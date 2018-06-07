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Все про:взрыв (3904) СБУ (12574) Черновцы (351)

 В СБУ опровергли информацию о взрыве в Черновцах: улицу перекрыли из-за найденного в помойке мыла, в городе проходят антитеррористические учения

Управление СБУ в городе Черновцы опровергло информацию о взрыве на улице Шевченко.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ведомства в Facebook.

"Информация о взрыве на улице Шевченко в Черновцах, распространенная некоторыми интернет-ресурсами, не соответствует действительности. Улицу правоохранители перекрыли из-за сообщения о том, что житель Черновцов обнаружил в помойке подозрительный предмет, который оказался куском мыла", - сказано в сообщении.

В ведомстве напомнили, что в течение 2-8 июня на Буковине продолжаются масштабные международные антитеррористические учения (с элементами контрдиверсионной операции в г. Черновцы).

Смотрите на "Цензор.НЕТ": Возле здания СБУ в Черновцах прогремел взрыв. ФОТО

В СБУ опровергли информацию о взрыве в Черновцах: улицу перекрыли из-за найденного в помойке мыла, в городе проходят антитеррористические учения 01

Напомним, ранее городской сайт Черновцов сообщил о взрыве возле здания СБУ.

Источник: https://censor.net.ua/n3070247
 
 
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#недорогенькі опять фальстартонули? Ну необучаемые эти дурналисты.
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- И на шо тибе то мыло?
-??????.... Шоб помыцца
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- Добрый день. Какое у вас вас есть мыло?
- Яичное.
- Вы знаете, я бы хотел весь помытся. )))
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Вечерний Квартал отдыхает. На мыле поскользнулся работник СБУ и с перепугу обосрался и трубил тревогу.
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Да нет, это журналисты черновицкого сайта мыльной пены напустили.

Возле здания СБУ в Черновцах произошел взрыв.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает местный сайт 0372.ua.
Источник: https://censor.net.ua/p3070231
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Ох і полюбляють гівноЗМІ смажені факти.
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холостой выстрел
(так перебдели... что аж дышать не чем)
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Ну, если мыло уже выбрасывают целыми кусками, значит кризис закончился. Пэтя, давай указ о праздновании окончания кризиса!
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Нельзя так формулировать заголовки!
Люди же на работе!
Я вот не сдержался и орнул в голосину, прочитав про это долбаное мыло В СБУ спростували інформацію про вибух у Чернівцях: вулицю перекрили через знайдене у смітнику мило, у місті тривають антитерористичні навчання - Цензор.НЕТ 7204
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Афигеть....СБУ ищет по помойкам мыло и называет всё это антитеррористическим учением ?А в Одессе.Харькове,Херсоне зашкаливает от сепаратистских ячейках..
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фСБ(у)шники та мєнти вже "догрались" в антитерор, що 4 червня підірвали 16-ти річного хлопця.

16-річного потерпілого внаслідок вибуху в психлікарні побили в поліції
07.06.2018

Батько хлопця звернувся в прокуратуру, а поліція та СБУ продовжують приховувати деталі вибуху в психлікарні. Тим часом деталі вибуху розповів потерпілий.
http://times.cv.ua/2018/06/07/16-richnoho-poterpiloho-vnaslidok-vybuhu-v-psyhlikarni-pobyly-v-politsiji/
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Надо им консервную банку с ключом подбросить. Небось за гранату или мину примут. )
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Старий будильник в коробці з-під взуття. )
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Хороший мысля. Я вот на даче веранду никак не дострою. А тут сразу столько кирпичей будет высрано. Спасибки.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ СБУ опровергли информацию о взрыве в Черновцах: улицу перекрыли из-за найденного в помойке мыла, в городе проходят антитеррористические учения
 
 
 
 
 
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