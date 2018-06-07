 "Это будет полицейская операция", - Аваков заявил, что Украина вернет Донбасс без миротворцев ООН и ВСУ в ближайшее время

Об этом он сказал в ходе круглого стола в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українськi Новини".

"В ближайшее время мы имеем надежду и шансы, что Путин уступит под этим международным давлением, и мы вернем свои оккупированные территории... Скорее всего, это будет полицейская операция без применения Вооруженных сил", - сказал он.

Министр уверен, что для такой операции не надо будет привлечение 40 тыс. миротворцев ООН, а достаточно будет 2 тыс. правоохранителей.

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Аваков отметил, что освобождение Донбасса должно проходить постепенно - путем установления украинской власти и проведения выборов последовательно в каждом освобожденном населенном пункте.

Министр также сообщил, что согласно проведенному опросу около 60% жителей Донбасса хотят вернуться к мирной жизни в составе Украины, 20% - хотят в состав России и 20% - боятся наступления украинских войск.