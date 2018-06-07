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 Политика Украины
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Все про:ВВП (518) экономика (3440) Миклош (48)

 Темпы экономического роста Украины недостаточные, - Миклош

Главный экономический советник премьер-министра Украины, известный словацкий реформатор и бывший топ-чиновник Иван Миклош считает, что украинская экономика растет недостаточно быстро.

Об этом он сказал во время IX Национального экспертного форума, организованного Институтом Горшенина, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.

"3% роста - это лучше, чем ничего, лучше, чем 2%. Но когда весь мир растет более быстрыми темпами, а ВВП некоторых стран растут по 7-8%", - сказал Миклош.

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Он призвал экспертов высказать свои мысли о том, как Украине достигнуть более высоких темпов экономического роста.

Источник: https://censor.net.ua/n3070260
 
   
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ничего, гнойсман еще арбузов привезет. две баржи!
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"Главный экономический советник премьер-министра Украины Источник: https://censor.net.ua/n3070260 "

Вот, оказывается как теперь называются агенты Кремля.
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А пан Миклош в курсе, что Украина тратит 5% от ВВП на оборонку?
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И шо с того? Тогда наоборот ВВП должно расти более ускореными темпами. Это вкачивание государственных средств в отдельные отрасля экономики, тоесть жырный плюс. Разговор о том, что в Украине экономика не работает в принцыпе.
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Коррупция в Украине процветает потому что народ все молча глотает. Совсем как в Рашке. А при таком уровне коррупции не стоит даже говорить о нормальном развитии страны. Поэтому не надо возмущаться что экономика не развивается, безработица, что у большинства нищенские зарплаты и пенсии и т.д.
Главное, что коррупционеры в шоколаде и народ помалкивает.
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Капитан Очевидность. Говори, что надо делать!
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давно уже говорилося и много. Проблема в том, что нифига не делается.
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Як мені подобаються прості рецепти! Темпы экономического роста Украины недостаточные, - Миклош - Цензор.НЕТ 1419 Міхо та Жулька вилазьте вже з-за druha. Темпы экономического роста Украины недостаточные, - Миклош - Цензор.НЕТ 4484
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А что не так-то? Воровство и коррупция, по твоему, способствуют экономическому росту?
И, кстати, ВОНУ -терпеть не могу, а к Михо как-то вообще равнодушен! Хотя таких как ты, развешивателей ярлыков, ни в чем убедить не возможно.
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Это типа экономист такого уровня не знает и не видит почему у нас такой медленный рост экономики. Значит он в доле!
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"КТО-ТО ТЕРЯЕТ, А КТО-ТО НАХОДИТ". Так, "темпы экономического роста Украины недостаточные", а зато как стремительно и с покоряющей скотостью ростут е-декларации представителей власти и прибыли олигархов.
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А ведь декларации это лишь часть нахапаного, то что не получилось скрыть. И это в стране где идет война, гибнут люди. Мрази.
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Не с этой властью. За 4 года можно было себя уже показать. Им уже никто не верит.
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Слишком много налички, которая идет теневыми схемами. Много налички идет по -прежнему за проезд. Оочень много!!! Это больная тема. Виной всему политика Нац и банков. Должны быть удобные формы расчета - скажем кольца, браслеты(с набором ID -карт), и расчет должен быть мгновенный с поднятием руки.
КАждая!!! каждая стационарная точка продаж товаров -услуг должна иметь терминал!(В Париже бомжам подачку дают через терминал). Он должен быть дешевым, мобильным и общедоступным.
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Всё давно известно,- Милтон Фридман и Артур Лаффер в помощь.
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Согласен на 100%, но это ведь ВСЕМ нужно научится жить честно: и продавцам товаров и продавцам услуг! А это очень непопулярно, ведь 99% наших сограждан хотят что бы депутаты, министры, чиновники и т.д. перестали пилить бабло и брать взятки, а они будут и дальше торговать без кассового аппарата, получать з/п в конверте, давать взятки в школах, больницах, ментам на дорогах и т.д. и т.п.
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не тільки не популярно, а і дуже не звично для нашого народу. Величезна части грошей країни не потрапляє в поле зору а ні податкових органів, а ні фінансових установ країни.
Бо ми звикли жити "в тіні".
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а якщо врахувати гроші від грального бізнесу, якій в тіні вже працює 5 років (і навіть не 5, а всі 10, з того самого часу, як його офіційно заборонили), то взагалі страшні суми втрачає держава, а отримують місцеві злодюжки в погонах. В нас в Дніпрі не встигаю відстежувати кількість відкриття отих помийок гральних.
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а він може назвати країну, яка, знаходячись у стані війни впродовж 5 років, підвищувала темпи економічного зростання? Ню-ню...
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не знаю. що саме вважати за показник "зростання", та тільки мої знайомі, друзі навіть, які 20 років тому переїхали жити до Ізраїлю, не їздять на курорти Червоного моря, кажуть дорого. Їдуть до нас в Бердянськ вже років десять, кожного літа. А ми їздимо у Турції)Єгипти/Європи. Вони не купляють гарний брендовий одяг, бо дорого., прихжджають в тому самому одязі, в якому звідси поїхали. Я розумію, що є показники макроекономічні та загальноприйняті у світі, але ж є й показники на побутовому рівні. Життя в кредит, без кредитної картки там дихнути не можно. Біс його знає на що орієнтуватись))))
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Может и в Украине кибуцы создать, а то заробитчане поднимают чужие экономики и ждут израильского варианта?
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та ні, ну гроші ж вони везуть все ж таки в Україну. Там, на заробітках, живуть економно, а зароблене привозять в країну, в свої родини. Так, згоден, ці гроші аж ніяк не поповнюють офіційний бюджет країни, але працюють у своїй більшості, на території України, бо ті хто їх привіз -- сплачують комуналку, різні послуги, іжу, розваги, одяг (дуже часто і українського виробництва). Хай хоч так працюють. Всі знайомі, хто хоч колись їздив на заробітки до ЄС, завжди там вели аскетичний спосіб життя, але додому приїжджали з грошима. Така в нас зараз "картина маслом" )))
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Они не создают материальных ценностей в Украине, а только поддерживают тление...
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а де створюють матеріальні цінності? В Європі? Ну ви і порівняли. Європа до цього стану йшла довгі десятиліття, якщо не віки, а ми, лише 4 роки.
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Я говорю о том, что в качестве примера быстрого экономического роста приводят воюющий Израиль, но не приводят этого:


