривает разрешение на прямой экспорт своей продукции без посредничества государственных специализированных компаний всем производителям военной техники и оружия независимо от того, принадлежат они к государственному сектору или частному. Мы разрешим импорт продукции военного назначения для собственных нужд производителей военной техники и оружия, а также импорт для негосударственных предприятий, имеющих прямые дилерские соглашения с зарубежными производителями вооружений, - сказал он. - Снимаем все ограничения по прямым контрактам для наших силовых министерств по закупке оружия за рубежом, когда отечественный производитель не может удовлетворить эти потребности".



"Это очень серьезный шаг, который значительно укрепит нашу оборонную способность и даст мощный толчок развитию оборонной промышленности", - отметил А. Турчинов. "Либерализация - необходимый тренд для развития ОПК. Но либерализация внешнеэкономической деятельности не предусматривает уменьшение жесткого экспортного контроля и соответствия наших действий всем международным соглашениям, которые подписала Украина", - подчеркнул он.



"Мы также готовы инициировать перед парламентом снятие ограничений по приватизации и привлечению инвестиций в наши государственные оборонные предприятия, и заинтересованы, чтобы инвесторами были, в первую очередь, представители наших стратегических партнеров - стран-членов НАТО", - резюмировал Секретарь СНБО Украины.