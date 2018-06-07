 Рада 315 голосами приняла закон об Антикоррупционном суде. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

За принятие законопроекта проголосовали 315 депутатов.

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Голосовали "за":

"Блок Петра Порошенко" - 123

"Народный фронт" - 70

"Оппозиционный блок" - 2 (22 - против)

"Самопомич" - 22

Радикальная партия - 2 (2 - против, 15 - воздержались)

"Батькивщина" - 14

"Воля народу" - 18

"Партия Видродження" - 21

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