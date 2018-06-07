АМКУ не будет расследовать рост стоимости проезда в Киеве.

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ, информирует Цензор.НЕТ.

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"Вопрос об установлении и обоснованности тарифов на перевозку пассажиров на городских маршрутах общего пользования в городе Киеве относятся к компетенции Киевской городской государственной администрации", - говорится в сообщении.

Кроме того, АМКУ отметил, что такое решение принял на основании статьи 5 Закона Украины "Об автомобильном транспорте", статьи 28 Закона "О местном самоуправлении в Украине" и статьи 8 Закона "О городском электрическом транспорте".

Напомним, что с 14 июля в Киеве подорожает проезд в общественном транспорте.