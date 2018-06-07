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 Политика Украины
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 Рада 315 голосами приняла закон об Антикоррупционном суде. ВИДЕО

Народные депутаты Верховной Рады в четверг, 7 июня, поддержали во втором чтении президентский законопроект № 7440 о Высшем антикоррупционном суде.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

За принятие законопроекта проголосовали 315 депутатов. 

...

Голосовали "за":

"Блок Петра Порошенко" - 123

"Народный фронт" - 70

"Оппозиционный блок" - 2 (22 - против)

"Самопомич" - 22

Радикальная партия - 2 (2 - против, 15 - воздержались)

"Батькивщина" - 14

"Воля народу" - 18

"Партия Видродження" - 21

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Порошенко выступил в Раде и призвал депутатов принять закон об Антикоррупционном суде. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3070252
 
   
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по аналогии с космосом - ракета уже полетела, но на орбиту ещё не вышла.
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Ну так как я говорил ранее будте честными так и пишите граждане хрен вы чего получите результат будет через 50 или 100 лет да и то если будет!! гарантий не каких!! за то как классно мы тут счас повеселимся!!
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всё ясно. а когда начнут сажать - будешь орать - Зрада!!!, мало дали!
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ну знаешь если за убийство дают 3 года условно то это реально ЗРАДА как по мне!!
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Когда будут сажать мы все уже пару десятилетий в земле гнить будем. И это при самом оптимистическом варианте.
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Президентский вариант АКС не в зачёт,неужели соевые объепали международное сообщество в очередной раз,теперь смотрим за руками шулеров
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Польша согласилась платить 2 миллиарда долларов год за Американскую военную базу на своей территории.Если её построят рядом со Львовом єто будет Шикарно для Плешивого Педофила... Рада 315 голосами ухвалила закон про Антикорупційний суд - Цензор.НЕТ 7697
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Готов сдать свои 20 соток под базу НАТО. Вода, эл.энергия есть, соседи приличные, оплата - 1 гривна в год.
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Жоппазиция Бойко голосовала ПРОТИВ 22 Мудака Плешивіх
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Шо то тут не то . Злые языки утверждают что бпп и жоппоблок это одно и тоже . Тогды почему голосуют противоположно ..? И наоборот , "бють" проголосовал за закон ,вместе с "барыгами ", так кто же теперь кого зрадыв .? Нихрена не понять .Рада 315 голосами ухвалила закон про Антикорупційний суд - Цензор.НЕТ 4115.
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менше слухайте злих язиків, більше - добрих.
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Всё то. Это роль. Роль объектов ненависти/отвлечения внимания. Взамен они сохранили почти всё наворованное и их не посадят.
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голосов было достаточно, почему бы не попиарится?
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Через рік ми побачимо, що від цього суду стільки користі, як і від НАЗК, НАБУ, САП ..
і нам буде потрібний антикорупційний Президент і антикорупційна Верховна Рада
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Пока будет сформирован суд и начнет работать, президент и депутаты будут переизбраны.
Порох смотается жить в страну из которой не выдают, а депутаты - явные ворюги, переизбираться не будут и тоже разбегутся как блохи. Кто - куда. Не зря же у них уже есть по нескольку паспортов... В основном - Израильские. Откуда не выдают.
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ты реально думаешь что кто то кого то будет сажать? НУ НУ значит мало тебя еще по жопе били раз такое думаешь!!
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Вчера над моим городом пролетел какой то странный истребитель Здоровый такой гремело так что окна дрожали,наверно Американцы прилетели... Рада 315 голосами ухвалила закон про Антикорупційний суд - Цензор.НЕТ 6021
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жопоблок і сраковтик - блізнєци браття
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І чого брешеш (бо іншого слова не знайду)? Виступали проти президентської версії закону, а не проти самого закону. Проти президентської версії і проти правок, які він хотів проштовхнути, виступав багато хто, у тому числі Венеціанська комісія, МВФ.
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Работа у него такая, странный у Вас вопрос.
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як я брешу виступила і сьогодні проголосувала чогож проголосувала якщо виступала ? шоу для дебілів
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Украина - богатейшая страна. Проблема в распределении этих богатств, а не в их наличии. А также в том чтобы украинские ресурсы (в том числе и человеческие) в полной мере работали на развитие Украины , а не оседали на оффшорных счетах или в виде западной недвижимости.
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як завжди кремлядська опозиція намагалася все зіпсувати. слава богу що у нас е проУкраїнська більшість на чолі з нашим Президентом Петром Олексійовичом!
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СКОКО КОРУПЦИОНЕРОВ СИДИТ?! ВО ГЛАВЕ С ПРЕЗИДЕНТОМ?!! Про какую победу ты воешь?!!
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думаю що під вибори косата сяде таки там ділішок на ній як на собаці блох
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честно говоря я так не думаю!
1 Если бы реально на ней что то было то ее посадили бы еще при ЮЩЕ! или при Якуневиче
2 Чтобы посадить надо пройти через нашу систему а у нас система она заточена так что начальников не сажает ни теперешних ни бывших! в свое время спецом так было сделано
3 Она все таки политик и следовательно будет пользоваться полетической крышей что дополнительно усложняет посадку, если нет железобетонных улик а как я писал в пункте 1, ИХ ТОЧНО НЕТ!!
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її вже три рази садили но вона все винирювала ! можна за передачу укр нафти коломойському посадити за газовий зговорняк з путіним
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так именно потому и отпускали что выполняется пункт 1)!!
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пункт 1 действует практически на всех политиков
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ватка, ти за вашими курупционерами слідкуй,а ми зі своїми самі розберемось!
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Объединились все, кому Порошенко уже поперек горла с отжимом бизнеса.
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ага. С Порошенко и объединились ))))
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Ну что теперь спорить. Закон принят. Пусть не совсем в той версии, в какой хотелось бы, пусть и не без президентских поправок, но приняли (кстати, европейцы были готовы пойти на еще большие уступки. Уперлись Великобритания, Канада и США). Из-за последней поправки будет непросто, ибо ею будут широко пользоваться, но для коррупционеров все равно наступают непростые времена. Пусть тянет не на золотую медаль, а на серебрянную, но это все же победа.
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СКОК КОРУПЦИОНРЕРОВ СИДИТ?! ПРО КАКУЮ ПОБЕДУ ВЫ ПОЕТЕ?!!
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Коррупционеры не сидят, потому что нет суда. Обычные суды все дела против коррупционеров просто саботируют. И, кстати, где судить самих судей-коррупционеров? В таком же коррупционном суде? Поэтому и настаивали на АС, который был бы независим, потому столько копий было сломано, потому и был этот клинч между Порошенко и МВФ.
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Так можете вы рано поете песню про победу? кто вам сказал что этот суд будет кого то сажать?! т.е. у нас в стране 100ни тысяч судей которые никого не сажают а тут в друг раз и будут сажать?!! а с какого хера, лично я в это не верю поэтому мне не понятны ваши песни про победу!! вот если бы приняли закон что наших корупционеров будет судить британский суд то я был бы более уверен в посадках так как есть примеры посадок в британском суде (британских корупционеров)!! а вот с нашими судьями я вообще ни во что ни верю и ничего от них не жду!! слишком долго в наших судах шел отрицательный отбор!!
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"...кто вам сказал что этот суд будет кого то сажать?"

