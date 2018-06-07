 Все правки к законопроекту об Антикоррупционном суде согласованы с МВФ, - соавтор документа Вашадзе

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил соавтор президентского законопроекта Георгий Вашадзе.

Отвечая на вопрос, одобрены ли МВФ последние правки, в том числе о роли общественного совета международных экспертов, Вашадзе сказал: "Да. (В переговорах. - Ред.) участвовали представители Верховной Рады, администрации президента - Филатов (заместитель главы АП Алексей Филатов. - Ред.), глава комитета, я участвовал. Рон Ван Роден (глава миссии МВФ в Украине Рон Ван Роден. - Ред.), Владислав Рашкован (заместитель исполнительного директора МВФ В.Рашкован. - Ред.) – со стороны МВФ".

Кроме того, отвечая на вопрос, какие организации будут представлены в общественном совете международных экспертов, он сказал: "Там реально проходят несколько международных организаций. Это Всемирный банк, Совет Европы, GRECO, ОБСЕ".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Порошенко выступил в Раде и призвал депутатов принять закон об Антикоррупционном суде. ВИДЕО