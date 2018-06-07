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 Политика Украины
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 "Это будет полицейская операция", - Аваков заявил, что Украина вернет Донбасс без миротворцев ООН и ВСУ в ближайшее время

Министр внутренних дел Арсен Аваков прогнозирует проведение полицейской операции для деоккупации Донбасса без привлечения военных в ближайшее время.

Об этом он сказал в ходе круглого стола в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українськi Новини".

"В ближайшее время мы имеем надежду и шансы, что Путин уступит под этим международным давлением, и мы вернем свои оккупированные территории... Скорее всего, это будет полицейская операция без применения Вооруженных сил", - сказал он.

Министр уверен, что для такой операции не надо будет привлечение 40 тыс. миротворцев ООН, а достаточно будет 2 тыс. правоохранителей.

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Аваков отметил, что освобождение Донбасса должно проходить постепенно - путем установления украинской власти и проведения выборов последовательно в каждом освобожденном населенном пункте.

Министр также сообщил, что согласно проведенному опросу около 60% жителей Донбасса хотят вернуться к мирной жизни в составе Украины, 20% - хотят в состав России и 20% - боятся наступления украинских войск.

Источник: https://censor.net.ua/n3070224
 
 
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пиарится... выборы скоро а "народный фронт" яйценюка имеет менее 1% поддержки...
каденция заканчивается... вот и сходит с ума по-своему...
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шо, в кремлядской методичке написано, что "партия войны" имеет 1%?! ну-ну...
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Дай угадаю "ВОна прийдет - порядок наведет"
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Раньше в таких случаях использовалась идиома: "Шапками закидаем!". В данном случае, вероятно, Аваков хочет сказать: "Рюкзаками задавим!"
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путлер отступит только если в маааскве чурбаны начнут руцких резать при пустоте в желудке, а пока что таких мощных санкций против свинопсов не ввели.
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Эх, какие сказки, от министра! Заслушался бы. Если бы не возникало желание послать, немедленно, после прочтения. Ведь он, получается, просто ржет гад всеми нами, внагляк.
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В ближайшее время - это до выборов, или после? "Это будет полицейская операция", - Аваков заявил, что Украина вернет Донбасс без миротворцев ООН и ВСУ в ближайшее время - Цензор.НЕТ 7809
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Он это уже четыре года говорит. С нынешней полицией он может вернуть только 90-е годы и полный хаос.
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Скажеш "гоп", як перескочеш, аваков... Пусте струшування повітря та піар..
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Шо с Аметовым перетерли? загибаются кормильцы без Украины?
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Прям как про Крым наша власть весной 2014 г говорила.
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вот чувак тоже Грозный брал полком десантуры..
до сих пор вся нарасия платит..
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с удовольствием поверил бы, если б не было обещания Пороха закончить АТО в считанные недели.
Но это то, чего действительно хотят украинцы.
Надеюсь, во время чемпионата кацапы стрелять не решатся, ведь, будет полно иностранных журналистов...
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беда в том, что те самые журнализды не поедут на Донбасс, где стрелять обязательно будут.. те, кого там нет... из Градов, которых там нет, из минометов и САУ, которых никто не поставлял...
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черт. прызыдент мыру освобождал за часы, а не недели. сабаков решил мусорами освободить.

они там что, у допы вещества тырят?
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...с привлечением криминальных авторитетов?
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Численность войск в ДНР и ЛНР достигает 50 тысяч - Аваков
Как он собирается с двумя тысячями правоохранителей победить вооруженную армию.
Похоже это из серии "Чем больше ложь, тем скорее в нее поверят"
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А можэ он стока натырил, что собрался их всех купить? Оптом. Без существенного своего финансового ущерба. А шо? Как его иначе понимать?!
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він їх усіх у поліцію на роботу візьме...
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Ато за две недели,вторая серия)))).Бл..ть ,кто нами управляет.
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Ну, разве что ОРДЛО будут брать сводные батальоны мажоров во главе с рюкзакяном-младшим...
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Від такої новини навіть у Антоніни розгерметизація із гарантом відбулась...

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адостаточно будет 2 тыс. правоохранителей - Ловите наркомана! Вы во время футбольных матчей по несколько тысяч полиции стягиваете и то не всегда справляетесь против не вооруженных фанатов...
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против не вооруженных фанатов.. золоті слова. Я теж вважаю, що цих фанатів має ловити не поліція, а воєнком і відразу "вооружати"...
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як на Лісному базарі будуть поводитись , такого розквіту злочинників ще не було а поліція десь відпочиває, вся надія тільки на самооборону людей...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Это будет полицейская операция", - Аваков заявил, что Украина вернет Донбасс без миротворцев ООН и ВСУ в ближайшее время
 
 
 
 
 
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