во-первых что бы навести порядок не обязательно сажать, достаточно бояться и не делать преступлений, и во-вотрых с помощью действительно незавимимых судей большая вероятность что будут выносить справедливые приговоры.
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Ага а кто то в леших верит и в домовых!
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это прописные истины для тех, кто дружит со своей башкой
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именно потому что я дружу с башкой я отталкиваюсь не от желаний и мечтаний а от практических результатов!! пока что практика говорит что я прав! а вот все остальные бредят какой то фантастикой которой за все 25 лет в нашей стране не наблюдалось!!
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если бы ты дружил с башкой то понял, что тебе гворят умыне люди.
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умным людям еще раз напишу
МНЕ СЛОВА НЕ ИНТЕРЕСНЫ МНЕ ИНТЕРЕСНЫ РЕАЛЬНЫЕ ДЕЛА!! РЕЗУЛЬТАТ! А БОЛТАТЬ Я МОГУ НЕ ХУЖЕ УМНЫХ ЛЮДЕЙ!!
поэтому если люди реально умные они в лучшем случае промолчать а по правильному просто будут ждать результат (молча) а не рассказывать что типа уже всех победили!!
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если слова не интеренсны и целыми днями тут сдишь их пишешь, значит полный идиот!
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Та хватит уже надрываться так. Не докажешь ты им ничего. Вспомни недавние события с сявченко - сколько мне коментов потерли, банили раз пять, а в итоге что? Сколько из тех миллионов визжащих ПАБЕДААА потом говорили бляя, как же нас наебали. Я встретил только парочку. Вот и весь сказ. Дурак рад обманываться, а власть только за. Так и живём.
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Ты когда поумнеешь и перестанешь быть попугаем?
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Вот это да, теперь ручной суд будет у Сытника
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А ты хотела, чтобы был опять у Пети?
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Интересно, акс тоже сохранит опцию" других судей", : кое-кто ,фамилий много, по делу, за взятку, неправомерную выгоду, сколько там тыс.долларов, или даже миллионов, :пошёл на сделку, и только штраф, в сто неминимальных гривен; и сиди, штрафник, на своём месте,купайся в морях- океанах, откупился,значится, мож рулить.
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Труханов напрягся((
Бойка пишет явку с повинной ?
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Я хочу верить в лучшее. Но как я написал выше в посту который почему то сразу же удалили , критерий очень простой. Будут посадки крупных барыг в самое ближайшее время или не будут. Так и получим ответ на все вопросы.
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Mikheil Saakashvili
17 hrs · Рада 315 голосами ухвалила закон про Антикорупційний суд - Цензор.НЕТ 567

