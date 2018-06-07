 Рада 315 голосами приняла закон об Антикоррупционном суде. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
За принятие законопроекта проголосовали 315 депутатов.
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Голосовали "за":
"Блок Петра Порошенко" - 123
"Народный фронт" - 70
"Оппозиционный блок" - 2 (22 - против)
"Самопомич" - 22
Радикальная партия - 2 (2 - против, 15 - воздержались)
"Батькивщина" - 14
"Воля народу" - 18
"Партия Видродження" - 21
і нам буде потрібний антикорупційний Президент і антикорупційна Верховна Рада
Порох смотается жить в страну из которой не выдают, а депутаты - явные ворюги, переизбираться не будут и тоже разбегутся как блохи. Кто - куда. Не зря же у них уже есть по нескольку паспортов... В основном - Израильские. Откуда не выдают.
1 Если бы реально на ней что то было то ее посадили бы еще при ЮЩЕ! или при Якуневиче
2 Чтобы посадить надо пройти через нашу систему а у нас система она заточена так что начальников не сажает ни теперешних ни бывших! в свое время спецом так было сделано
3 Она все таки политик и следовательно будет пользоваться полетической крышей что дополнительно усложняет посадку, если нет железобетонных улик а как я писал в пункте 1, ИХ ТОЧНО НЕТ!!
во-первых что бы навести порядок не обязательно сажать, достаточно бояться и не делать преступлений, и во-вотрых с помощью действительно незавимимых судей большая вероятность что будут выносить справедливые приговоры.
МНЕ СЛОВА НЕ ИНТЕРЕСНЫ МНЕ ИНТЕРЕСНЫ РЕАЛЬНЫЕ ДЕЛА!! РЕЗУЛЬТАТ! А БОЛТАТЬ Я МОГУ НЕ ХУЖЕ УМНЫХ ЛЮДЕЙ!!
поэтому если люди реально умные они в лучшем случае промолчать а по правильному просто будут ждать результат (молча) а не рассказывать что типа уже всех победили!!
Бойка пишет явку с повинной ?
17 hrs ·
Американці пред'явили Порошенку ультиматум: або завтра він не стримає обіцянку, дану своїй банді, і перестане саботувати Антикорупційний суд, або скоро його буде судити суд американський. Треба ж було бути таким недалекоглядним і загнати себе в такий глухий кут.
Мій прогноз: завтра барига з великою ймовірністю закусить вудила і проведе цей закон. І другий мій, абсолютно точний прогноз: його, Кононенка, Луценка, Авакова і компанію буде судити саме новий Антикорупційний суд, підібраний за допомогою іноземців. До речі, у Гватемалі зовсім недавно таке сталося.
П.С. "Внешнее правление" - еще одна словосочетание из лексикона путинских лизал и ботов.
Пшёл вон.