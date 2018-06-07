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Все про:Вашадзе (3) МВФ (2538) Антикоррупционный суд (232)

 Все правки к законопроекту об Антикоррупционном суде согласованы с МВФ, - соавтор документа Вашадзе

Окончательные поправки к законопроекту о Высшем антикоррупционном суде, в том числе о ключевой роли общественного совета международных экспертов, согласованы с Международным валютным фондом.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил соавтор президентского законопроекта Георгий Вашадзе.

Отвечая на вопрос, одобрены ли МВФ последние правки, в том числе о роли общественного совета международных экспертов, Вашадзе сказал: "Да. (В переговорах. - Ред.) участвовали представители Верховной Рады, администрации президента - Филатов (заместитель главы АП Алексей Филатов. - Ред.), глава комитета, я участвовал. Рон Ван Роден (глава миссии МВФ в Украине Рон Ван Роден. - Ред.), Владислав Рашкован (заместитель исполнительного директора МВФ В.Рашкован. - Ред.) – со стороны МВФ".

Кроме того, отвечая на вопрос, какие организации будут представлены в общественном совете международных экспертов, он сказал: "Там реально проходят несколько международных организаций. Это Всемирный банк, Совет Европы, GRECO, ОБСЕ".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Порошенко выступил в Раде и призвал депутатов принять закон об Антикоррупционном суде. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3070248
 
   
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Увлекательное зрелище, борьба коррупционеров за Антикоррупционый суд......
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увлекательное зрелище будет дальше, когда антикоррупционеры будут стараться проталкивать лояльных к НАБУ судей, что бы те принимали правильные решения для Бюро, вот это будет очень увлекательно))
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а грося раздал людям... благодарность?
ну.... чтобы приняли Закон.. и оно осталося у своем кабинете?
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Батя 2 ще вчора мав свой вариант закона...так сказать АСОБЫЙ ПУТЬ!!!)))))
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Антикоррупционный суд - это прекрасно.
Первые дела к рассмотрению:
1) Куда делись $ 26,5 миллиарда долларов государственных займов взятых на международном финансовом рынке, которые взяла Тимошенко ?
2) Куда делись $ 19,5 миллиарда долларов, которые взял Азаров ?

Что на эти деньги построено ?
Заводы ? Фабрики ? Дороги ? Десятки новых станций метро ? Самая передовая медицина в мире ? Новейшие вооружения ? Современная армия ?
Ау, бывшие премьеры ! Куда вы дели $ 46 (СОРОК ШЕСТЬ) миллиардов долларов ?


Все правки к законопроекту об Антикоррупционном суде согласованы с МВФ, - соавтор документа Вашадзе - Цензор.НЕТ 3358