Американці пред'явили Порошенку ультиматум: або завтра він не стримає обіцянку, дану своїй банді, і перестане саботувати Антикорупційний суд, або скоро його буде судити суд американський. Треба ж було бути таким недалекоглядним і загнати себе в такий глухий кут.
Мій прогноз: завтра барига з великою ймовірністю закусить вудила і проведе цей закон. І другий мій, абсолютно точний прогноз: його, Кононенка, Луценка, Авакова і компанію буде судити саме новий Антикорупційний суд, підібраний за допомогою іноземців. До речі, у Гватемалі зовсім недавно таке сталося.
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Михо ещё не купил пропеллер ? Без пропеллера по крышам прыгать неудобно - вертолёт только поможет, разве что.
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Ох как смешно!!! Давай еще про галстук! Я от кремлеботов столько таких баек слышал, но давай и ты, на свой лад!
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Извини, я на ссылки кремлеботов не нажимаю. Изложи своими словами, пионер путинский.
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Заметьте как Миша безошибочно предсказал сегодняшние события. Надеюсь, он точно так же угадает и со вторым прогнозом.
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Во всей этой истории пртоивно было смотерть, как наши слуги народа, которых мы выбирали на крови наших лучших сынов, упирались до последнего, что бы найти компромис, что бы АС был не совсем независим. Стыдно пред нашими настоящими партнерами, котрые думают о будущем Украины большен чем наши избранники.
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Сынок, демократия базируется на том что избранная власть - всегда выше назначенной. Президент и парламент имеют народный мандат на управление государством. Суд такого мандата не имеет.
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папаша, зато суд имеет право наказывать, а Президент и праламент нет!
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Народные избранники имеют судебную неприкосновенность, согласно закону.
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отменяют эту неприкосновенность, в натуре
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Где ты демократию увидел? Антикоррупционный суд будет репрессивным органом который снесет голову коррyпционной гидре. Потом уже поговорим про демократию. А то знаем мы эту вашу демократию для барыг.
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Сынок, Украина - не то государство чтобы в нём прокатило внешнее управление. Всё будет как скажет Гетьман.
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папаша, это не внешнее управление, а исапользоване чужого опыта. Как делеют все умные люди, что бы не делать своих ошибок.
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я у себя дома в отличие от тебя, кремлебота
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А какое правление прокатит? Внутреннее правление барыг и воров? Это ты так пытаешься на гордость давить? А на деле принижаешь.
П.С. "Внешнее правление" - еще одна словосочетание из лексикона путинских лизал и ботов.
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"барыги" и "лизалы" - лексикон питерского отребья из пригожинского "агенства"
Пшёл вон. Рада 315 голосами ухвалила закон про Антикорупційний суд - Цензор.НЕТ 1683
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пшел вон - это из лексикона хозяев. Ты же мелкая ботная сошка. Выражайся как тебе положено, холоп.
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Давно уже не стыдно. Уже лет десять как. Расслаблено пробиваем дно за дном.
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Короче, ждем ПОСАДОК. После этого можно будет праздновать. Потому что если посадят хоть одного - значит посадят и всех остальных. Включая, сами знаете кого.
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Поздравляю всех, кто любит НАШУ Украниу. Зарадаботом и кремлеботам желаю долгих мучений и хорошей агонии по этому поводу. Такой закон должен был быть первым после Майдана, много времени потеряли, но ничего наверстаем.
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ну, я подожду пока посадят когото крупнее головы сильрады.
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Ну так что, есть у союзников право вето или нет? Транш будет или нет? Пенсии поднимут?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРада 315 голосами приняла закон об Антикоррупционном суде. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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