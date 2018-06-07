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 Экономика, Киевские новости
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Все про:Киев (15982) проезд (226) рост (98) транспорт (1190) Антимонопольный комитет (243)

 АМКУ не будет расследовать рост стоимости проезда в Киеве

Антимонопольный комитет Украины заявил, что вопрос об установлении тарифов на перевозку пассажиров на городских маршрутках Киева не входит в его компетенцию.

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ, информирует Цензор.НЕТ.

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"Вопрос об установлении и обоснованности тарифов на перевозку пассажиров на городских маршрутах общего пользования в городе Киеве относятся к компетенции Киевской городской государственной администрации", - говорится в сообщении.

Кроме того, АМКУ отметил, что такое решение принял на основании статьи 5 Закона Украины "Об автомобильном транспорте", статьи 28 Закона "О местном самоуправлении в Украине" и статьи 8 Закона "О городском электрическом транспорте".

Напомним, что с 14 июля в Киеве подорожает проезд в общественном транспорте.

Источник: https://censor.net.ua/n3070244
 
 
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АМКУ вообще НЕ будет НИЧЕГО расследовать! Только зарплатки получать и схемы прокручивать.
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ВОПРОС А ЗАЧЕМ НАМ- АМКУ И ПОТРЕБЗАЩИТА ЕСЛИ ОНИ НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЮТ И НИЧЕГО НЕ ПРОЕРЯЮТ КАК ВПРОЧЕМ И НАЦКОМИССИЯ ПО ВОПРОСАМ СВЯЗИ И НАЦКОМИССИЯ ПО ВОПРОСАМ ТЕЛЕВИДЕНИЯ.. НАПЛОДИЛИ контор и рогов... а зачем сколько у них КПД по работе.... минус 200.000 гривен на 1 жалобу людей...
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правильно, молодці - візьміть по шоколадці
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Ожидаемо!
Барыги из Антимонопольного комитета только зарплату мастаки получать из народного бюджета. Причем поверьте, за перекладывание бумажек- зарплату получают отнюдь не минималку!
Рыба гниет с головы- какая власть, таков и Антимонопольный комитет! АМКУ не будет расследовать рост стоимости проезда в Киеве - Цензор.НЕТ 1677
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Зачем платить зарплату Антимонопольному комитету, если они "Не будут"???
Давайте найдем тех "кто будет" и отдадим им зарплаты антимонопольщиков!
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АМКУ не будет расследовать рост стоимости проезда в Киеве.
Есть с кого брать пример.
В АП заявили, что не будут реагировать на расследования об офшорах.
Хорошо устроились.
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Да правильно. Уже занесли откат и на том и покончили. Еще посмеемся над *антикоррупционным* судом. Давайте лучше поговорим про евробляхеров и алименщиков. Предлагаю их всех отправить на строительство новых замков для соевой власти.
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А чего расследовать, протестов нет значит все довольны, можно и тарифы на жкх поднимать потихоньку, доходы то населения прут вверх как уверяет правительство.
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Если в ВР проголосуют за антикоррупционный суд и Гройсман не свалит в отставку, то скоро прочитаем - антикоррупционный суд не будет рассматривать дела о коррупции в АП, КМ, ВР.
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"Карупция в висших ешелонах власті нє входіт в кампєтєнцию Антікарупционнава суда" © )))
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А шо ж тут "расслєдовать"? Підняли то й підняли.)))
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"Антимонопольный комитет Украины заявил, что вопрос об установлении тарифов на перевозку пассажиров на городских маршрутках Киева не входит в его компетенцию." (с)

А в компетенции АМКУ вопрос об отказе давать газ на ТЭЦ города Киева ? Ведь "Нафтогаз" ведет себя , как чистый монополист - не дадаим газ и всё . Хотелось бы услышать ответ и на этот вопрос ...
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаАМКУ не будет расследовать рост стоимости проезда в Киеве
 
 
 
 
 
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