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У вас есть ответ на поставленный вопрос ?
Ведь независимо от того, будет создан АС или нет, разбирательство предстоит, грандиозное - куда испарились такие гигантские деньги ?
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порохожоп это плохо. Эти цыфири распечатай и засунь себе и куратору МинСтць в дупу!
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если клоуны от Банковой лгут в наглую, что их в дёсны лобзать???
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Я можу відповісти кому завгодно не ображаючи опонента, а ти хамиш йому, тим більш що він звернувся до тебе на ВЬІ.
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ко мне оно не обращалось. а гадит тут цитатами из методички банковой на всех темах. Несёт полный бред и фейки. В реале за такое по лицу обычно дают, даже в приличнов обществе. Оно же такое на Крещатике людям не скажет.
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Таки да, він не до тебе звернувся, але це не виправдовує тебе.
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А ти тут яким боком? Не наривайся, бо це очєнь і очєнь.
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Вопрос, почему НАБУ не занимается всеми этими вопросами, почему у них такое выборочное правосудие? Вот и с новым судом также будет, будет плясать под дудку Сытника и выборочно работать.
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Я вже кілька разів тут пояснював чому так відбувається, тому повторювати для кожного окремо не буду.
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Не люблю хамів і тому в спам./Колбасные мигранты бывшие украинцы а ныне граждане других стран, за редким исключением, уверены, что сбежав из Украины они совершили геройский подвиг и потому вправе украинцев учить жизни, хамить, пересказывать раша тудэй.Но методом борьбы Ивана Петровича Сидорова с хамством , тупыми поучениями колбасных мигрантов есть не спам, а их перевоспитание на основе принципов гуманизма ,связи воспитания с жизнью ,опоры на коллектив.
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До таких слова не доходять. Перевірено. Тому надаю перевагу діям, а не словам.
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Что, шнырь пригожинский, нечего сказать по делу ? Все правки к законопроекту об Антикоррупционном суде согласованы с МВФ, - соавтор документа Вашадзе - Цензор.НЕТ 7651
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Интересен не рапорт, а вот что руками потрогать можно: фабрики, заводы, дороги, поезда, станции, компьютерные томографы и т.д.
Где всё это на сумму $ 26,5 лярдов ?
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Кредиты МВФ не выделяют на сроитлство заводов, их выделяют для поддержания финансовой стабильности... Деньги ушли в том числе на рефинонсирование банков, во время мирового кризиса! Понятное дело, что деньги ушли в никуда... Лучше было жить за свои и затянуть в 2008-2009 годах пояса, но не накапливать долги, которые сейчас нужно отдавать (например только за май выплачено 0,8 лярда а за 2018-2019 должны вернуть 10 лярдов)! Но Вона шла на выборы и занималась популизмом, а теперь расплачиваемся...
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И почему до сих пор эти воры не посажены, даже дел на них нет.
Как же великий клоун луцик и Грицак это допускают? Видно в доле..
ДА?
И где так нужный для защиты Родина патронный завод на 5-м году войны?
Явно купленные хуй-ом чиновники в АП и министерствах саботируют этот вопрос. А может и САМ тоже продался!
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"И почему до сих пор эти воры не посажены, даже дел на них нет." - один в бегах, другая хочет стать президентом. Можете задать ей поставленный вопрос. Все правки к законопроекту об Антикоррупционном суде согласованы с МВФ, - соавтор документа Вашадзе - Цензор.НЕТ 9632
Патронов пока достаточно для ООС.
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Ну и что?
Это на открытие дел как то влияет?
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Конечно. Демократию нарушать нельзя ! Пусть отчитаются по телевизору. Может и в самом деле, в Киеве построены несколько новых линий метро, а никто и не заметил.
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Про патроны - БРЕХНЯ.
Подобные аргументы высказывает и президент. «Внедрение новейших технологий в полном соответствии со стандартами НАТО обеспечит совместимость боеприпасов, выпускаемых по основным калибрам. Это даст возможность не просто складировать боеприпасы, а обеспечить изготовление боеприпасов уже из отечественного сырья. Мы, соответственно, должны восстановить те мощности, которые были в Украине до начала оккупации Российской Федерацией. Я ставлю эту позицию как один из первых приоритетов», - отметил Петр Порошенко.

НЕужели презик нагло ВРЕТ?
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Ну, как восстановит - так тебе доложит. Лично Усі правки до законопроекту про Антикорупційний суд узгоджено з МВФ, - співавтор документа Вашадзе - Цензор.НЕТ 8847
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У него очень много работы и без тебя. Отдохни пока, водички попей.
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Докажи!
Судя по перерезанию ленточек, толканию речи ,до потери школьниками сознания, на линейке и награждению журналистов мядальками в период войны - ему делать явно нех-н.
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Самые купленные чиновники работают в Нафтогазе, отбились от дела в арбитраже, где Газпром хотел взыскать десятки милиардов дол с Украины, а в встречном иске разбили снегерийцев почти на 5 лярдов... Вообщем все продались...
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Они отбились или юристы, которых они на лямы наняли? Уточните плиз?
Ну и про уже выданные премии себе любимым с еще не полученных денежек тоже пож-та?
Ну и под конец - на каких гос предприятиях в мире - такие премии с просто выполненной своей работы - примеры плиз!
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Ну и про уже выданные премии себе любимым с еще не полученных денежек тоже пож-та - конечно про взаимозачет 2 лярдов поставленного газа Украине Вы забыли, да? Остальные 2,6 лярда будут использованы для торпедирования СП1/2...

