 "Это будет полицейская операция", - Аваков заявил, что Украина вернет Донбасс без миротворцев ООН и ВСУ в ближайшее время

Об этом он сказал в ходе круглого стола в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українськi Новини".
"В ближайшее время мы имеем надежду и шансы, что Путин уступит под этим международным давлением, и мы вернем свои оккупированные территории... Скорее всего, это будет полицейская операция без применения Вооруженных сил", - сказал он.
Министр уверен, что для такой операции не надо будет привлечение 40 тыс. миротворцев ООН, а достаточно будет 2 тыс. правоохранителей.
Аваков отметил, что освобождение Донбасса должно проходить постепенно - путем установления украинской власти и проведения выборов последовательно в каждом освобожденном населенном пункте.
Министр также сообщил, что согласно проведенному опросу около 60% жителей Донбасса хотят вернуться к мирной жизни в составе Украины, 20% - хотят в состав России и 20% - боятся наступления украинских войск.
каденция заканчивается... вот и сходит с ума по-своему...
до сих пор вся нарасия платит..
Но это то, чего действительно хотят украинцы.
Надеюсь, во время чемпионата кацапы стрелять не решатся, ведь, будет полно иностранных журналистов...
они там что, у допы вещества тырят?
Как он собирается с двумя тысячями правоохранителей победить вооруженную армию.
Похоже это из серии "Чем больше ложь, тем скорее в нее поверят"