 В СБУ опровергли информацию о взрыве в Черновцах: улицу перекрыли из-за найденного в помойке мыла, в городе проходят антитеррористические учения

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ведомства в Facebook.

"Информация о взрыве на улице Шевченко в Черновцах, распространенная некоторыми интернет-ресурсами, не соответствует действительности. Улицу правоохранители перекрыли из-за сообщения о том, что житель Черновцов обнаружил в помойке подозрительный предмет, который оказался куском мыла", - сказано в сообщении.

В ведомстве напомнили, что в течение 2-8 июня на Буковине продолжаются масштабные международные антитеррористические учения (с элементами контрдиверсионной операции в г. Черновцы).

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Напомним, ранее городской сайт Черновцов сообщил о взрыве возле здания СБУ.