Они отбились или юристы, которых они на лямы наняли? Уточните плиз? - конечно раньше таких юристов не было, когда Газпром делал с Украиной, что хотел, они появились только сейчас. Навтогаз порвал Газпром на 4,6 лярда, это примерно 5% ВВП страны, отбился от платежек за Луганду, что вообще бесценно, но конечно лучше получать пару тысяч гривень в месяц и получать откаты от снегерийцев за продажу своей страны, как раньше...
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Извините, с упоротыми не общаюсь!
Платежки за лугандон вообще не законны - и это не их заслуга.
Тут для убогих разжевано с циферками Кучеренко про Нафтогаз https://www.youtube.com/watch?v=AnypEWCBQkI
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Порохобот, а ты знаешь что Порошенко в это время возглавлял парламентский комитет по финансам и банковской деятельности и Национальный банк Украины. Может у хозяина спросишь, он то точно знает куда комитет и банк дели деньги, или страшно?
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За дела в хозяйстве всегда отвечает первое лицо. Премьер-министр - это хозяйственник номер один. Остальные просто выполняют распоряжения.
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Шо порохобот, неприятно когда тебя мордой по твоей брехне возят?

Лови на погоны "Обращаем внимание, что Национальный банк Украины является органом со специальным статусом. Это означает, что он не принадлежит ни к одной ветви власти. Такая особенность правового статуса НБУ обусловлено в первую очередь его основной функцией - обеспечением стабильности гривни. Для выполнения этой функции Национальный банк должен быть наделен определенной самостоятельностью и независимостью от других органов государственной власти."
Тебя еще повозить показав, что Парламент назначает Премьера, а не наоборот?
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Начхать на "особый статус НБУ".
Куда делись $ 46 миллиардов долларов ?
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Я тебе уже ответил, это отлично знает только комитет по финансам и НБУ, без этих двух контор ни одна копейка не может быть потрачена. Ты уже знаешь к кому обращаться, вперед.
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"только комитет по финансам и НБУ" - мил человек, есть такое понятие: государственный бюджет. Под него принимается официальный документ, парламентом. Так что твоё "знает только..." тянет по меньшей мере на незаконные действия, вне рамок гос.бюджета.

Похоже, НБУ тоже должен попасть под следствие, вместе с Тимошенко и Азаровым.
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Ну так если все знают, что истеришь и хозяина отмазываешь? Ты еще долги времен Кучмы вспомни лишь бы копейку отработать. Кстати

«К слову. Кредиты МВФ, которые брала Юля, еще Азаров погасил, а кредиты, который брал Азаров, уже погасили в 2014 году. Сейчас погашаем кредиты, которые набрал Яценюк в 2014-2015 годах. Так-то графика не правильна. Там только столбец Яценюк и Гройсман. К слову, Яценюк всегда кричал на Майдане, что Украина вся в долгах. Но в 2013 году госдолг к ВВП был всего 42%, а сейчас 82% к ВВП»
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Не по теме.
Задан конкретный вопрос, про конкретную сумму. Кто там что гасил - дело десятое.
Вопрос: что построено, что руками потрогать можно.
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Ну и тебе был ответ - спроси Хозяина, именно он распоряжался деньгами одновременно контролируя их трату. Но ты этого не знал, вот и пустился в истерику пустых вопросов и отмазки хозяина и при котором и за рекордно короткий срок долг вырос в два раза по отношению к ВВП.
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Тебе ещё раз повторить что за всё в государстве отвечает первое лицо ?
А вот про второй вопрос - пожалуйста.
1) Украина разорвала большинство экономических связей с Россией, хотя прежде её экономика почти полностью была завязана на Россию.
2) Украина тратит несколько миллионов долларов в день (!) на армию, вооружения, и ведение оборонительной войны на Донбассе.
В таких условиях, правительство не дало гривне сорваться в гиперинфляцию ! Гройсмана и его команду нужно орденам "Герой Украины" наградить.
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Брехать всегда и везде, ты наверное с этими принципами родился, иначе не можешь. Конституцию уже изменил, диктатуру в Украине внедрил, троллятина платная и мерзотная, что с тебя возьмешь и самое главное у тебя никогда нет никаких аргументов и ссылок на факты, сплошной поток брехни, такие как ты погубят Украину. Закончили на этом.