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"...с начала 2014 года Украина получила $12,3 млрд. При этом за это же время только в результате потери российского рынка и утраты части предприятий Донбасса страна недосчиталась как минимум $15 млрд.."
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Україна отримала, але тут же й вiддавала, тому що це все кредити.
а саме допомоги Ненька отримала обмаль.
на початку 90-х Польщi пробачили половину боргу.Тоді Паризький клуб списав Польщі половину вартості зовнішнього боргу попереднього комуністичного режиму і 80% суми прострочених відсотків за кредитами. Інша частина держборгу була реструктуризована майже на 20 років з довгими пільговими періодами.
зараз Польща щорiчно отримує з фондlв Європейському Союзіу майже 12 млрд евро. i все це без вiйни...
У 2017 році виплати за зовнішніми боргами та на їх обслуговування сягнули 30% видатків держбюджету. Тобто Україна віддає майже третину з того, що заробляє.





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100%!! Взяти ж ту Польщу чи Грецію.. Якесь диференційоване ставлення. То і вимагати потрібно віиходячи з того, що отримує Україна від МВФ та ЄС.
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у нас "ВВП" росте у гривнях ...зробіть доллар по 50 ...побачите як виросте ... ми всю планету обженемо
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не пишите ерундой.

нi, пiсля падiння 14-15 рокiв вже бiльше двох рокiв росте саме в доларах.
у 2017-му році доларовий еквівалент ВВП України зріс з $93,6(2016 р.) до $112,2 млрд, або на 20,5%.
Середня заробітна плата за середньозваженим за рік курсу з $203 до $267 або на 31,5%. З невеликим відставанням за доходами населення почали відновлюватися і ціни на нерухомість: середня вартість 1 кв. метра бізнес і преміум класів зросла на 10% і 6% відповідно.

Темпи економічного зростання України недостатні, - Міклош - Цензор.НЕТ 6607
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Чтобы был экономический рост, акции предприятий должны принадлежать среднему классу. А у нас все предприятия принадлежат олигархам. Такая феодальная система развиваться не может.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныТемпы экономического роста Украины недостаточные, - Миклош
 
 
 
 
 
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