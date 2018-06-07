 Темпы экономического роста Украины недостаточные, - Миклош

Об этом он сказал во время IX Национального экспертного форума, организованного Институтом Горшенина, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.
"3% роста - это лучше, чем ничего, лучше, чем 2%. Но когда весь мир растет более быстрыми темпами, а ВВП некоторых стран растут по 7-8%", - сказал Миклош.
Он призвал экспертов высказать свои мысли о том, как Украине достигнуть более высоких темпов экономического роста.
Вот, оказывается как теперь называются агенты Кремля.
Главное, что коррупционеры в шоколаде и народ помалкивает.
И, кстати, ВОНУ -терпеть не могу, а к Михо как-то вообще равнодушен! Хотя таких как ты, развешивателей ярлыков, ни в чем убедить не возможно.
КАждая!!! каждая стационарная точка продаж товаров -услуг должна иметь терминал!(В Париже бомжам подачку дают через терминал). Он должен быть дешевым, мобильным и общедоступным.
Бо ми звикли жити "в тіні".
а саме допомоги Ненька отримала обмаль.
на початку 90-х Польщi пробачили половину боргу.Тоді Паризький клуб списав Польщі половину вартості зовнішнього боргу попереднього комуністичного режиму і 80% суми прострочених відсотків за кредитами. Інша частина держборгу була реструктуризована майже на 20 років з довгими пільговими періодами.
зараз Польща щорiчно отримує з фондlв Європейському Союзіу майже 12 млрд евро. i все це без вiйни...
У 2017 році виплати за зовнішніми боргами та на їх обслуговування сягнули 30% видатків держбюджету. Тобто Україна віддає майже третину з того, що заробляє.
нi, пiсля падiння 14-15 рокiв вже бiльше двох рокiв росте саме в доларах.
у 2017-му році доларовий еквівалент ВВП України зріс з $93,6(2016 р.) до $112,2 млрд, або на 20,5%.
Середня заробітна плата за середньозваженим за рік курсу з $203 до $267 або на 31,5%. З невеликим відставанням за доходами населення почали відновлюватися і ціни на нерухомість: середня вартість 1 кв. метра бізнес і преміум класів зросла на 10% і 6% відповідно.