Верховная Рада Украины (ВРУ), как высший орган законодательной власти, принимает законы, в том числе по финансовым вопросам, основные направления бюджетной политики на следующий бюджетный период, утверждает Государственный бюджет Украины и вносит изменения в него; осуществляет контроль за выполнением Государственного бюджета; принимает решение относительно отчета о его исполнении; определяет основы внешней и внутренней политики.
Президент Украины как глава государства, создает в пределах средств, предусмотренных в Государственном бюджете Украины для осуществления своих полномочий консультативные, совещательные и другие вспомогательные органы и службы; подписывает законы, принятые ВРУ; имеет право вето относительно этих законов и др.
Кабинет Министров Украины, как высший орган в системе органов исполнительной власти, разрабатывает и реализует стратегические направления единой государственной финансовой политики, разрабатывает проект закона про Государственный бюджет Украины, обеспечивает выполнение утвержденного ВРУ Государственного бюджета Украины и представляет отчет о его исполнении, обеспечивает исполнение всех законов, касающихся финансовой политики государства.
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Этого у них в темниках нема.
А если спросит - вдруг за инициативу ему пайку просроченного Киевского урежут, что бы не умничал.
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Ці правки вихолостять закон що він стане ніяким. Недарма ж так старались.
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"Отвечая на вопрос, одобрены ли МВФ последние правки, в том числе о роли общественного совета международных экспертов, Вашадзе сказал: "Да. (В переговорах. - Ред.) участвовали представители Верховной Рады, администрации президента - Филатов (заместитель главы АП Алексей Филатов. - Ред.), глава комитета, я участвовал. Рон Ван Роден (глава миссии МВФ в Украине Рон Ван Роден. - Ред.), Владислав Рашкован (заместитель исполнительного директора МВФ В.Рашкован. - Ред.) - со стороны МВФ". Источник: https://censor.net.ua/n3070248 "
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не понимаю, зачем Украине нужен очередной антикор. орган, если у нас старые ещё не научились работать, а только тянут деньги с бюджета. Так и новый суд, будет тянуть колоссальные деньги из бюджета, у Украины, что бюджет резиновый?
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навіть прізвищу соавтора не довіряю....
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а я бы "активистам-антикоррупционерам" не доверял бы, раз они так "топят" за этот суд, значит 100% какие то планы на него имеют, что бы использовать его в личных интересах.
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сказали что автор Петр Алекссеич
человечеще и талантище
шо торт состряпать, шо суд ак создать
как два пальца об асфальт
однозначно за такое надо пожизненное давать
президенство, как хуйлу
мацковскому
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_Вся власть в руках олигархов, депутаны и партии - их инструменты и работают на них. Так что... не верю! Абсолютное недоверие!
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Не-не-не.
МВФ сказал "сделать суд !" - значит будет суд.
На суде будет разборка с теми кто взял у МВФ десятки миллиардов долларов.
Заодно можно и у самого МВФа спросить: чи бачили очi що купували ?
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Тысячи поправок! Абсолютное недоверие!
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Всё, поезд ушёл. Поправки обсуждены и приняты/отвергнуты.
Момент истины настал. Дело номер один: куда делись 46 миллиардов долларов ?
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Детская наивность во взрослом возрасте это... какое-то отклонение.
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Нет, мил человек. Это не наивность. Это момент истины.
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Действительно, это не наивность. Это - глупость+упертость.
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Страшно стало, да ? Всё требовали создания АС, а теперь, когда он создан, боитесь рассмотреть самое главное дело: об исчезновении 46 миллиардов ?
"Если ты решаешь куда-то войти, сначала подумай - как тебе оттуда, в случае чего, выйти" (С)
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_Знаешь, кто такой дурак? тот, кто не делает выводов из прошлого. Из всего этого будет такой же пшик, как и с НАБУ, НАПК и САП. Этот суд работать не будет! Ему не дадут, будут сопротивляться насмерть. И затягивание с его созданием, с принятием правильно написанного закона (который выхолостили тысячами правок) - это лишь начало борьбы против антикоррупционного суда.
