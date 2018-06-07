 Все правки к законопроекту об Антикоррупционном суде согласованы с МВФ, - соавтор документа Вашадзе

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил соавтор президентского законопроекта Георгий Вашадзе.
Отвечая на вопрос, одобрены ли МВФ последние правки, в том числе о роли общественного совета международных экспертов, Вашадзе сказал: "Да. (В переговорах. - Ред.) участвовали представители Верховной Рады, администрации президента - Филатов (заместитель главы АП Алексей Филатов. - Ред.), глава комитета, я участвовал. Рон Ван Роден (глава миссии МВФ в Украине Рон Ван Роден. - Ред.), Владислав Рашкован (заместитель исполнительного директора МВФ В.Рашкован. - Ред.) – со стороны МВФ".
Кроме того, отвечая на вопрос, какие организации будут представлены в общественном совете международных экспертов, он сказал: "Там реально проходят несколько международных организаций. Это Всемирный банк, Совет Европы, GRECO, ОБСЕ".
ну.... чтобы приняли Закон.. и оно осталося у своем кабинете?
Первые дела к рассмотрению:
1) Куда делись $ 26,5 миллиарда долларов государственных займов взятых на международном финансовом рынке, которые взяла Тимошенко ?
2) Куда делись $ 19,5 миллиарда долларов, которые взял Азаров ?
Что на эти деньги построено ?
Заводы ? Фабрики ? Дороги ? Десятки новых станций метро ? Самая передовая медицина в мире ? Новейшие вооружения ? Современная армия ?
Ау, бывшие премьеры ! Куда вы дели $ 46 (СОРОК ШЕСТЬ) миллиардов долларов ?
Ведь независимо от того, будет создан АС или нет, разбирательство предстоит, грандиозное - куда испарились такие гигантские деньги ?
Где всё это на сумму $ 26,5 лярдов ?
Как же великий клоун луцик и Грицак это допускают? Видно в доле..
ДА?
И где так нужный для защиты Родина патронный завод на 5-м году войны?
Явно купленные хуй-ом чиновники в АП и министерствах саботируют этот вопрос. А может и САМ тоже продался!
Патронов пока достаточно для ООС.
Это на открытие дел как то влияет?
Подобные аргументы высказывает и президент. «Внедрение новейших технологий в полном соответствии со стандартами НАТО обеспечит совместимость боеприпасов, выпускаемых по основным калибрам. Это даст возможность не просто складировать боеприпасы, а обеспечить изготовление боеприпасов уже из отечественного сырья. Мы, соответственно, должны восстановить те мощности, которые были в Украине до начала оккупации Российской Федерацией. Я ставлю эту позицию как один из первых приоритетов», - отметил Петр Порошенко.
НЕужели презик нагло ВРЕТ?
Судя по перерезанию ленточек, толканию речи ,до потери школьниками сознания, на линейке и награждению журналистов мядальками в период войны - ему делать явно нех-н.
Ну и про уже выданные премии себе любимым с еще не полученных денежек тоже пож-та?
Ну и под конец - на каких гос предприятиях в мире - такие премии с просто выполненной своей работы - примеры плиз!
Они отбились или юристы, которых они на лямы наняли? Уточните плиз? - конечно раньше таких юристов не было, когда Газпром делал с Украиной, что хотел, они появились только сейчас. Навтогаз порвал Газпром на 4,6 лярда, это примерно 5% ВВП страны, отбился от платежек за Луганду, что вообще бесценно, но конечно лучше получать пару тысяч гривень в месяц и получать откаты от снегерийцев за продажу своей страны, как раньше...
Платежки за лугандон вообще не законны - и это не их заслуга.
Тут для убогих разжевано с циферками Кучеренко про Нафтогаз https://www.youtube.com/watch?v=AnypEWCBQkI
Лови на погоны "Обращаем внимание, что Национальный банк Украины является органом со специальным статусом. Это означает, что он не принадлежит ни к одной ветви власти. Такая особенность правового статуса НБУ обусловлено в первую очередь его основной функцией - обеспечением стабильности гривни. Для выполнения этой функции Национальный банк должен быть наделен определенной самостоятельностью и независимостью от других органов государственной власти."
Тебя еще повозить показав, что Парламент назначает Премьера, а не наоборот?
Куда делись $ 46 миллиардов долларов ?
Похоже, НБУ тоже должен попасть под следствие, вместе с Тимошенко и Азаровым.
«К слову. Кредиты МВФ, которые брала Юля, еще Азаров погасил, а кредиты, который брал Азаров, уже погасили в 2014 году. Сейчас погашаем кредиты, которые набрал Яценюк в 2014-2015 годах. Так-то графика не правильна. Там только столбец Яценюк и Гройсман. К слову, Яценюк всегда кричал на Майдане, что Украина вся в долгах. Но в 2013 году госдолг к ВВП был всего 42%, а сейчас 82% к ВВП»
Задан конкретный вопрос, про конкретную сумму. Кто там что гасил - дело десятое.
Вопрос: что построено, что руками потрогать можно.
А вот про второй вопрос - пожалуйста.
1) Украина разорвала большинство экономических связей с Россией, хотя прежде её экономика почти полностью была завязана на Россию.
2) Украина тратит несколько миллионов долларов в день (!) на армию, вооружения, и ведение оборонительной войны на Донбассе.
В таких условиях, правительство не дало гривне сорваться в гиперинфляцию ! Гройсмана и его команду нужно орденам "Герой Украины" наградить.
Верховная Рада Украины (ВРУ), как высший орган законодательной власти, принимает законы, в том числе по финансовым вопросам, основные направления бюджетной политики на следующий бюджетный период, утверждает Государственный бюджет Украины и вносит изменения в него; осуществляет контроль за выполнением Государственного бюджета; принимает решение относительно отчета о его исполнении; определяет основы внешней и внутренней политики.
Президент Украины как глава государства, создает в пределах средств, предусмотренных в Государственном бюджете Украины для осуществления своих полномочий консультативные, совещательные и другие вспомогательные органы и службы; подписывает законы, принятые ВРУ; имеет право вето относительно этих законов и др.
Кабинет Министров Украины, как высший орган в системе органов исполнительной власти, разрабатывает и реализует стратегические направления единой государственной финансовой политики, разрабатывает проект закона про Государственный бюджет Украины, обеспечивает выполнение утвержденного ВРУ Государственного бюджета Украины и представляет отчет о его исполнении, обеспечивает исполнение всех законов, касающихся финансовой политики государства.
А если спросит - вдруг за инициативу ему пайку просроченного Киевского урежут, что бы не умничал.
человечеще и талантище
шо торт состряпать, шо суд ак создать
как два пальца об асфальт
однозначно за такое надо пожизненное давать
президенство, как хуйлу
мацковскому
МВФ сказал "сделать суд !" - значит будет суд.
На суде будет разборка с теми кто взял у МВФ десятки миллиардов долларов.
Заодно можно и у самого МВФа спросить: чи бачили очi що купували ?
Момент истины настал. Дело номер один: куда делись 46 миллиардов долларов ?
"Если ты решаешь куда-то войти, сначала подумай - как тебе оттуда, в случае чего, выйти" (С)
Запасаемся попкорном.
Так это как минимум тянет на статью "растрата в особо крупных размерах".
Но, МВФ не даёт деньги под такую фигню. Интересно: под какие конкретные проекты он их давал, и как проконтролировал выполнение.