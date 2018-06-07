 В СБУ опровергли информацию о взрыве в Черновцах: улицу перекрыли из-за найденного в помойке мыла, в городе проходят антитеррористические учения

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ведомства в Facebook.
"Информация о взрыве на улице Шевченко в Черновцах, распространенная некоторыми интернет-ресурсами, не соответствует действительности. Улицу правоохранители перекрыли из-за сообщения о том, что житель Черновцов обнаружил в помойке подозрительный предмет, который оказался куском мыла", - сказано в сообщении.
В ведомстве напомнили, что в течение 2-8 июня на Буковине продолжаются масштабные международные антитеррористические учения (с элементами контрдиверсионной операции в г. Черновцы).
Напомним, ранее городской сайт Черновцов сообщил о взрыве возле здания СБУ.
-??????.... Шоб помыцца
- Яичное.
- Вы знаете, я бы хотел весь помытся. )))
Возле здания СБУ в Черновцах произошел взрыв.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает местный сайт 0372.ua.
Источник: https://censor.net.ua/p3070231
(так перебдели... что аж дышать не чем)
Люди же на работе!
Я вот не сдержался и орнул в голосину, прочитав про это долбаное мыло
16-річного потерпілого внаслідок вибуху в психлікарні побили в поліції
07.06.2018
Батько хлопця звернувся в прокуратуру, а поліція та СБУ продовжують приховувати деталі вибуху в психлікарні. Тим часом деталі вибуху розповів потерпілий.
http://times.cv.ua/2018/06/07/16-richnoho-poterpiloho-vnaslidok-vybuhu-v-psyhlikarni-pobyly-v-politsiji/
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