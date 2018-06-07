 Темпы экономического роста Украины недостаточные, - Миклош

Об этом он сказал во время IX Национального экспертного форума, организованного Институтом Горшенина, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.

"3% роста - это лучше, чем ничего, лучше, чем 2%. Но когда весь мир растет более быстрыми темпами, а ВВП некоторых стран растут по 7-8%", - сказал Миклош.

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Он призвал экспертов высказать свои мысли о том, как Украине достигнуть более высоких темпов экономического роста.