АМКУ не будет расследовать рост стоимости проезда в Киеве.

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ, информирует Цензор.НЕТ.
"Вопрос об установлении и обоснованности тарифов на перевозку пассажиров на городских маршрутах общего пользования в городе Киеве относятся к компетенции Киевской городской государственной администрации", - говорится в сообщении.
Кроме того, АМКУ отметил, что такое решение принял на основании статьи 5 Закона Украины "Об автомобильном транспорте", статьи 28 Закона "О местном самоуправлении в Украине" и статьи 8 Закона "О городском электрическом транспорте".
Напомним, что с 14 июля в Киеве подорожает проезд в общественном транспорте.
Барыги из Антимонопольного комитета только зарплату мастаки получать из народного бюджета. Причем поверьте, за перекладывание бумажек- зарплату получают отнюдь не минималку!
Рыба гниет с головы- какая власть, таков и Антимонопольный комитет!
Давайте найдем тех "кто будет" и отдадим им зарплаты антимонопольщиков!
Есть с кого брать пример.
В АП заявили, что не будут реагировать на расследования об офшорах.
Хорошо устроились.
вы що не знали
А в компетенции АМКУ вопрос об отказе давать газ на ТЭЦ города Киева ? Ведь "Нафтогаз" ведет себя , как чистый монополист - не дадаим газ и всё . Хотелось бы услышать ответ и на этот вопрос ...