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Может будет, а может не будет работать - поглядим. Пока что Дело Номер Один назрело. Большой базар должен быть, однако.
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Продовольственную Программу в дохлом сссре приняли в Мае 1982 года,но это не означает,что советский народ после этого нажрался салями и красной икры с черном полное ПУЗО...,кроме Хека и Минтая рабочему классу дадут шиш с МАСЛОМ... Все правки к законопроекту об Антикоррупционном суде согласованы с МВФ, - соавтор документа Вашадзе - Цензор.НЕТ 2973в Шыколаде...
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Есть идея: пригласить на первое заседание суда представителей МВФ, и спросить у них: под какие именно проекты они давали деньги Азарову и Тимошенко ?
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36 миллиардов ДОЛГА повесили на шею народа эти два прохвоста
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Ха. Усі правки до законопроекту про Антикорупційний суд узгоджено з МВФ, - співавтор документа Вашадзе - Цензор.НЕТ 2635
Так это как минимум тянет на статью "растрата в особо крупных размерах".
Но, МВФ не даёт деньги под такую фигню. Интересно: под какие конкретные проекты он их давал, и как проконтролировал выполнение.
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В 1989 году летом бастовали шахтеры дохлого СССра,ну думаю,после этого появятся в продаже даже Баварские сосиски по 2 рубля,не говоря о колбасе ливерной,захожу в магазин...лежит морская капуста,пустые полки и продавцы говорят : скоро привезут водочку Горбачова,приходите Усі правки до законопроекту про Антикорупційний суд узгоджено з МВФ, - співавтор документа Вашадзе - Цензор.НЕТ 3223
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МВФ про це знає, що порохориги з ними усе саґласавалі?
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Откуда известно, что в переговорах по согласованию не присутствовали представители МВФ?
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Бабло которое брали Азиров и Тимошилла автоматом были переведены в Москву Плешивому Педофилу на развитие рюсскага бизнеса ГрязьПрома и Росефти... Усі правки до законопроекту про Антикорупційний суд узгоджено з МВФ, - співавтор документа Вашадзе - Цензор.НЕТ 3627
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Покращення придет папизже...,Азиров гений с пеленок
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Сыновья Азирова и Индюковича не миллиардеры,это всё поклеп Госдепа США.. Усі правки до законопроекту про Антикорупційний суд узгоджено з МВФ, - співавтор документа Вашадзе - Цензор.НЕТ 852
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Сын миллиардерши Раисы Богатырёвой не миллиардер,мама была всего лишь министром здравоохранения,а там бабла нима всегда,медицинская Мафия это тоже поклёп ГОСДЕПА... Усі правки до законопроекту про Антикорупційний суд узгоджено з МВФ, - співавтор документа Вашадзе - Цензор.НЕТ 4290
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Согласовали, это хорошо, главное что бы суд был независим, а не превратился в ручной суд Лещенко-Григоришина, которых обслуживает Сытник.
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_И не надейся. Если его создадут при этой власти, значит он будет ручным. По определению. Иначе эта же власть и сядет. Всё просто, это логика.
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это наверное самая главная проблемы, что бы антикоррупционеры не получили контроль над АКС, а то будет тоже что и с НАБУ, будут использовать его в своих личных интересах
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1-2 июня 1962 года Никита Хрущев расстрелял Майдан в Новочеркасске,данные о погибших скрывают до сих пор.Мне тогда было всего 16 лет,и я верил что СССр это магучее гасударство,вера окончательно пропала 21 августа 1968 года,когда страны Варшавского договора дохлого напали на Чехословакию... Усі правки до законопроекту про Антикорупційний суд узгоджено з МВФ, - співавтор документа Вашадзе - Цензор.НЕТ 4220
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Та минулого разу венеціанку не влаштував навіть варіант закону самих антикорупціонерів.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВсе правки к законопроекту об Антикоррупционном суде согласованы с МВФ, - соавтор документа Вашадзе
 
 
 
 
 
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